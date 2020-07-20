實心實意：山姆療法×中醫 改善血液循環助癌患復康

【明報專訊】結合中西醫學的復康治療，同時利用中草藥、針灸、推拿、物理治療、職業治療、心理輔導，以及另類治療「山姆療法」，多管齊下，幫助癌症、中風及不同痛症病人，改善生活質素。

2019年底，50多歲的梁祖泰前來接受靈實中西醫全方位復康治療。瘦弱的他撐着拐杖，步履緩慢不穩。他在2014年患上鼻咽癌，雖一度克服癌魔，卻不幸在2019年復發，癌細胞更轉移至脊骨。他感慨地說：「我經歷過大起大落，以前做股票經紀，2012年開始生活像從懸崖摔下一樣，至2014年因患鼻咽癌要接受治療，流失不少客戶。」

電療致肌肉黏連 行動不便口難開

2019年他一度重投工作，任職保安員，豈料上班只幾個月便再遇晴天霹靂。「我在工作期間突感背脊痛，看過幾次急症都找不出病因，以為是腰椎炎之類；後來下半身開始痹，再看急症，這次發現有腫瘤壓住胸椎第4節。腫瘤科醫生說情况罕見，因壓住神經線，而且不是一粒，而是一團地黏附在骨上，故不能做手術，只可做電療及化療，醫生說我要與瘤同存。治療後我不能工作，現在太太要一個人撐起成頭家，放工後要做家務，又要照顧我和分別中五及中一的子女，她真的很辛苦！」

梁先生肩頸及背部肌肉很硬，而且黏連在一起，影響肩頸活動。此外，由於他接受放射治療，相關部位瘀黑、皮膚乾燥和脫皮。鼻咽癌電療過程令頸、咽腔、頭顱骨等範圍的細胞受創、發炎，鼻咽一帶因腫脹而黏連，甚至令牙骱難以打開，影響說話和進食。胸椎亦因電療創傷而衍生黏連效應，削弱下肢活動能力。

其後機緣巧合下，梁太取得有關靈實中西醫全方位復康治療的單張，令梁先生的生命起了正面的變化。一起為梁先生作評估的註冊中醫李萬發表示：「當時，他的狀况令人擔憂，視力、記憶力、聽力和理解力都不太理想，而且走路不穩、意識混亂、進食能力差和便秘等。」經評估後，團隊採用結合中西醫學的復康治療法，包括針灸、服用中藥和另類治療——山姆療法。

山姆療法放鬆肌肉 減血管受壓

山姆療法的邏輯是，不少病徵因血液循環不好，體液被困在一個地方，使之愈來愈膨脹，因而引致疼痛及潰爛等。原理是透過令肌肉柔軟，減少血管受壓，可改善血液運行。當有新鮮的血液流動，被困或多餘的體液就會被排走，以騰出位置讓新鮮血液進入，使相關部位得以修復和改善。

西藥和手術擁有悠長歷史，但在過去數十年間發展出復康療法，包括物理治療和職業治療等，採用不少非西藥、非手術的手段，以人手改變身體狀態，希望兼顧平衡和健康。這種西方復康療法，還可與中醫治療配合，並各自發揮作用。

與中醫推拿異曲同工

李醫師認同山姆療法與中醫推拿異曲同工。中醫視人體為一個有機的整體，如果某部分出現問題，會牽連和影響身體其他部分。「梁先生經過電療及化療後，身體非常虛弱，所以首要是令他強壯起來。除了針灸推拿外，也需要配合中藥，幫助強化身體。不少人誤解針灸只用於痛症，但事實上它可提高免疫力，並與中藥相輔相成，使身體更健康。」

改善腳痹腰痛 提升生活質素

梁先生接受中西醫復康治療後不久，肩頸肌肉變得柔軟，背部的瘀黑變淡，反映體內鮮血重新流到患處。治療前，他的上下顎幾乎打不開，現在嘴唇紅潤，吞嚥亦有改善，可進食軟身食物。他在3月起接受治療，至4月底身體開始改善，腳痹減輕；及至5月，他說腰部痛楚減輕，行路有力，胃口和精神都比之前好。這些進展提升他的生活質素。

另外，梁先生長期受便秘困擾，之前因化療而4天沒有排便，接受針灸及服用中藥後差不多回復正常。復康治療加上勤做運動，他的步行狀態慢慢改善，雖仍要用拐杖，但比起曾因雙腳無力而在馬路跌倒，現在情况已好多了。梁先生有一個心願：「現在，我唯一的希望是盡快康復，然後找工作，好讓太太不再這樣辛苦。」

目前本港的中西結合治療未將復康納入其中，但若可像李醫師所期望，在各區開設地區復康中心，就能為行動不便的長者，還有中風、痛症或長期病患者等，提供更針對的專業治療。

■靈實專業復康服務

查詢：2703 3284／2703 2073

文：陳恩賜（靈實專業復康服務營運總經理、職業治療師）