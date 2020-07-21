紙本修復師鍾達志 延長文物生命 還原昔日社會

保護裝備——在處理文物時，Andrew必定戴上手套及口罩，不但防止唾液飛濺到物品上，亦減少被霉菌感染的風險。（受訪者提供）

【明報專訊】說起文物修復，你想到什麼？是網上讀到的那些因修復失敗而鬧出笑話的畫作？抑或是考古發掘，將出土碎片拼回一件器物？這項工作看似高深又神秘，從事有關工作30年的鍾達志告訴我們，文物修復既是為了重現昔日社會文化，更是一門講究科學研究的工藝。

現為一級助理館長（文物修復）的鍾達志（Andrew），畢業於香港浸會大學前身的香港浸會學院化學系。1990年代，畢業不久的他得知當時的區域市政總署招聘助理館長，入職要求申請者具備化學或材料科學的專業知識，他心想工作似乎能夠學以致用，既然符合學歷條件，便毅然寄上簡歷申請。面試前，為了解何謂文物修復，他在那個互聯網未普及的年代，特意跑到圖書館翻查資料。「在20世紀初，西方興起油畫買賣，造就修復藝術品的人才需求，後來美國率先在大學成立修復室，並為了保存歷史文獻，政府成立專責部門，才讓文物修復漸漸發展成為一門科學。」Andrew道。

控制光度濕度 提供理想環境

30年前，文物修復在香港才剛剛起步，Andrew主要為新界區3家公營博物館服務。他其中一項日常任務，是執行維護修復工作，包括到博物館出勤，定期檢查展品狀態。對於保護文物來說，光度和濕度非常重要。保存文物的理想環境，以濕度在50%至60%、溫度於22℃至23℃為佳，更要避免長期在紫外光下照射。「以往因為建築條件所限，展廳環境不好控制，如發現展品狀態不佳，便要收回處理。」場地如要滅蟲驅蚊，Andrew也要了解所用的化學劑會否對展品造成傷害。

「其他博物館或收藏家考慮借出展品時，展廳環境是否配合亦是基本條件。」館長在展廳設計時須思慮周詳，一方面要讓參觀者舒適地欣賞展覽，另方面亦要確保展品在安全而穩定的環境下展出。隨着時代及科技進步，現時翻新後的博物館能夠為文物提供理想的保存及展示空間。「維持文物狀態良好是首要考慮。我們對倉庫環境的要求更嚴謹，因為文物在那裏保存時間更長久。」Andrew笑說。所以為展覽場地評估風險，制訂安全措施，妥善安排展品的物流運輸，亦是文物修復館長的工作範圍。有時候，因應展覽題目的規劃，博物館會向民間團體或市民徵集文物。Andrew早年也試過在一星期內從場地視察到挑選打包，將一家傳統中藥店的舊物運回實驗室，然後再作後續處理。

修復紙本前 先了解印刷史

時至今日，隸屬於康樂及文化事務署的文物修復辦事處已是一個40多人的團隊，為全港17間康樂及文化事務署管轄下的博物館及文化空間提供技術支援；並按館藏種類，設置專門的修復小組，例如書畫、陶瓷、金屬品、有機物、紡織物、木器及製品、印刷品及相片等。

文物修復的宗旨是延長文物的「壽命」，將原物以最佳方案保存。現時Andrew主要負責有關歷史檔案及繕本的修復。紙是有機物，總會自然惡化。那在什麼情况下，其物質容易被破壞，影響當中的纖維結構？「酸性環境是紙張的頭號敵人」，Andrew說：「所以在選擇修復物料和操作儀器時要十分謹慎。」他在處理文物時，必定戴上手套和口罩，一則避免唾液飛濺到物件上，二則減少不慎吸入霉菌被感染的風險。修復用到的物料，例如用於冲洗污漬的水劑或染紙顏料，都是特別調製而不含酸性的。

每次修復文物前，Andrew會猶如醫師般「辨證論治」，診斷文物的狀况。他會先了解物品的年代背景，以及當時印刷業的發展歷程。「比如宋刻版繕本，很大機會是用皮紙和藤紙印刷，而不是竹紙。釘裝方式在不同年代亦有轉變，由以前的蝴蝶裝、包背裝，發展到今日仍然使用的線裝。」2011年，他更遠赴美國華盛頓Freer Gallery of Art（弗里爾美術館）交流3個月，在專家們毫不吝嗇的指導下，學習更深入的修復方法。

採可逆轉方法 為等更好技術

有時候，他會使用不會破壞文物的檢測方法，以確認待修器物本身的物質，「這樣不但降低文物被破壞的風險，處理時亦更得心應手」。然後再「對症下藥」擬訂詳細修復方案，決定使用哪些物料，採取什麼步驟，而最理想的修復是「可逆轉重做」，「這是因為有待將來技術更進一步時，我們仍有空間再次修復該文物」。一般而言，他會先模擬試驗有關方法，確認效果後才正式修復。

多年來，Andrew處理過的紙本多不勝數，其中一類常見問題是泛黃褪色。「 1960、70年代的報章雜誌，紙質通常以碎木屑打成木漿而成。長期暴露於光線之下，其結構會變得脆弱易碎，亦容易沾上污垢。很多時候，生鏽的萬字夾和久經摺疊的壓痕都是元兇。」為了淡化這類陳年污漬，Andrew會在實驗室使用超聲波加濕機，先在紙本上方噴灑混有化學劑的蒸餾水，同時開動下方的吸力桌，令污漬盡量隨水冲走。「我們還要調校水溫，因為水溫較高時，物質（包括污漬）會融化得比較快」。

如果紙本曾以水性墨書寫或印刷，不可濕洗（因為會連內容文字也洗掉），他便會使用特殊的橡皮擦物料磨去紙本上的污垢。其他保存不當而帶來的問題，還包括殘留的膠紙漬。「這類問題通常出現在地圖、契約等紙本上。」至於處理方法，Andrew會先以化學劑軟化膠質，然後小心翼翼地以刮刀去掉這些黏附在紙上的頑固痕迹。

清蟲屍補破洞縫書脊 還原真貌

Andrew亦經常處理參考典籍一類的紙本。這類書本久經人們翻揭，內頁邊緣多有磨損，書脊位置更易被扯爛，加上長期存放在潮濕地方，不單滋生霉菌，更會惹來蟲蟻。

怎樣拯救這些書頁破損或蟲蛀破洞，快要支離破碎的書籍？Andrew最近處理的一項修復，是全套民國時期出版的《二十四史》，總共500多冊，每冊約有60、70頁。「首先當然是滅蟲，因為蟲蟻會蛀掉整本書。」在位於沙田文化博物館的實驗室裏，文物修復人員先使用大型除蟲機將整套書徹底滅蟲，令牠們在低氧環境下無法繼續生存；接着按部就班，翻開內頁清理蟲屍及其排泄物，然後使用韌度較佳的長纖維紙，以黏貼劑逐點逐處修補當中的殘缺破洞。

「我們盡量使用與文物相近的紙質，有時更會將紙染色，以求重現它原本的面貌。」至於黏貼劑，則選用甲基纖維素，或是含有小麥澱粉調製成的漿糊。因應損毁程度，逐冊逐篇將書頁修補回完整一頁紙，有時候，還要動用針線縫補書脊。「若損毁太嚴重，便要製作盒套將它們藏好，免得丟失四散。」修復工具繁多，在Andrew工作的實驗室中，便掛滿一牆不同材質和尺寸的油掃，或用來蘸點漿糊，或掃平大面積的紙本如畫作或海報。

對Andrew來說，工作中最大的滿足感，不單是運用科學技術修復文物，同時亦是修復知識資訊，還原當時的社會文化。「比如一本1930年代出版的學生字典，刊印了有關尺牘的內容，教授親屬稱謂、書信體裁等知識。」文物修復雖以保持物品良好狀態為原則，但能否呈現昔日的文化特色亦同樣重要。他舉例，1960、70年代港人時興到影樓拍照，照片通常套在厚紙卡上，而卡上多印有影樓商標，或留有簽名紀錄。這類厚卡紙相簿屬於酸性物質，不利於保存，那應該是要將它從相片分離，還是繼續保留？Andrew認為要視乎文物整體狀况，斟酌不同修復方案的利弊。「又或者換個想法，文物修復也可以是為這件物品提供一個妥善保存的空間呢！」

■給香港的話

「從30年前認識文物修復開始，我也會思索每天遇到的物件和文物保存有沒有關係，或可否修復不同材質。城市內的一物一瓦，都是香港故事的憑證，你願意遺棄它嗎？」

■Profile

鍾達志（Andrew）

化學系畢業，從事文物修復工作30年。現為康樂及文化事務署一級助理館長（文物修復——檔案及繕本）。

文：陳芷寧

編輯：劉家睿

電郵：feature@mingpao.com