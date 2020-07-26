未來城市：社區規劃小改變 夾手砌突破官僚

【明報專訊】等呀等，等呀等，葵涌公園發展等了20年，細路都已變大人。近日康文署終於將設計圖提交到葵青區議會作諮詢，不過闖關不成功，被打回頭，區議員說設計死板，只是在豆潤咁細的地方塞入一堆設施，做法不理想，政府部門叫屈，這些原是上屆區議員點菜點落的。香港缺乏社區規劃被詬病已久，區議員新作風能否突破官僚「死咕咕」做法，在社區一點一滴實現改變？

Case 1：葵涌公園

不要死板設計

一數就要數到去1979 年。醉酒灣堆填區從那時起關閉，留下 27 公頃土地，1989年建成行人徑、辦公室等基本設施後，發現有潛在沼氣問題，交由環保署做修復工程，2000年已完成，審計報告曾兩度點名批評葵涌公園晾着大片空地曬太陽，最近一次2013年，明言閒置情况「實在無法接受」。

拿拿臨開番個公園還地於民就好，為何當政府部門提交發展計劃到葵青區議會，區議員不肯通過，盡快上立法會爭取撥款？最近公園的地鐵站就是荔景，打電話問問荔景區議員王天仁。他說曾往實地觀察，從車站走到公園的小輪車場入口，需時40至45分鐘，因未有公共交通配套，另一個選擇是自駕。

多年來，很多報道強調這幅用地大過維園（19公頃），引發民間許多遐想，不過康文署在大綱設計圖的文件中交代，堆填區用地限制很多，既有堆填氣體處理系統，又有大面積的斜坡。該署2017年曾向區議會匯報，「葵涌公園工程計劃的範圍面積廣闊（約27公頃），當中約近9公頃較平坦的地方為小輪車場及將會落成的臨時板球場」。現時所談的第一期發展，就是小輪車場及板球場以外，被王天仁形容為「豆潤咁細」的平地，「據建築署說，第一期計劃只有約一個11人足球場大」。4公頃大的小輪車場2009年落成，由中國香港單車聯會經營，牌照至2029年；香港板球總會負責營運的4.5公頃板球場，則獲續牌至2022年。

「啲設施細路都唔玩」

現時康文署交給區議會的，是由建築署聘請顧問公司所擬的設計圖，寵物公園、健身區、兒童遊樂區、緩跑徑……可謂應有盡有，不過王天仁質疑，「將項目全塞在那麼細的地方，他們的口風是（區議會）通過先啦，其他都是後話，有議員就覺得設施可否不是死咕咕、細路都唔玩嗰啲？有沒有可能新穎些？或參考屯門公園的做法？」最後區議會決議要求修訂設計圖，8月18日交規劃及地區設施管理委員會再議。

葵青民政事務專員在會上提及，設計是根據2017年區議會討論而做，如果刪去這些內容，等於回到step 1。設計圖究竟點來？也許故事要改由2013年說起。審計署出聲批評葵涌公園發展緩慢那年，康文署就「做嘢」，就公園發展計劃諮詢葵青區議會，翻查當年6月6日會議紀錄，康文署表示會諮詢區議會地區設施管理委員會（地委會）意見，不過「本署現時沒有計劃就用地的發展用途，公開收集市民的意見」。諮詢區議會後，同年署方列出一張具12個項目的清單，包括現時設計圖有的緩跑徑、遊樂場、寵物公園等，以及擁有30條發球道的高爾夫球場和150幅小園圃的社區園圃。

過程中始終沒收進社區聲音。

後來高爾夫球場的美好願景被可行性報告幻滅，發現技術上無法興建。2017年，康文署再將清單交到區議會，刪去高爾夫球場及社區園圃，其餘項目大致與2013年清單相同，該年葵青區議會成立了葵涌公園發展小組，開過3次會，在9月的第三次會議紀錄上，說明「委員一致支持」該署建議，那就是來到今天葵青民政事務專員所說，設計圖是按2017年區議會要求所畫。

王天仁說葵涌公園明顯不是普通樓下一個公園，如果放的仍是一般公園「細路都唔玩」的設施，如何說服市民山長水遠去享受那塊地？他想像可如西九舊日「自由野」的大片草地，讓用家自由發揮，有event發生，有一個目的，就會引到人來。另一個葵青區議員譚家浚說，「他們（政府部門）唔明我們想做啲乜，講完之後都唔明，他們理解成我們咩都唔要，只要一塊草地，我解釋了很多次，要塊草地只是一個方法，令大家可以參與規劃或如何用公共空間」。實際上，去年《施政報告》亦提出5年內改造170個公共遊樂空間，要「更具創意和趣味」，「鼓勵和促進社區參與和民間共議」。

參考屯公 收集用家想法

在這樣的背景下，「不如學吓屯門公園」的討論慢慢萌生。很多人記得公園的大媽爭議，其實那裏有個為人津津樂道的成功實驗，在園內2018年底開幕共融遊樂場，建築署採納民間「共融遊樂空間設計概念比賽」的優勝作品元素，可以玩沙玩水，猶如在香港締造不可能的公園奇景，公園被認為與別不同，關鍵之一就是社區參與規劃。

借鏡屯公 如何鬆綁「死咕咕」做法？

當年屯門公園的發展究竟如何鬆動政府部門慣常做法？舉辦設計比賽的是智樂兒童遊樂協會，我們去問遊樂環境總監袁漢昌（Chris）有否建議給苦惱的區議員。那不是石頭爆出來的奇蹟，而且醞釀了至少6年，好長時間？有趣是一切仍可由2013年說起。當葵涌公園發展在歎慢板時，屯門公園的改變開始萌芽，源起當年協會發布「殘障兒童對公共遊樂空間的需要評估調查」，指出遊樂場未能滿足殘障兒童需要，遊樂設施需要改善。

「共融遊樂空間計劃做了幾件事，聯繫全港的機構、學校，帶小朋友去現在的遊樂場玩，同時諮詢家長了解他們的需要；以及做工作坊，請海外專家講共融遊樂是什麼等。」問Chris覺得突破點在哪一刻？他說是2015年底舉辦比賽作品展覽，「邀請了相關政府部門，康文署、建築署、發展局（人員），讓他們在現場有機會向冠軍代表了解設計，覺得原來也可行，那次之後，康文署作為管理者，就由他們落實」。

如果細心分析，當年今日走一樣流程。Chris說當康文署發展遊樂場，會先諮詢相關組織和區議會，然後該署作為公園管理者提出設計要求，交給建築署負責設計。當時協會是第一步時得知康文署有意在公園加設共融設施，於是以一連串活動推動新做法，最後得到康文署拍板，將參照比賽設計的要求交由建築署，建築署便作為執行部門去主導計劃。協會以遊樂環境顧問（Play Consultant）身分協助建築署設計，曾大膽向建築署建議「聽小朋友的聲音」，聯絡屯門區學校，讓設計團隊接觸當區小朋友，了解用家想玩什麼。

屯門成功例子作為先導計劃，協會仍在推動政府發展出一套可持續推行的方案，例如「對做諮詢設定一些指引」，可惜葵涌公園未等到。但回看這個試驗，比賽屬全港參與，到後期才加入屯門的地區聲音，Chris說：「如果今次（葵涌公園）在設計階段可了解地區上的需要，區議員又更清楚地區資料，可能比屯門公園做得更加好。」

設計認知落差 靠工具拉近

提及葵青區議員倡議公園作開放式設計，譚家浚嘆莫講游說，要讓部門理解都難；王天仁則說與部門提出要求，對方總是「hang機」，只會不斷loop希望得到區議會支持。Chris聽到「開放式設計」，笑說「他們的概念是好，但要做教育，不知道（開放式設計）的人對此反彈可能更大」。這種認知上的落差，要靠不同工具拉近。最初推動共融遊樂場，他們透過研討會、工作坊等讓社會各界包括專業人士、政府部門、民間理解究竟是怎樣一回事，「有人到今日仍誤解是只給輪椅小朋友玩的遊樂場」。今天區議員若想政府部門理解開放式設計，他建議議員需先對此深入了解，「如遊樂空間的知識中，的確有提到何謂開放式設計」；如想仿效外國，議員亦可先認識背後做法，若只給官員一張外國公園的照片，「對管理者而言，很難將這些幻化成可交給建築署去做的方案」。

資料蒐集很重要，他說協會亦有發展一套審視地區遊樂空間質量的工具，可與區議員交流，以提供有力資料說服康文署。另外他鼓勵「諮詢小朋友」，「例如區議員拿康文署設計方案，去葵涌公園附近的學校做一次諮詢，問小朋友對公園有什麼意見。這可能對區議員有很大啟發，看他們理想的創意方案是不是小朋友喜歡的呢？」公園不只是兒童使用，他認為可分兩次諮詢，「若要建老幼共融的空間，就先諮詢老人家、小孩、家長等持份者，再就遊樂場部分諮詢小朋友」。以經驗來說，他提醒如何將諮詢所得化成政府部門吸收到的資料，亦有技巧。他甚至雀躍想像，「能否讓葵涌小朋友先到屯門公園玩一次？如此區議員就能向康文署具體講小孩對不同設施有什麼反應」。

Case 2：土地要用得其所

警察遊樂會要開放數據

深水埗區議員李庭豐新上任後，一直推動政府部門開放數據。他認為資料開放對社區規劃很重要，「可知道規劃情况如何、有何變動，看如何對應地區需要」。他跟進太子警察遊樂會翻新一事，向規劃署查詢區內休憩用地及社區設施相關數據，深水埗區在休憩用地雖有剩餘，但安老院舍牀位及幼兒中心名額嚴重短缺；長沙灣分區的地區休憩用地亦現短缺，以此質疑遊樂會用地僅供警察及家屬使用，是否適當。以此為例，他長遠希望推動部門定時更新社區發展數據，另可考慮由區議會撥款，邀請專業人士建立開放數據的平台，「行得通的話，相信政府也會仿效」。

Case 3：市政天台設計

抓住民間參與機會

黃泥涌市政大廈天台重髹，竟然可由居民話事？跑馬地區議員張嘉莉說，在年頭換屆與政府部門「打個招呼互相認識」的見面機會中，向食環署打聽，「他們說天台美化工程進行中，我就問點油呀？他們都好nice，說可給我看設計圖」，於是她又膽粗粗問，「可否加入多些居民的想法？」也看時機，當時正值農曆新年，工程部未開工，她趁一兩星期空檔，了解有何限制，如部門所訂防水油漆只限一系列顏色，以及原計劃髹簡單幾何圖形，時間所限，連忙在網上召集街坊開會及徵集簡單設計，「那個會很有意思，不只討論顏色，也討論對天台空間使用的想像」。結果以七巧板砌出馬形圖案，及以不同顏色線條代表區內街道，兩個設計最多人支持，工程部最後採納後者，其間食環署亦邀請她與工程部開會、將藍圖送往議辦、一同到天台看試色效果。「我當然想嘗試第二步啦」，接下來是探索開拓天台使用的可能。

【地區新政系列之五】

文 // 曾曉玲

圖 // 政府文件擷圖、受訪者提供、資料圖片

編輯 // 蔡曉彤

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