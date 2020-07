本地樂人錄製限量版 卡式帶「活化」掀新浪潮

【明報專訊】外祖父曾有台隨身帶卡式錄音機,一直用至2000年代後期,練習粵曲時高唱一段,停下來重聽,按鍵聲起起伏伏,倒是腦海裏最深印象。近年,歐美地區重新掀起一股卡式帶熱潮,英國有業內機構統計顯示,去年當地售出約3.5萬盒卡式帶,按年上升一倍。除收藏原版或復刻卡式帶,不少音樂人推出全新錄製的卡式帶,發布新作或試聽帶。懷舊以外,卡式帶此波「活化」,迎來什麼試驗與延續?

風靡世界的年輕音樂人Billie Eilish大碟When We All Fall Asleep, Where Do We Go?去年登場,並推出卡式帶限量版。根據英國官方排行榜公司報告顯示,2019年的卡式帶整體銷售為2004年來最高,當中大贏家便是Billie Eilish此作,共售出4000盒。亞洲地區方面,2017年台中一家專門售賣卡式帶的店舖感傷唱片行開業,知名樂團五月天推出紀念卡式帶,去年日本舉行Sony Walkman 40周年展展出卡式帶機,引起樂迷關注。承接黑膠碟,卡式帶浪潮亦悄悄翻至香港,相對見於獨立音樂圈的小批次生產,而本地品牌NINM Lab去年眾籌成功並推出首部藍牙5.0可攜式卡式錄音機IT'S OK。

說到卡式帶不遠亦不近的歷史,1962年Philips公司發明第一款卡式帶,體積比其他以磁帶錄音技術的產品細小,成為聲音發展分水嶺。卡式帶將聲音以磁粉刻製到磁帶,為類比錄音(analog)技術,有關產品開初主要用於機構記事、新聞採訪等,漸漸應用於音樂生產,隨播放器技術進步亦走入大眾。直至1990年代末,卡式帶被CD取代。本港獨立唱片店Analog Dept.主理人之一Jan說:「很多看起來是20頭的年輕人來買卡式帶,有些買昔日出版的中古卡帶,如Radiohead、Oasis等最基本,更多支持一些樂人的新作。」Jan指出,店舖大概4年前開始售賣卡式帶,現時的銷量及入貨貨源種類均上升約七成。他留意到音樂人在推出新專輯時,更只出卡式帶及數碼版本,但不製作CD,例如深受Neo-Soul音樂影響的台灣音樂人LINION。

City pop風格帶動卡帶復興

除收藏風潮,日韓港台近年一波復古、City pop等音樂風格興起,亦間接帶動卡式帶回歸。Neoncity Records創辦人Davy鍾情收藏卡式帶,數年前從朋友接手一台「一開十」的快速錄音帶複製機,着手開創專門製作及發行卡式帶、唱片的公司。他解釋,各地獨立音樂人亦時不時推出零星卡式帶作,美國幾年前掀起卡式帶收藏潮,日本收藏氣氛亦濃厚。2013年左右一些電子音樂人使用1980至90年代日本歌曲創作remix,全新感覺漸漸引起關注,亦令樂迷重聽原曲。當中熱播例子要數Neoncity Records的合作伙伴、韓國音樂人Night Tempo,重新製作日本歌手竹內瑪莉亞歌曲Plastic Love。Davy認為,泛稱City pop的風格再次於年輕樂迷間受到歡迎,亦帶動卡式帶載體復興。他表示,喜歡卡式帶其中一個原因是其「人性化」:「雖說現在數碼技術已可模仿類比錄音,加入粗糙效果等,然而一盒帶你今日聽,跟你10年後聽可能會不同,因為它會耗損,隨時間有變,而沒那麼冷。」

「我更想製造一個經驗,大家可能要想辦法如何播,起碼你要去找一台機器,而不是唾手可得,按個鍵就算,卡式帶好像可以建立不同的連接點,收錄一些特別版本。」唱作人木子說。木子去年正式推出單曲ISLAND,講述人與人分離後有如孤島,為英語主唱作品,歌聲溫暖清澈,流行曲式混後搖,仍保留民謠氣息。木子說自己寫歌比做歌快,因為資源及各種因素,推出較完整製作的歌曲不是易事。他平日一有意念就會用智能手機錄下來,便想到把手機中的模板(demo)送廠製成實體。參考從前嘻哈創作人交換demo卡式帶的做法,加上鍾情其聲音質地,他決定做卡式帶。不料樂迷反應熱烈,100盒由開售至售罄不足9天,現正加製。8首全模板(demo)歌曲不會以網上形式發布,卡式帶版成一個獨立載體,為此增添價值。

多一層細味空間

「一開始想用卡式帶,很簡單,好美。」身在台灣的本地創作人王和平說。2018年末王和平推出第一隻完整的實體專輯《路人崇拜》,共有10首歌曲,她先採用卡式帶,100隻限量版售罄才推出CD,現時只有小量套裝於網上或店舖寄賣。憶及卡式帶的回憶,王和平說:「小時會用來播,自己幫自己默書。」外觀質感當然是個要素,但聽王和平的作品,有感卡式帶的物理特質為其增添多一重細味空間。其創作概念由城市人網上追看動態的習慣啟發,關於窺看至徘徊別人生活,她特意選擇透明卡式帶身,播放時有機會見到磁帶在轉,呼應偷看的主題。歌曲主要用上古典木結他,加入效果器製造迷離感覺,並取樣環境聲音作後製。她說歌目主要在宿舍內錄製,較為土炮,之後才送至加拿大製作成卡式帶。

自家製音樂的情况,其實跟昔日卡式帶演變相應。1979年,TASCAM公司發布全球第一台卡式帶4音軌錄音機,大大便利音樂人自製的過程,成本較錄音室低亦刺激創作與發布。同年亦有另一個革命誕生,SONY正式推出首款隨身Walkman TPS-L2,價錢相宜,只需AA電芯及非常輕便,突破人們聽歌的場域界限。美國嘻哈文化衍生混音帶(mixtape)於1980年代甚為蓬勃,音樂人用卡式帶作為現場錄音,收集不同樂人的創作,複製歌曲並二次創作,後來亦加入即興饒舌元素,互相較量及交流,可見卡式帶的流動及低成本本質,形成有機創作環境。

數碼檔案錄進卡式帶

時代改變了幾番,使用此舊載體時,總會跟當下有新的化學碰撞。樂團假日貞操本周推出50盒卡式帶,更由本地漫畫家黎達達榮的插畫為封面,Side A收錄單曲作品Acid Rain,而Side B則為邀請DJ Nerve創作的remix版本。假日貞操追求即興創作,創作方式是每人寫一些生字,再隨機抽出一對組合,各人根據對此組字的理解彈奏,有時一首歌夾足半小時,之後才重組歌曲,沒有主唱。鼓手Step解釋,成員向來有聆聽卡式帶習慣,本月得到一台可把數碼檔案錄至卡式帶的錄音機,因而想把歌曲「試試錄入卡式帶玩吓」。結他手Wing表示:「remix版本仍未在網上發布,它是有很標誌的電子合成感覺,可說完全沒有Lo-Fi(low fidelity,低保真)感覺。那會像把一種當下會聽到很數碼的東西,放入卡式帶,完全是兩個感覺。」他們決定送廠製作極小量批次,讓樂迷一聽不同版本的味道。

不論是推廣或實驗性質,本地樂人相繼加入此波卡式帶浪潮,吸引觀眾重拾或初嘗此聽覺經驗,包裝亦養眼。不過,之前從牀下底掏出一台陳舊的卡式錄音機,把新購的卡式帶放進去,按鍵兩秒後即「食帶」,建議別忘記時間的距離,機器還是先檢查一下吧。

■Analog Dept.

地址:觀塘興業街19號明生工業大廈2樓

查詢:facebook.com/analogdept

■Neoncity Records

網址:neoncityrecords.bandcamp.com

(唱片及卡式帶於Showa City Club有售)

■Showa City Club

地址:旺角彌敦道602-608號W商場1樓128號舖

查詢:facebook.com/showacityclub

文:劉彤茵

編輯:蔡曉彤

電郵:culture@mingpao.com