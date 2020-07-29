運動聽歌：水洗防塵加強穩固度 日系運動耳機低音強勁

B貼耳支架——耳機設有柔軟的弧形支架，佩戴時能減少耳機移位及飛脫的問題，同時充電盒也預留支架位置，用家不用拆下支架，便可直接放入充電盒充電。（黃志東攝）

直接冲洗——不少人都會在做運動時戴耳機聽歌，今次新推出的WF-SP800N除了戴在耳上時夠穩固，更支援IP55防水濺，做完運動可直接冲洗乾淨，留待下次再用。（黃志東攝）

【明報專訊】近年不少大型音響品牌都推出真無線耳機，例如Sennheiser、B&O、Bose等，但對於一眾慣常做運動的用家，相信對耳機的防水防汗能力及戴在耳時的穩固程度更加着緊。最近Sony推出新一代的運動耳機WF-SP800N，屬兩年前推出的WF-SP700N後繼版，隨着真無線耳機的技術進步，究竟這個後繼版又改善了多少？

做完運動用水洗耳機

作為運動耳機，用家最關心的當然是防水性能，相比上代同系列運動耳機只有IPX4（防水濺），今代加強為IP55（防塵及可水洗），表示用家做完運動後，也能用清水清洗耳機，不怕耳機長期接觸汗水而產生異味。耳機亦設有弧形支架提高佩戴時的穩固度，記者實際試戴後跑步亦發現耳機十分貼耳，不用怕突然飛脫。

至於愛跑街的用家，另一個關心的功能，便是耳機的連接穩定程度，廠方指今次推出的WF-SP800N，使用跟WF-1000XM3相同的藍牙晶片，因此左右耳機會同時連接手機或播放裝置傳輸音樂資料，就算其中一側斷線，亦不會令播放斷開或暫停，有效減低因信號不穩而斷續播放的情况。耳機亦支援數碼降噪功能，實際使用時降噪效果十分不錯，街上大部分雜聲也能刪去。電量方面，耳機在關閉數碼降噪功能下，可連續播放13小時，配合充電盒可為耳機完全充電一次。

偏重低音 可用EQ調節

音色方面，耳機內置EXTRA BASS增強低音效果，在實際試聽時，其低音效果亦明顯比WF-1000XM3強，以配合用家做運動時的節奏，至於愛聽慢歌的用家，也可利用手機專用App的EQ功能調節低音輸出量，令中高低音更加平衡。左右耳機亦設有輕觸式按鍵，右邊主要控制播放、暫停及選曲，而左邊則可調低聲量。另外，耳機亦設有佩戴偵測功能，當用家除下耳機時便會暫停播歌，再次佩戴時自動恢復播放，在過馬路或買水時，這個功能便十分有用。

■規格

連接：藍牙5.0

防水能力：IP55

耳機電量：9小時（開啟降噪）、13小時（關閉降噪）

充電盒電量：可為耳機完全充電約1次

重量：9.8g（單邊耳機）/59g（充電盒）

售價：$1690

查詢：2833 5129

文：勞耀全