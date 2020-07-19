無定向學堂：我要做板女！

細力推行時或會發現轉腳後，滑板會停下來。教練說這是正常，只需在滑板快要停下來時，再用後腳推。「畀個節奏你啦，吔、吔、上、轉，落。吔、吔、上、轉，落。要不斷練習，行不到直線也沒關係，因為最後一定行到直線，練轉腳比行到直線緊要。」（黃志東攝）

只要肯努力，踩板可成真。找老師上堂或網上睇片自學都得！（黃志東攝）

【明報專訊】有沒有發現街上多了人玩滑板？滑板教練張恒達說因為疫情，籃球場、足球場關閉，亦留意到「板仔」數目多了。

最近，我身邊亦有朋友在疫情期間成功學懂踩滑板，躍躍欲試的我便決定跟着網上影片自學，雖然成功以半小時學識站上滑板，並滑行了一小段路，但其後教練來到，溫柔地指出我那塊是長板（longboard），比滑板（skateboard）穩定、易踩，亦指出我不少誤區，他重複強調：「後腳落地先！後腳落地先！」自學最緊要顧安全，他提醒，人過了25歲，不戴護具是很危險。

撞板自學之路

心急如我，上周二下定決心學「踩板」，晚上就嚷着要同事借滑板給我。在YouTube搜尋「滑板教學」，找到一條台灣人拍攝的6分鐘「滑板教學基礎滑行」影片，提及5個必看小技巧，翌晨我決定依樣畫葫蘆。

1. 上板

◆影片

（1）如果是Regular的話，即左腳在前，右腳在後。

（2）前腳踩住螺絲釘，腳尖指着板尖。

（3）左手壓在左腳膝蓋，慢慢將後腳放在後方螺絲釘，指向側面；兩腳呈T字。

（4）將重心移至後腳，慢慢將前腳指向側面，兩腳朝相同方向，眼望前方。

Tip1：腳踩在螺絲釘上比較穩陣和安全。

結果：上板成功！

自學問題：

1.克服恐懼

踩上滑板的第一步，滑板向前移動，我在內心尖叫：「怎可能將兩腳都放在板上？」但基於約好教練請他校正我的姿勢，怎可待教練來到時發現我連滑板都未站得上？於是花了5分鐘，硬着頭皮克服恐懼。

2.站在螺絲釘？

Tip1已經做不到，因為借來的是長板，兩腳無法踏在螺絲上。

教練教路：

1.左右腳均可做前腳

✗一定要左腳在前。

✓我是右腳在前。行內稱左腳在前叫Regular；右腳在前叫Goofy，但張恒達說不代表Regular是主流，亦沒有右撇子多數用右腳的定律。教練建議上板前，自己轉換左右腳，嘗試感覺哪隻腳做前腳較舒服和較安全。

2.兩腳夾住塊板

✗影片拍攝者上板前，兩腳站在板側。

✓更理想是滑板在雙腳中間，更容易上板。

3. 踩住螺絲最安全

✗前腳腳尖超過轆。

✓踩住螺絲最安全，否則容易「翻板」。

小竅門：上板後發現雙腳位置不對，腳也不要離開板，而是慢慢「捽」腳至合適位置。

4.馬上找平衡

✗失平衡即下板

✓上板後，運用身體力量找到平衡，如果前傾就壓腳跟；後傾則踮腳。

小竅門：張開雙手；後腳放後一些，大字形最穩定。

5.望住塊板

✗影片說上板後，眼望前方，即移動方向。

✓初學者確定環境安全後，上板後應望住滑板取得平衡。

2. 下板

◆影片

將上板動作倒轉，重心移到後面，前腳轉向前方，雙腳呈T形，把後腳拿下來。

結果：經常用前腳下板。

自學問題：

感到混亂。無法從腦海中模擬倒轉上板動作。

教練教路：

後腳落地先！「睇住，不要先落前腳，否則必死無疑（必向後仆）。」

3. 滑行

◆影片

像跑步動作，前腳腳尖轉向前方，後腳踏到地上推行。

Tip2：將左手放在左腳膝蓋，令重心固定在前腳。

結果：成功滑行一小段；但差一點仆倒。

自學問題：

（1）前腳成功轉方向之後，滑板亦會停下來。

（2）前腳太「拙」，無法順利轉向90度。

（3）行不到直線，總歪向一方。

教練教路：

1.轉腳是必須

✗前腳不動。

✓後腳落地前，前腳必須轉朝正面，「你想像行路，兩隻腳都要向着前方」。

小竅門：先在地上練習轉腳，幻想心中有板。

2.貼板轉腳

✗抬起前腳腳掌再轉方向。

✓轉前腳應該貼住滑板，否則後腳踩板位置不對，亦會「翻板」。

小竅門：前腳腳跟可以放鬆少少。

3.細細力推

✗初學即大力推行。

✓細細力滑行，循序漸進。「一下大力，你一跌呢，就開始驚。」

小竅門：找尋節奏。細力推行時或會發現轉腳後，滑板會停下來。教練說這是正常，只需在滑板快要停下來時，再用後腳推。「畀個節奏你啦，吔、吔、上、轉，落。吔、吔、上、轉，落。要不斷練習，行不到直線也沒關係，因為最後一定行到直線，練轉腳比行到直線緊要。」

4. 煞車

◆影片

推行速度太快時，兩隻腳直接從滑板跳下來，不要把板踩死。

Tip3：速度太快別緊張，跳下。

Tip4：核心（core）出力是腳煞成功的關鍵。

教練教路：

雙腳跳下有危險，一旦太快，永遠記住後腳先落地，然後踢走塊板。

5. 轉彎

◆影片

在板上稍微壓腳尖或腳跟，板輪就會向前或向後轉彎。

Tip5：膝蓋保持微彎，更易平衡。

結果：成功轉彎！

教練教路：

膝蓋微彎未必令平衡更容易，因人而異。

同場加演：

轉彎有2種方法，最簡單是上述的重心轉彎carving turn，但無法突然急轉彎。另一種是前托轉向（kick turn），即將後腳踩下滑板，升起前腳轉彎。「初學女仔第一次做kick turn，大概15下，轉到一個360度。」初學者第一堂通常60分鐘，他說上課後，學生一定懂得直行和轉彎。

6. 收板

「踩板都是為了型啫。」教練主動教導我要學習收板，「左腳或右腳踩板尖，4隻手指攝進去」。原來收板看似容易，但我做了10次都無法成功。

小竅門：將滑板拉近一些，才踩板尖。

先自學 感受塊板

今年28歲的張恒達除了是香港滑板學院創辦人，亦是香港滑板代表隊其中一名職業選手。滑板首次成為2020年東京奧運項目，設有碗池及街式兩種賽事，各分男女組，張恒達目標可以出戰街式競賽。由於疫情令奧運延至明年，他會繼續挑戰各地舉行的積分賽。

自15歲開始玩滑板，張笑言自己連滑行都不懂，第一次就已經跟着朋友到九龍城、尖沙嘴「踩街」。「我都建議人自學先，因為首先你要去感受塊板，享受自由。」他主要都是靠在街上「死練爛練」學習，亦會請教高手，當時還不太流行教學影片。但他重申最重要是注意安全，聽過很多人說自己買板後不足2小時就進了醫院，因此最好戴齊護具。

創學院 盼聘板仔做教練

張恒達創辦滑板學院，除了想推廣滑板，更希望聘請香港板仔做教練，讓他們善用所長謀生。開檔之前，他曾在協青社區中心教導青少年踩板10年，「做老師之前，我亦是這些『死𡃁仔』」。訪問最後，我問踩板的靈魂是什麼？原以為他會答，型囉、自由囉，豈料他回答：「堅持囉！」他不認為人人要出色得像職業級選手，更重要的是不要輕易放棄，「每一次可能都做得比上一次更好，已經足夠，要有耐性」。

■後記

教練提醒與鼓勵

星期二約張恒達翌日做訪問，他說明天開始封場啊。對，在防疫措施下，滑板場亦關閉，幸而還有觀塘海濱公園3號場這個容許滑板的空間。他囑咐我踩板要早，因為好多人。還記得當日早上7時半，我帶着長板，從上板都不會，到依照影片，用半小時學會上板並滑行極小段路，那種從零到一的感覺很好。

我覺得看網上影片自學是有用的，至少我不會看着滑板感到束手無策。於我，教練最大的作用是不停鼓勵我要堅持住，「啱呀！上！」。而且，旁人總是能看出姿勢的錯誤，如攝記一句：「你轉唔晒隻腳。」令我發現，原來一直因為前腳未轉向正前方，令我無法滑直線。

訪問結束後，我再自行多玩長板一會，終於在滑行時，感受到有風。不久，現場來了一個板女，我心中突然有點緊張，然後，跌倒了。

■技巧背後

練板靠睇錄影帶

赫然驚覺，身邊懂得踩板的朋友都是女生。問了一個15歲開始踩板的友人，當時約2003年，她笑言當時哪有YouTube，板仔都是看《411》的。「當時個個一餅（錄影）帶看足一年，因為價錢太貴了。」《411錄影雜誌》於1993年創辦，每年出版4次VHS錄影帶，後期亦有DVD，在2005年出版第67期後結業。

她憶述以前練習，主要靠口耳相傳，「這招勁啊，大家一齊試」。現在她亦會看網上教學影片，也見到很多人的滑板技術厲害了很多。「現在都有玩（滑板），但年紀大，𠵱家好驚X街。」為何不戴護具？「唔型囉，踩板就是為了型嘛。」

文 // 彭麗芳

圖 // 黃志東

編輯 // 蔡曉彤

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