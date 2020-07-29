修長設計 自選燈光 融入家居 「火炬」潔淨空氣 持久作戰

除臭法寶——抽出3層HEPA過濾器，便可看到等離子產生器，根據廠方表示，其製作正負離子時，負離子數目會較正離子多，有助降低空氣中的臭味，而依附了臭味的負離子會經過過濾器隔除，不會再走入空氣中。（曾憲宗攝）

按鍵操作——機頂設有控制界面，用家可透過左方的按鍵，（由上至下）設定操作時間、風速、LED光度及LED顏色，也可在右方的按鍵，（由上至下）顯示空氣質素及開關電源。（曾憲宗攝）

向高發展——AFG 100的體積並不算細，但由於採用圓柱形設計，相比傳統的空氣淨化器雖高身，佔用位置卻較少，配合機頂的LED燈，更容易融入家居之中。（曾憲宗攝）

【明報專訊】近期疫情再度在香港社區爆發，當中更有不少源頭不明個案，令大家原本已鬆懈的防疫心情再度繃緊。隨身帶備搓手液、常戴口罩外，不少人亦關心家中的空氣質素。傳統空氣淨化器的外形未必能融入家居設計，最近有德國品牌便推出全新專業系列空氣淨化器，不單外形更吸引，同時標榜使用等離子破壞空氣中的細菌，令空氣變得更乾淨清新。

變色LED燈 顯示空氣質素

作為德國有近85年歷史的家居清潔產品品牌Kärcher，旗下的產品包括吸塵機、蒸氣機等，由商用到家用都有。品牌近年在香港迅速冒起，主要原因是廠方開發的產品比不少老牌電器生產商有更多新點子。好像去年推出的電動地板清洗機，簡化了不少人拖地時的繁複步驟，提高用家的清潔意欲之餘，也能加快拖地的效率。最近廠方的專業系列便推出首部空氣淨化器AFG 100，如果對家居設計有要求，相信十分適合。

AFG 100的外形設計，有別於一般的長方形傳統空氣淨化器，以圓柱形上寬下窄式設計，遠看似火炬，更容易融入家居設計當中，亦不容易察覺它是一部空氣淨化器。廠方特別在機頂設有環形可變色的LED燈，除了可配合內置的空氣質素監測器，以紅、黃、綠色，表示現時家居空氣質素屬差、中、好3個級別之外，用家更可透過機面的按鍵，自行選擇10種不同顏色燈光，配襯家居氣氛。機體的連續操作時間最長可達99小時，連續開機用幾天不關機，也不怕機體出問題。

標榜等離子助殺菌

作為用家，外形再吸引，都一定要考慮淨化空氣的效能，AFG 100主要以等離子產生器及3層HEPA過濾器來淨化空氣，當空氣由機底吸入時，先經前置過濾器隔除塵粒及毛髮等體積較大的污染物，之後會經過等離子產生器，廠方資料指當中正負離子相遇時會產生能量把空氣中的細菌破壞及殺滅，之後再經由3層HEPA過濾器把其他污染物除去。根據廠方宣稱，等離子能分解99.98%細菌、99.7%微塵及98.9%黴菌孢子，也能去除99.7%的PM2.5。機體提供5段風速設計，而廠方也在降嘈方面下了不少心思，在最低風速下其嘈音只有25dB，適用於60平方米（約646平方呎）的空間。

■規格

潔淨空氣輸出率：120平方米/小時（約1292平方呎/小時）

適用空間：60平方米（約646平方呎）

體積：1120×320×320mm

重量：13kg

售價：$13,980

查詢：2313 0666

文：吳一鳴

編輯：陳淑安

電郵：lifestyle@mingpao.com