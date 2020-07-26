ways of tasting：劣食背後的日常 有笑，有淚

【明報專訊】創作力量同幻想，真係會嚇你一跳，尤其當望着facebook新專頁「Day Day Explode 日日爆」裏的菜式，被形容似嘔吐物的蛋瓜麵、加塊芝士就食得的三色豆、似塊鮮肉血淋淋的西瓜湯，實在想問一句，搞咩呀？疫情持續，時時見朋友將在家練廚藝的精緻成果放上網，這個專頁卻反其道而行，收集網友下廚的古怪、失敗、新奇嘗試，版主Rayne原本當然是為玩而開，不過與圍爐網友傾多兩句，她說，「煮食之中會看到一些小故事，笑唔緊要、judge唔緊要，但我總覺得跟投稿者的人生有些扣連。」例如阿爸怕仔女唔飽的苦心，又例如工時太長只好簡單食番餐。沒擺好盤，偶爾亂來，「都是日常」。

開page笑下 圍爐取劣

蛋瓜麵就出自版主之手，約Rayne中午出來做個專訪，她好有心，說要煮些東西讓我試試，問想吃什麼，「蛋？」「唔好後悔喎。」「冇事嘅。」誰料翌日見面前，我買魚蛋燒賣打個底時被她撞破，連忙解釋，「唔係呢，諗住你都係整個小食，唔多夠食。」原來她卻預備了賣相相當不俗的番茄長通粉，上面有流心水煮蛋，還撒了些香草，絕對出乎意料之外，放入口，微辣長通粉al dente，隻蛋也甜。

父母老公皆是高手

Rayne開page原本只為在沉鬱日子中玩玩，一個多星期前見到某食譜專頁引來unlike潮，赫然發現該專頁有90幾萬like，「我的朋友常笑我煮嘢難食，就想不如把日常放上一個專頁」。她的爸爸是中菜大廚，媽媽擅煮家常小菜，「他們是天衣無縫，大時大節阿爸煮，平時就阿媽煮」，不過她嘗試下廚時，父母往往說「唔係咁㗎」。這天意粉味道外貌俱佳，創作西瓜湯的版主老公Jaco是廚藝高手，一嘗意粉評價甚高，「ok啦講真，老實說好食過好多收緊你$80碟的餐廳」，不忘加一句，「但係……我煮好啲」。Rayne解釋步驟時說先用油爆香basil，再落番茄、意粉煮，Jaco不免眉頭一皺，聽完整個過程，專業點評，「有3個step不是好好」，basil應該最後才下，稍為加熱便可；番茄味過酸，應是煮的時間太短，20至25分鐘較好；若要下意粉醬，不應後加，可以先炒香。

從食物看生命軌迹

Rayne說「日日爆」投稿很多是仔女「出賣」阿爸阿媽，有網友「劣食兄弟」送上爸爸將牛扒拿去煲粥的照片，她也收過一些來稿，認得出是餸頭餸尾。「我們常笑人煮得好難食，或我的朋友share時會說好心唔好浪費食物、唔識整唔好學人整，買外賣咪算囉，我會留言，每個人煮都有些故事」，有時傾多兩句，會知道有些投稿人可能是媽媽轉了份工時更長的工作，所以由爸爸下廚；有打工仔會在超市買大包大包的食材，為省些錢，「回家分幾餐煮，每餐成本$20、$30，比起在中環、金鐘食$40、$50，已經好食又健康。」7、8點收工，想買新鮮食材都難，「有人可能說點會唔得呀，我都係咁咁咁，但你有沒有想過你的資源可能真的比一些人多？表面笑過之後，再多看一步，可能他在經歷、面對的，你未必知道。」

媽媽要上班 爸爸代下廚

食物背後就是生活，這樣想想，嗒落個味可能有點不同。看到投稿裏餸頭餸尾的照片，Rayne想起每次回家都一桌豐盛。Jaco跟她回娘家開餐，父母會捧出鮑魚、東星斑、瑤柱菜甫說是「家常便飯」，但她試過心血來潮衝回家吃飯，卻見父母鹹魚青菜已一餐。小時候家境不富裕，母親慳慣，也曾以隔夜菜當午餐，「細路仔時會說寧願煮公仔麵都不吃，唔知係咪好hurt佢，自此她都另外煮些新鮮的給我吃」。一年多前，Rayne開始的起心肝想煮得更好，因為母親腳傷入院，「我才發現我是半個照顧者，覺得他們兩個老人家仍行得走得，未來可能要我照顧他們」。她的工作經常接觸照顧者缺乏支援的個案，「我真心好驚，社會照顧唔晒，我都仲有啲事可做得到」。

又想想與伴侶一起變老，如果老公傷了隻手，她都可以煮給他吃。Jaco總會輕輕取笑老婆，「我單手都煮得好過你啦」，「又咁講，每個人在家中煮飯都會經歷好長一段時間，才會進入煮得可以的時候」。他想起小時候下廚「好災難」，「那時父母離婚，母親離開了，然後阿爸要返工，而且煮得好鬼難食，就我煮，初頭牛肉不懂醃又不懂切，真的試過切到喊，因為搞極搞唔掂」。後來他又住過劏房，卻煮都不敢煮，「地方小，不想有任何食物的氣味，彈油又惹曱甴。連芒果也不想吃，好驚陣間啲汁飛出來，咁窄抹都抹得辛苦，便餐餐蘋果橙」。

「三色豆大賽」 煮得出要食晒

人人過日子各有滋味。就像Rayne的朋友「美女大狀」投過好幾次稿，「她吃睡蓮加野薑花！說是買了觀賞植物，見謝謝地就拿來炒，還說味道似西芹，我忙勸她不要亂試。外面人看大狀，總是吃得好住得好很有品味，但她就不是享受人生那種人，工作接觸的議題是基層、勞工，煮出這些我覺得都好正常，好佢」。看「日日爆」又會體會到鹹魚青菜實在是各有所好，「三色豆推廣大使」投稿，將三色豆「求其滾水淥兩淥」，放上一片芝士伴吃，引起很大迴響——許多人覺得三色豆此物只應地獄有，Jaco更笑說「青豆唔應該存在於世上，我細個食到太驚，三色豆裏的青豆是雪味濃縮劑」，Rayne則索性舉辦「三色豆大賽」，現歡迎愛好者投稿為它平反，但強調不要玩食物，煮得出就要食得晒。

不過她沒料到Jaco的西瓜湯也引發熱烈討論，夫妻同說其實幾好味，「比蜜瓜煲湯清，又比冬瓜煲湯甜」，西瓜肉煲不散，咬落淋滑，Jaco考慮西瓜性寒，還加陳皮平衡一下。他更想為網友「廳長食嚇」所投的「抹茶咖喱」平反，Rayne的版主評語云：「希望事主今晚好人一生平安」，她坦言「我就一般般hulk（漫威英雄綠巨人）顏色的飯。」Jaco：「極合理呀，咖喱是燜出來的汁，燜煮經常會用到茶，東坡肉都有人落茶煮。鹵水又咪甘甘苦苦，八角這個模樣的東西都夠膽死攞來煮啦……」他愈說愈覺冤，「真是冤假錯案呀﹗」不過Jaco倒覺得「根本靚女」的Hello Kitty飯團幾好笑，Rayne即時糾正，「咩呀，那是豆腐﹗豆腐味好正常。」

笑吓笑吓，在不完美中得到一些歡樂，又得到一些溫暖，Rayne說：「facebook、Instagram所有東西好靚，女仔都特別靚，靚我梗係鍾意，不過我們的日常不只是這些，是否去到很高level才是煮嘢食？如跟我一樣是初初學煮，來圍爐笑吓都幾好呀。我想告訴身邊人，大家日常就是如此，攤出來笑笑咪幾好。」

■新鮮番茄水煮蛋長通粉

※材料：

新鮮番茄 3個/一斤、長通粉 ￼250g、日本櫻花蛋 2隻、羅勒 幾塊、指天椒 1隻、意粉醬 80g、粉紅岩鹽、糖、黑椒、香芹、dill weed leaves（刁草） 適量

※做法：

1. 洗淨切碎指天椒；輕烚番茄去皮，略攪爛；另煮意粉，在水中加鹽，煲至約七成熟撈起

2. 炒香意粉醬，先倒番茄煮爛，再下意粉，下糖和鹽略調味，最後下羅勒及辣椒略拌

3. 另外煮蛋，在水中加幾滴白醋煮至半生熟，全程細火

4. 蛋放上意粉後撒上香草、黑椒

■西瓜豬𦟌元貝湯

※材料：

青島元貝仔 1/3飯碗（青島貝較清甜，瑤柱味道較厚，視個人口味而定）、老鼠𦟌 $60（視乎想要多少湯渣，肉味不需要很濃）、大無核西瓜 1/4個、陳皮 1 1/3 個

※做法：

1. 元貝早一晚加少許紹興酒於雪櫃浸發，陳皮當日清水浸

2. 西瓜削去綠色皮，切件，與元貝連浸貝水，冷水下鍋，大火滾起，收中火

3. 另一邊，肉洗淨，冷水下鍋，加酒、薑、蔥、白胡椒，中火一邊煮一邊撇出浮沫，煮至熟透，以熱水洗淨

4. 大煲調最細火，加入老鼠𦟌，煮最少兩小時，吃前1.5小時加入陳皮連水。吃時加極少量鹽，太多則搶味

Tip：可加螺片、螺頭煲

文 // 曾曉玲

圖 // Day Day Explode日日爆提供

編輯 // 陳志暘

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