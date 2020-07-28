自家種香草 安心吃落肚

一舉兩得——在家種植香草，美化家居之餘，又可作為菜式的天然調味劑，一舉兩得。（tashka2000@iStockphoto）

【明報專訊】外國烹飪節目，常見廚師在田園即摘香草，為菜式增添色香味。新鮮食材唾手可得，令人羨慕不已。其實，即使沒有農田花園，只有一個小露台或窗台，也可得償所願。在花檔購買香草盆裁種植方便快捷，不過這些盆裁通常使用化肥及農藥栽種，其實可以在家轉為有機種植，食用也就安心得多。

在家種植香草，既能美化家居，下廚時又可即摘幾片香葉調味，或調製香草特飲，視覺和味覺也滿足。但很多人在家種植香草都曾有失敗經驗，兩名香草種植導師均認為，「浸死」是香草常見死因。種植導師吳藹思（Joyce）解釋：「好多人過度照料香草，以為天天澆水，它就能茁壯成長，但事與願違，香草往往因此而浸死。」人稱「香草女皇」的Rowena亦表示，很多人以為香草要天天澆水，其實是需要每天觀察，視乎它的狀况決定是否添水。

盆碟注水 避免「浸死」

Rowena建議，盆栽種植的香草可用底部吸水法，「在盆底放一隻碟子（或花盆的盆碟），在碟上注水，讓香草透過花盆底部的孔洞自然吸水。當碟上的水被吸光便再次在碟子加水，直至它停止吸水為止。之後拿起盆栽，感受香草吸夠水時的重量，以及倒走碟上剩餘水分。如果1小時後盆栽有水流出亦要倒走，以免積水滋生蚊蟲」。何時需要再注水？Rowena教路，如泥面乾燥，可將盆栽拿上手感受其重量，重量減輕才再加水。

雖然香草都喜歡陽光，但陽光的熱力也可能對它們造成傷害。在全球暖化下，香港夏天愈來愈熱，令植物有可能「中暑」而死，增加種植難度。Rowena提醒：「在炎熱夏季，將香草種於露台或天台等室外地方，上方宜利用黑網或簷篷之類的東西遮部分陽光。但如在室內栽種，要確保香草能吸收陽光，應放在有陽光的地方，植物需要透過光合作用來製造養分，如沒足夠陽光，植物生長欠佳，嚴重的更會『餓死』。」

定期修剪 刺激側芽生長

種植香草，最好先了解其特性及適合的生長環境，用錯方法容易失敗收場。另外，定期修剪香草亦很重要，Rowena說：「修剪可刺激側芽生長，讓植物更旺盛。」她推介以下適合夏季種植的香草。

羅勒（Basil）

羅勒家族龐大，除了甜羅勒，亦有檸檬羅勒、青檸羅勒、九層塔和金不換等，味道略有不同。羅勒香氣清新獨特，甜羅勒是意式青醬主要材料，香氣強烈的金不換是泰菜和越南菜常用調味香草。Rowena認為，金不換比較耐熱，適合新手種植。

特性：絕大部分品種為一年生草本植物，愛陽光，生長迅速，可經常採摘，容易栽種

栽培技巧：室內種植，盆栽宜置於有陽光照射及通風地方；室外則最好種在簷篷下的遮陽處。Rowena表示：「羅勒開花後會快速老化，經常修剪枝條，採摘食用，可延後開花時間。」

薄荷（Mint）

薄荷有多個品種，根據地方或香氣命名，例如蘋果薄荷、朱古力薄荷、胡椒薄荷、瑞士薄荷等，它含薄荷腦成分，葉片散發清涼香氣，提神醒腦，適合泡茶或調製飲料。只要摘幾片薄荷葉，將葉片揉一揉，加入冰凍青檸檬水中，便變成薄荷青檸水。

特性：多年生植物，生命力強，容易繁殖

栽培技巧：室內種於有陽光的通風地方（不需直射陽光），室外種於遮陽處。濕度高時，所需水分較少，濕度低時則要較多水分

甜菊（Stevia）

屬菊科植物，甜度比蔗糖及白砂糖高，但熱量低，是天然代糖。冲泡前將葉子揉一揉，甜味才容易釋出。有台灣香草達人教路，將一片甜菊、一片甜羅勒、一片薄荷葉放在口中咀嚼，香甜滋味像口香糖。

特性：甜菊為多年生草本植物，需要有充足陽光才能生長旺盛

栽培技巧：室內種於陽光直接照射處，室外則種在遮陽處。夏天栽種環境要通風，冬天如在15℃或以下移到室內避寒

牛至（Oregano）

又稱為奧勒岡或披薩草，小小的葉片披上茸毛，全株具香氣，是意大利菜式常用香草之一。奧勒岡與番茄味道十分匹配，常添加在番茄料理中。

特性：多年生草本植物，氣溫低時味道會減少

栽培技巧：種植環境要通風，室外可種在遮陽處，室內在有陽光的直射處

文：李佩雯

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com