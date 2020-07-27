安老2.0：五星級長者屋 眺東京鐵塔歎築地食材

五星級體驗——SunCity長者住宅的海景餐廳，可遠眺彩虹大橋和東京鐵塔的景色。餐廳食材則來自附近的築地市場，確保新鮮美味。臥室採用無障礙設計，配有安全感測器，提供安全而且私隱度高的空間。（SunCity銀座EAST官方網站圖片）

【明報專訊】相信大家對日本菜必不陌生。每次到日本旅行，最令人期待的，是當地鮮活的魚生刺身，由老師傅主理的江戶壽司、拉麵、壽喜燒等美食。

今次介紹的海景餐廳，坐落於東京銀座的黃金地段，位於現代感十足的32層高大廈，可遠眺彩虹大橋和東京鐵塔，晚上景色優美有情調。甫踏入大樓，已被其精緻裝潢吸引。經細心打磨的雲石地板、華麗的水晶燈飾與鮮花擺設，展現低調典雅的魅力。餐廳食材來自附近的築地市場，各款海鮮、魚類新鮮直送。餐廳採用全落地玻璃設計，可一邊欣賞東京如詩如畫的景色，一邊品嘗美食佳餚。

心動得想訂座嗎？這可不是著名米芝蓮餐廳，而是日本著名連鎖式安老服務集團SunCity長者住宅內的餐廳。酒店級的環境，配以工作人員的笑容和熱情招待，為這所長者住宅增添一份賓至如歸的親切感。

「有個住客嗜辣，我們便特意將XO辣椒醬加入她的餐單裏，以滿足她的喜好，並希望增加她的食慾。」一名SunCity院舍服務員溫柔地說。事實上，這無微不至的舉措與安老院服務理念一脈相承，細心留意長者真正需要，協助他們實現理想生活，為住客帶來家一般的安心自在。

一碟XO辣椒醬 體會以人為本

類似SunCity的優質安老院舍及長者住宅項目，在日本相當普遍。日本人重視「以人為本」的服務精神，時刻關心長者身心需要。他們理解到，長者需要的不止是他人的照顧和幫助，能否感受到自身與外間的連結和他人的關懷，也是長者幸福的關鍵。正如那碟小小的XO辣椒醬，雖不是稀有食材，但對該名嗜辣的長者而言，足以讓她感到備受重視、關懷的溫暖。

已進入「超高齡化社會」的日本，是全球人口老化最嚴重的國家。目前，滿65歲人口佔28.4%，預計未來銀髮族人口將持續上升。面對龐大的高齡人口，日本從社會保障制度、社區安老服務等角度切入，務求減輕長者及照顧者的壓力，着力提升長者的生活質素。

泳池茶室澡堂兼備 如住小社區

在SunCity生活，如住在設備完善的小社區，設有可全年使用的溫水游泳池、圖書館、茶室、戶外花園、澡堂、劇院、健身室、理髮店等多元化設施，讓長者能與其他住客、家人、朋友共度閒暇，延續年輕時嚮往的生活方式，不讓生活因年齡而受限制。

也許，如此高水平、設備充足、空間寬敞的安老院舍，以及全面的社會保障機制，在香港皆難以短期內實現；但那份待人以誠、細心服務長者的職人精神卻非遙不可及。若大家能於日常生活中多行一步、多想一步，易地而處了解長者需要，可以燃點出不一樣的燈火，以愛點亮長者的心。

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）

（www.theprojectfuturus.com）