簡易運動：6式強肌 紓緩WFH周身痛

【明報專訊】雖然在家運動暗藏危機，但始終適量運動對身體非常重要，特別在抗疫期間，很多打工仔都在家工作，久坐不動下更易患上痛症。註冊物理治療師藍芳解釋，家居環境相對辦公室狹窄，亦未必有專為工作而設的裝置配合，工作時容易出現不良姿勢，例如長時間打側身用電腦，導致勞損，增加痛症風險。要預防傷患，建議最好先增強肌肉，當有一定肌力時，便可支撐身體維持良好姿勢，紓緩痛症。

今次她推介的6式運動，佔用空間不多，適合家居做，讓大家強身健體，減少痛症。6式為1個循環，共做3個循環，若能一口氣完成，成效最理想；如體力不夠，可在每式之間休息約1分鐘。完成每個循環後如有需要也可稍為休息，但盡量要連續做，減少停頓時間。「這些運動可以日日做，約1星期後體能應有所增強，之後可按能力加快速度及增加次數。完成後，可做些靜態伸展，放鬆肌肉。」她也提醒大家，在家做運動要保持空氣流通，以及注意飲水量，運動前後也要飲水。

1. 抬腿踏步

目的：提升血液循環，具熱身作用

動作：站直，雙腳靠近。同時提起右腳及左臂，膝蓋及手肘成90度。兩邊交替，原地踏步，每邊各做20次

注意：眼望前方，上身挺直，切忌過度用力踏地，腳落地時要輕放

2.左右深蹲

目的：提升血液循環，具熱身作用

動作：企直，雙腳靠近，雙手持毛巾或帶子兩端。然後左腳向左踏出一大步至比肩膊寬，雙手也向前伸直，再蹲下至膝蓋成90度。完成後企直返回開始姿勢，換邊再做，每邊各做20次

注意：眼望前方，手持毛巾有助身體平衡，可改持2支水樽（由500毫升開始）增加難度。蹲下時膝蓋不過腳尖，腰背保持挺直

3. 雙人阻力運動

目的：練雙方的腰腹、肩膀、背部及手臂肌肉

動作：兩人面對面站立，雙方雙手各拉毛巾一端，一方（甲）前後腳企，微蹲及把重心移至臀部位置，雙手向前方伸直；另一方（乙）雙腳站直，上身向後挨至雙手伸直，拉起上身至手肘屈曲，緩緩返回開始姿勢，做20次

注意：雙方上身挺直，（甲）把毛巾在手掌繞一圈，避免甩手；（乙）向後挨的斜度愈高，難度愈高

4. 平板支撐加抬腿

目的：練腰腹及臀部肌肉

動作：俯臥地上，雙膝貼地，手肘與肩同寬，提起雙膝，伸直雙腳，以手肘及腳尖撐起身體，雙腳輪流提起約1呎高，每邊做20次

注意：眼望地面，下巴靠向頸，肩膀要放鬆，避免縮起，腰背及臀部成一直線。後踢時不用踢太高，否則易令腰部下墮變成壞姿勢，增加受傷風險

5. 推壓3式

目的：訓練肩膀及胸部肌肉

初階動作：牆上壓

雙腳與牆保持約1呎多的距離，雙手與肩同寬，依在牆上，上身向牆壓至手肘屈曲90度後，返回開始姿勢，做20次

注意：眼望前方，上身挺直，收緊腹部。拉遠雙腳與牆身距離，增加上身傾斜度，難度也提升

中階動作：膝上壓

雙手打開至肩膀闊，膝蓋貼地，腳尖觸地。上身向下壓至手肘屈曲90度角後，返回開始姿勢

注意：眼望地面，上身挺直，手腕與肩膀成直線

高階動作：掌上壓

把膝上壓的姿勢由膝蓋貼地轉為伸直雙腿，膝蓋離地

注意：眼望地面，上身挺直，手腕與肩膀成直線

6.上肢訓練

目的：訓練頸、肩膀及手臂肌肉

簡易版：站立，雙手各持約800毫升水樽或啞鈴（重量因人而異）放腰間，手肘成90度，提起雙臂至與肩水平，手肘一直保持90度，然後返回開始姿勢，做20次

進階版：手持水樽或啞鈴，雙手垂下放兩旁，緩緩提起至肩膀位置，然後放下返回開始姿勢，做20次

注意：張開肩膀，避免肩膀縮起，上身挺直

示範：藍芳（註冊物理治療師）、Kon（健身教練）

■有片睇

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