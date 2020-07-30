stylehub：日系潮鞋 碰撞狂野風情

【明報專訊】日本鞋履品牌Suicoke推出的涼鞋近年成為夏日潮物，款式casual及具備功能設計，全部採用Vibram鞋墊，卻又可以配搭high fashion營造dress up/dress down的反差效果。每季與Suicoke推出聯乘系列的品牌更是多不勝數，除了日本潮流品牌，亦有不少歐美時尚品牌，較為人熟悉的有街頭風甚濃的Palm Angel，自2018春夏季就開始與Suicoke推出聯乘系列。另一個則是來自丹麥哥本哈根的Cecilie Bahnsen，與Suicoke的聯乘系列於涼鞋搭帶上綴滿粉色細花，充滿夢幻少女味，由此可見Suicoke鞋款的可塑度極高。

聯乘意國品牌 美洲原住民風格強烈

最近又有品牌Alanui與Suicoke推出聯乘系列。Alanui雖然來自意大利，設計卻有非常濃烈的美洲原住民風格。今次的聯乘以Suicoke的ZAVO-VHL密頭拖鞋為藍本，3款特別版分別加入動物紋馬毛皮面、猄皮、流蘇及以再生塑料製的彩色膠珠等，令鞋款增添了狂野及波希米亞風情，若配合織花長襪一同穿著，效果更加突出。

查詢：Mytheresa www.mytheresa.com

文：溫兆明