梳化唔夠「撐」 赤腳易損傷 家居變健身室危機四伏

【明報專訊】第3波疫情來勢洶洶，大家都不敢怠慢。重回留家抗疫的日子，很多人選擇在家運動，強身健體。但其實家居作健身房，一不留神易招損傷。

今次找來註冊物理治療師拆解，居家運動的3大陷阱。另外，教大家幾招強化肌肉的運動，對抗在家工作引致的痛症。

註冊物理治療師藍芳（Ida）指，適量運動可增強免疫力，大家留家避疫期間，也應維持一定的運動量。不過家中空間有限，而且設備不及健身中心，稍有不慎，容易受傷。她請大家提防以下3大陷阱。

赤腳彈跳受壓 韌帶易發炎

為保家居清潔，不少人做運動時不穿鞋子，赤腳上陣，但其實會傷害足部。Ida表示，她有一名中年女病人，平日甚少運動，早前留家抗疫時玩體感遊戲，經常要跑、跳及抬腿，將遊戲變成運動。玩上一段日子後，發現腳腕韌帶及足底筋腱受傷。「在家赤腳運動，沒有運動鞋承托及吸震，直接用腳踏在地板上，腳掌長時間受撞擊及受壓下，腳底韌帶容易受傷或發炎，腳掌肌肉較少的人更是高危一族。」

即使是體格強健的運動老手，赤腳運動一樣容易受傷。Ida指另有一名中年男士，本身熱愛長跑，有運動底子，早前在家赤腳做HIIT（高強度間歇式訓練），雖然已鋪上瑜伽墊，但仍扭傷足踝。「HIIT是一種在短時間內達到高效能的運動訓練，有不少跑跳及上下彈跳的動作，腳掌會長時間受壓；加上做快速及高強度運動，未必可把每個動作姿勢也做得標準。鞋子有穩定及保護足踝作用，但赤腳下，即使姿勢輕微不當，也容易令人受傷。」她建議運動內容如果包括踏步及跳躍多的動作，要穿一對舒適及鞋底不太薄的運動鞋。

包裝米當啞鈴 抓拿不當扭傷手

相信並非每個家庭也有齊啞鈴等健身用品，很多人在家做負重運動，會「就地取材」隨意選上家中物件代替，如大盒包裝紙包飲品或一大包米。「水樽算是相對理想的選擇，因較合手形，不易滑落，但紙包飲品、包裝米等，欠缺良好的手握位，當作啞鈴拿上手，郁動時容易扭傷手腕韌帶，或令手指過度用力受傷。」若真的要用這些物品訓練，避免過重，建議最多2公斤，寧願負重輕些，增加訓練次數，可以由20次開始，慢慢遞增。

這個做法可以提升肌肉耐力，以及保持一定運動量，減低肌肉流失。但如果目標是肌肉增大，變成大隻佬，在家健身則未必可如願。「因肌肉增大是要做負重運動，其間負重量需逐漸遞增，甚至重達數十公斤，一來家中未必有這重物，二來抓拿姿勢不當更易受傷。」

梳化難借力 椅桌易移位招意外

有些健身運動，需要借助固定物件支撐身體，不少在家中健身的人選擇以梳化、餐椅或桌子代替，其實潛藏危機。先講梳化，通常物料較為柔軟，未必適合借力支撐，容易導致姿勢錯誤和受傷，如果沒有合適物件或借力點，寧願改做其他動作。

至於餐椅及桌子，雖然質料較硬，可以支撐身體，但其重量較輕容易移位，或造成意外。建議用椅桌借力時，最好靠牆和加防滑墊，避免移動。

Ida又提到，在家運動時留意有無足夠空間，避免撞到家俬，尤其是有尖角的物件更為危險。最好雙手向兩邊伸直成一直線畫一圈，沒有撞到任何物件，便是合適空間。

文：許朝茵

編輯：梁小玲

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