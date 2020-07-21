與時並進：型格鐵館 壁畫沙包吸年輕客

健美比賽舊照——皇牌健美中心健身室沒有張貼大隻佬海報，卻保留了一批1980至90年代學員參加健美比賽的菲林相。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】「當年朋友帶我上館（皇牌）玩，對方卻玩了3個月便沒興趣了。」皇牌健美中心第二代館主阿華今年40多歲，16歲時首次接觸健身，一直玩到現在。約8年前他接手生意成為第二任館主。皇牌於1988年在土瓜灣啟業，經歷4次搬遷，曾進駐唐樓和工廈，目前位於區內馬頭圍道的一個2樓舖位。

增購新器材 教學不再單憑經驗

記者在第三波疫情爆發前到訪這間鐵館。從地面入口進入後，要在一台自動量體溫裝置前檢查，沒發燒才可通過閘口，再上樓梯才步進2樓的健身室。館主阿華指面對時代轉變，鐵館也不得不與時並進。除在疫情下進場前要先量體溫，多年來亦要不時新增新款器材給客人，以增加趣味。「90年代初的鐵館一般只有數百呎，放不下跑步機，但目前舖位有近3000呎，可擺放幾部。」阿華的鐵館也沒張貼大隻佬照片，為吸引年輕客人，他找了畫師在牆壁繪畫型格壁畫；又設立沙包區，提供fitball、TRX健身帶等一般鐵館沒有的設備。另外，除使用了數十年的舊式金屬啞鈴、鐵餅，也增購了包膠或一些更美觀的款式。

阿華表示，縱使硬件不同了，但仍堅持行師徒制。只是今天的鐵館較自由，學員也不一定要聽從館主。「以前，館主都是全館知識最豐富的人，地位很高。但近年網上健身資訊發達，很多新學員覺得自己是高手，未必會聽你指導。但若發現有人用錯誤方法練習例如深蹲、硬拉等高危訓練，我會叫停，以免他們受傷。」他說當年資訊不流通，僅憑經驗教學，也有不少錯誤之處。「我會不斷吸收物理治療師或運動教練的意見，與時並進。」

潛規則：不可扮勁大叫 須穿衣練習

阿華說鐵館一向有「潛規則」，如舉重時不可「扮勁」大叫，騷擾他人；練習時亦要穿衣服，避免汗水沾濕器械。另外，亦不可把啞鈴胡亂擲在地面，用後要放回原位，以及愛惜公物。「以前鐵館地方細，大家會互相監察，很守規則。」但阿華指館內風氣近年有些改變，不少學員休息時都會坐在器械椅上玩手機，他直指這樣做會阻礙他人練習。「90年代器材少，大家會輪流使用，甚至互相幫助和打氣。但近年學員對別人信任少了，擔心器械會被其他人搶佔。」

嘆館主是苦差 包辦維修清潔

一館之主，應該是很威水，但阿華指館主是份苦差，一周6天上班，每天近12小時工作，星期日才可放假。「除了教學，我還要自行維修器材、清潔地方，也主動和學員吹水，了解大家需要。」

阿華會在館中選拔有潛質的人培養成為健美選手，但不諱言，健美選手戒口的過程頗為痛苦。「自煮的食物，走油、鹽、糖這規則多年沒變，反而出街食飯最辛苦，很難避免餸菜中有調味料，唯有用熱水把食物表面的油、鹽、糖洗走！想身形靚，汽水就一定唔飲得啦。不過，每星期也可找一天放過自己，食吓pizza、飲吓酒，否則人生便無晒樂趣！」