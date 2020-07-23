茶香×古龍水 清幽芳香

【明報專訊】古龍水早於18世紀起源於德國科隆，屬於濃度較低及持續時間較短的香水，一般人的刻板印象會認為男士使用居多，其實古龍水男女皆宜。品牌4711 Original Eau de Cologne正是一個歷史悠久及享負盛名的德國古龍水品牌，因其香水廠房門牌為4711而得名，也許你曾在外國旅遊行經藥妝店，認出其經典藍綠色拼金色茛苕葉圖案包裝。始創於1794年的4711 Original Eau de Cologne能傳承至今，不斷推出新產品，最近面世的限量Acqua Colonia茶香古龍水系列，包括由調香師Elise Bénat主理的綠茶與佛手柑，以及由調香師Mathieu Nardin主理的抹茶與素馨花兩款古龍水。

以綠茶和抹茶為靈感

品茶一向有放鬆身心的功效，在歐美國家近年也非常盛行，茶香更是品茶當中重要一環，以綠茶和抹茶為古龍水靈感似乎有迹可尋。綠茶配合佛手柑的組合聽來耳目一新，可想像其清幽香氣；另一款抹茶配合芳香的素馨花，讓人放鬆心情。不過香水之類的產品是否與自己品味click中，始終需要親身試用。

文：溫兆明

■查詢：4711 Original Eau de Cologne 6142 8019（海港城LCX專櫃）