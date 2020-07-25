「三一萬能俠」吸力強勁 打掃家居高低皆就手

一扭開蓋——吸完塵後，只需要拆下集塵箱，再扭一下後方的轉盤，便可把垃圾倒出。（黃志東攝）

【明報專訊】疫情肆虐，除了消毒劑、空氣清新機成為市民搶購的用品或電器，無線吸塵機亦是保持家居清潔，減少病菌滋生的好幫手。一部好用的吸塵機，除了吸力夠強，省力輕鬆也很重要。有品牌最近便推出配件可隨意組裝的無線吸塵機，能變成3種形態，擒高擒低吸塵一樣話咁易。

坊間的無線吸塵機設計，主要分兩種，一種將集塵箱及摩打放在手柄位置，另一種則把集塵箱及摩打放在吸頭位置。兩種設計各有好處，前者在高舉吸塵機（如吸窗簾或天花等高位）時較輕鬆，後者則在打掃地板時感覺更慳力。為了兩全其美，有些品牌曾經推出可滑動機身設計，集塵箱及摩打可推前推後。而最近德國生產商Miele推出旗下首部無線吸塵機Triflex HX1，亦有類似的設計概念。

自由組裝 變掛牆、坐地、手提

為了令無線吸塵機兼具後置式及前置式設計的優點，Miele研發新機時，將重點放在如何組合配件。透過不同組合方式，機體可變成掛牆式（後置式）、坐地式（前置式）及手提式3種款式。當用家把伸延吸管及吸頭插到主機前，手柄插到主機後，便成為掛牆式，除了可掛牆收納及充電（須配合專用配件），也方便打掃高處；而把伸延吸管及手柄連接主機後方，再在前方加上吸頭，便會變成坐地式，除了能在地板直立，也更方便打掃大面積的範圍；至於直接把吸頭插在機身前，手柄插在機後，便可化身手提式，細小的機身十分適合在車廂內使用。

3重過濾鎖微塵 減二次污染

雖然Triflex HX1是廠方首部無線吸塵機，但其實之前廠方都推出過有線吸塵機，所以在氣旋技術及過濾系統上亦有經驗。新機採用的Vortex氣旋技術，除了由吸頭吸入空氣，也能透過機身吸入空氣，藉此加強集塵箱內的氣旋，同時令吸力增加；配合28cm Multi Floor XXL特闊電動吸頭，打掃地板時便更加方便。而氣旋會在集塵箱內透過離心力分離較大的塵埃，再經微塵過濾網隔走較細的塵埃，最後配合HEPA免更換排氣過濾網清除餘下的垃圾。廠方宣稱，其3重過濾設計能鎖住99.999%微塵及致敏原，可減少二次污染的問題。

可折式電池 足用1個鐘

廠方亦特別在電池方面花心思，與德國電池生產商VARTA合作，共同開發壽命特長的鋰離子電池。每次充電後可連續使用60分鐘（使用第一段吸力、不使用電動吸頭）。而經廠方測試，電池即使充電400次，仍能保持八成狀態。值得一提的是Triflex HX1採用可拆式電池設計，購買Pro型號的話還跟機多附送一顆電池，同時備有獨立的電池充電器底座，使用時便不用「就住」來吸。

Triflex HX1有White、Cat&Dog及Pro 3個型號，它們的配件及吸頭數目有所不同。

■規格

集塵箱容量：0.5L

體積：115×28×26cm（直立時）

重量：3.6kg

售價：$5388（Triflex HX1 White）、$6688（Triflex HX1 Cat&Dog）、$7788（Triflex HX1 Pro）

查詢：2610 1025

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

電郵：etrend@mingpao.com