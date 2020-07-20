護理貼士：冲涼「太乾淨」 皮膚更乾

【明報專訊】不少長者因為護膚方法欠佳，使濕疹加劇。下列皮膚護理建議，對於改善慢性濕疹非常重要。

1. 據醫囑用藥 忌病急亂投醫

市面上很多聲稱可以改善濕疹的藥膏、藥水，包括外用類固醇、潤膚膏、紫雲膏，或一些中藥外用洗劑等。外用藥物成分不同，作用和效力強弱有別，必須根據具體病情選用，最好在醫生或中醫指導下選擇合適外用藥物，並配合正確塗抹方法；切勿「病急亂投醫」或胡亂聽信網上、親友推介施用，而忽略實際病情需要。

如不當使用外用藥物，或不依照病情濫用，有可能因為藥物過度刺激而使濕疹惡化。為安全計，不應使用成分不明的外用藥物。外用藥物不宜塗得太厚，以免妨礙皮膚透氣。

2. 適時減沐浴次數 注意水溫

濕疹患者在沐浴時應注意水溫，建議以接近體溫（38至42℃）為佳，減少刺激皮膚。若皮膚十分乾燥，建議適度減少沐浴次數，沐浴時不建議使用肥皂或沐浴露，只用清水便可，以免洗去皮脂而令皮膚更乾。沐浴時間不宜過長，以5至10分鐘內為宜，盡量不要大力拭擦、抓刮皮膚，避免過度刺激。沐浴後適量塗抹潤膚藥膏保濕，防止皮膚過度乾燥而引起痕癢。

3. 勿試圖除皮屑

即使痕癢難耐，也不宜大力抓刮，或試圖用力除去皮屑，這不僅對改善濕疹毫無幫助，而且一旦抓破皮膚，引起傷口感染，令濕疹惡化。如需紓緩痕癢不適，可用軟毛巾、紗巾、手帕輕拭皮膚，不要以指甲或硬物刮擦。患者要注意定期修剪指甲。如皮膚表面有傷口，應做好傷口護理，洗乾淨傷口並以紗布遮蓋，減低感染風險。患有糖尿病的長者，更要格外留意不要弄傷皮膚，慎防招惹外邪。