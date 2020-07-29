Bulletin：「以物易物」慈善拍賣 助小孩圓夢

【明報專訊】疫症底下，不少日常規律都被打破。防疫、保持健康成為大家最關心的事。雖然如此，大家亦不能忘記世界其他角落需要幫忙的社群。K11 Musea正舉辦首個#ShareToInspireBid 網上「以物易物」慈善拍賣，帶來由10位國際藝術家及名人包括劉嘉玲、唱作人竇靖童及國際著名藝術家Philip Colbert等設計的獨一無二Snow Angel Mickey作品，即日至8月7日開放予公眾競投。Snow Angel源自兒童遊戲，意指大家在雪地裏揮着手腳，模仿天使的輪廓，代表兒童的純真、開心和想像力。設計Snow Angel Mickey的藝術平台APPortfolio希望通過這種充滿活力的造型，將藝術、文化和潮流元素融合在一起。

這個「以物易物」拍賣有別於一般以金錢競投，公眾需以物品在Instagram上競投，例如「500個口罩」、「1000支洗手液」等，將競投物品的照片上載到IG，加上#ShareToInspireBid並標記相關藝術家作投標，經審核的帖子將會上傳到活動網頁。藝術家和願望成真基金會在眾多競投物品中，選出最具創意的參加者成為優勝者。優勝者將會捐出競投物品予願望成真基金，並獲得自己所選主題的Snow Angel Mickey；而每個發布競投物品的帖子，K11將捐出港幣20元予願望成真基金，讓更多小孩子得到實現願望、改變一生的機會。10個作慈善拍賣作品現正在K11 Musea 2樓Gold Ball中展出。

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文：張曉冬