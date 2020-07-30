減肥比賽：飲食、運動入手 半年減8.7公斤

【明報專訊】英國寵物慈善機構PDSA每年也會舉行寵物減肥比賽（Pet Fit Club competition），入選寵物將接受為期6個月的飲食和鍛煉計劃，減重理想的冠軍得主可獲一年免費健康寵物食品。比賽至今已舉行至第15屆，成功為143隻寵物「消脂」。

去年冠軍是一隻6歲大的比高犬Luigi，根據主人Perrie形容，Luigi十分貪吃，尤其喜愛人類食物，只要有食物的地方，牠總有辦法找出來偷吃，使體重一直穩步上升。Luigi減肥前體重達29.1公斤，超標了39%，Perrie根據PDSA獸醫建議改變牠的飲食習慣和運動方式，最後成功減掉8.7公斤成為冠軍，減磅後的牠腰部有線條，在草地上輕鬆跑步。Perrie說，剛開始時體重緩慢下降，但只要堅持不懈，數月後，會發現牠的體型有很大改變。

今年的焦點參賽者是重達11公斤的肥貓Dundee，牠超出理想體重（5公斤）120%，現在已難以跳上樓梯，能否減肥成功？年底便知曉。

欲了解更多貓狗減肥故事、飲食及運動建議，可登入Pet Fit Club網站：bit.ly/30AMckT