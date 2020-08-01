e新品：Mac友拍檔「好打得」 跨平台工作更方便

Mac友共享——MX KEYS鍵盤及MX Master 3滑鼠在坊間有不少好評，今次特別推出Mac版，讓不少Mac機用家也可感受這個系列「好打」之處。（品牌提供）

【明報專訊】疫情嚴峻，不少人重新在家工作。想在家中有個舒適的工作環境，電腦鍵盤及滑鼠都十分重要。Logitech的產品一向大獲好評，其中可同時連接兩個裝置跨平台工作的MX KEYS鍵盤及MX Master 3滑鼠，更加是不少人常用的工具。然而由於MX KEYS主要針對Windows系統而開發，佈局與Mac機鍵盤不同，因此對於蘋果用家來說就不大方便。最近，廠方終於推出MX KEYS For Mac鍵盤，配合MX Master 3 for Mac，相信好多果迷都會叫好。

用慣Mac機的用家，使用快捷鍵的機率相信比Windows用家多，其中最主要原因是Mac系統在使用滑鼠右鍵（尤其是當使用Macbook時）不及Windows的方便，因此不少用家都習慣使用快捷鍵來直接操作部分系統功能。但如果Mac用家使用Windows鍵盤，由於兩者control（CTL）位置不同，鍵盤上亦缺少常用的command鍵，會很容易按錯。今次專門推出Mac專用鍵盤，對於不少Mac友來說，的確是不錯的選擇。

售價：$999（MX KEYS For Mac）、$999（MX Master 3 for Mac）

網址：www.logitechclub.com