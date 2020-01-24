舒適開工：WFH恩物 闊屏電腦

【明報專訊】防疫工作再次變得嚴峻，有公司開始重推在家工作，今次隱形患者及未知源頭個案數目更多，或有可能變成「長久戰」，想工作上對自己好一點，便要從工作必用的電腦入手。最近HP推出全新一體式桌上電腦ENVY 32 AiO（圖），除了內置全球最闊4K屏幕之外，更設有前置式Bang & Olufsen喇叭，無論從事多媒體工作，或是個人聽歌睇片，都能提供不俗的體驗。

提到睇片，屏幕質素當然要優先考慮，ENVY 32 AiO的屏幕支援HDR 600和6000:1對比度，足以應付大部分影片剪接或播放的需求。屏幕下方設有7個單元，當中包含高音及重低音單元，並以獨特設計將聲效向下輸出而非向前，提升音色的細緻度及臨場感。跟機的無線鍵盤則支援電腦及手機一鍵切換，用家可利用鍵盤在手機上打字，回覆信息更加方便。

■規格

作業系統：Windows 10家用版（64bit）

顯示：31.5吋4K IPS WLED-backlit屏幕

處理器：第10代Intel Core i7

記憶體：16GB DDR4

容量：1TB SSD及2TB HHD

體積/重量：557.2×719.6×21.4mm/13.8g

售價：$26,999

查詢：8100 3081

文：吳一鳴