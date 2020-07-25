e新品：14吋筆電以「色」誘人

輸入順手——LIBER V系列在輸入上花了不少心思，除了使用1.5mm按程及19mm鍵距的背光鍵盤，提升打字時的手感外，也設有特大觸控板，操作上更加就手。（黃志東攝）

【明報專訊】大部分手提電腦的外形設計都很相似，想擁有一部更加突出搶眼的筆電？專攻年輕用家的手提電腦生產商AVITA，便新推出了賣相十分奪目的LIBER V系列手提電腦。系列設計靈感源自西班牙建築師Ricardo Bofill創作的La Muralla Roja建築群，以幾何的線條設計機身之餘，更一次過推出14款色系，包括金色、淺藍色、紫色、粉紅色等。對於一些追求與別不同的用家來說，最適合不過。

LIBER V主要推出兩個版本，分別內置第10代Core i5-10210U或i7-10510U處理器，兩款都設有8GB RAM及1TB SSD，足夠應付日常工作或做功課需要。為了方便輸入，機體設有1.5mm按程及19mm鍵距的背光鍵盤，打起字來會較一般的小型手提電腦順手；配合支援4指觸控的觸控板，操作上更加方便。雖然用家或會覺得14吋筆電不方便帶出街，但廠方亦特別將電腦輕量化，機重由1.28kg起，其重量只有過往同樣尺寸的LIBER系列手提電腦的86%，有需要時帶出街亦不算太重；加上電池最長可使用約10小時，都算夠用。

售價：$6990（第10代Intel Core i5-10210U處理器）、$7990（第10代Intel Core i7-10510U處理器）

查詢：3725 0635