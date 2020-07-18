長條喇叭 貼心調整音效

【明報專訊】家居空間細小，想聽歌睇戲有好音質，唯有使用soundbar。美國品牌Sonos最近便推出新一代的Soundbar Arc。在外形設計上，Arc較同品牌的Beam和Playbar更幼及長，但仍設有11個高性能單元，在這些單元中有兩個的輸出角度向上，因此能模擬3D音效，也支援Dolby Atmos全景聲效果，就算小空間都能感受到逼真的聲效；加上喇叭經過奧斯卡得獎的聲音工程師指導調音，令人聲表現更加出色之餘，也能根據用家的裝備及所播放的內容，來調節播放時的效果，看電影時更加投入。

作為小家居音響，功能當然不止限於電影聲效。Arc亦支援連接不同設備串流，包括Wi-Fi及AirPlay 2，方便用家連接手機或不同裝置來無線播放音樂，而關上電視亦可利用喇叭播放podcast節目。若想音色更個人化，用家也可透過手機程式調節喇叭的EQ，以強化高、中、低音的輸出。此外，Arc支援夜間音量（night sound）功能，如果在夜晚煲劇時突然出現爆炸聲這類大聲響，會智能調整音效，以減少對其他人的影響。值得一提的是，喇叭也支援語音助理Google assistant及Amazon Alexa，用家可直接用語音遙控喇叭部分功能，十分方便。

■規格

單元：8個橢圓低音單元+3個絲球高音單元

重量：6.25kg

體積：1141.7×115.7×87mm

售價：$7899

查詢：trysonos.hk