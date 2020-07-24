藝文青：《出師表》投訴女王出戰區議員

【明報專訊】年輕人、素人、參選區議員？很耳熟嗎？去年本港區議會選舉出現政治力量大翻新，最近立法會選舉的戰線又蓄勢待發，新聞百出。韓國KBS 2TV由本月初登場的新劇《出師表》最合時機，故事講述區內長大的女主角具勢砢（Nana飾）是社區投訴女王，不時轟炸負責處理投訴的公共機關「民怨室」，與剛被降職到該部門的公務員徐孔明（朴成勳飾）成為冤家，後更決定參選區議員，為民服務。

《出師表》導演為黃勝基，繼早前劇集《我的黑歷史誤答筆記》，再次跟男主角朴成勳合力上場。《出師表》講述具勢砢是一個充滿義憤的人，每見到居住的社區有什麼不妥當，如車站電子顯示板壞了、有人違例泊車，芝麻綠豆事都會投訴。工作上遇到不公對待，包括違法解僱、職場騷擾，她便會狠狠大罵，份份工都做不長。至於為何參選？劇集沒有用上什麼大義凜然的觸發點，而是那次媽媽欠下一筆債，而她剛好被炒，偶爾情况下得知區議員人工高福利好，決定參選。

職場抱打不平 份份工做不長

劇集描寫小人物及社會階級的狀態，其實挺真實立體。具勢砢容易對事情有所批評，因為她關心社區，自製一本厚厚的手冊寫下所見及改善方法，希望地方更好。她易動氣的個性，亦令她出言傷害無辜或好友，較先入為主。直至她苦求工作，又一度答應父親透過關係幫她推薦走捷徑，顯示她會軟弱，也會犯錯。不過，因為戲劇角色的安排，她會坦然地面對，過程總令人有一種欣賞的投射。而社會方面，劇中顯露韓國職場中的年齡階級文化、性別歧視寫得細膩，如對待孕婦職員不友善，男女分別「適合」做什麼工作。至於具勢砢沒有穩定工作，履歷表「不漂亮」，就被標籤為廢青，亦可見年輕人無法向上流動之景况。

劇集雖說向《三國演義》致敬，見劇名及男主角名字就知，並以選舉及議會為題，但劇情不見得是滔滔的爭權故事。以政治為材的喜劇非罕見，心水之選是日劇《民王》，而《出師表》更多是愛情故事，側寫議會政治的虛偽。具勢砢人丁單薄出選，拉票時沒人認識，沒有政黨助選團支持，但她大花汗水腳力望感動選民，之後更有一個肥皂式的逆轉。面對眼前根本不真正關心民眾生活，只想力求上位的「按鍵機器」，素人孭起game changer的任務，走入議會惡戰一番。現實我就笑不出了，這裏來偷點中二病（所謂熱血）吧。（網址：www.viu.com/ott，逢周三、四深夜上線）

文：小東