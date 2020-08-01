e之選：動畫配樂大師調音 客製耳機還原現場效果

【明報專訊】訂製耳機近年盛行，除了部分音響品牌有推出這項服務，Sony旗下的Just ear客製耳機亦有不少捧場客。最近廠方與日本動畫配樂家澤野弘之（Sawano Hiroyuki）合作，推出限量版XJE-MH/nZk耳機。雖然外形設計上，與之前推出的Just ear客製耳機沒有太大分別，但音色上更偏重立體感，並加強低音效果。

廣闊音場 重視立體感

要了解限量版XJE-MH/nZk耳機的音色，首先當然要了解合作者的背景。對於澤野弘之這個名字，或許大家會較為陌生；但他製作過的配樂，可能不少人都聽過。澤野弘之曾為《機動戰士高達UC》、《進擊的巨人》、《罪惡王冠》等人氣動畫製作配樂或主題曲，亦曾參與日本劇集《太陽之歌》、《東京鐵塔》等的配樂，可說是這些動畫及日劇的幕後功臣。由於澤野弘之需要作曲、編曲及混音製作，也有不少舞台編曲，所以今次限量版XJE-MH/nZk耳機，亦因應這些工作性質而有專屬的調音。而調音的聲底部分，則以現時他用於舞台監聽使用的Just ear XJE-MH1作為音色參考。為了顧及舞台監聽的需要，因此耳機主要重視立體感，以更廣闊的音場來展現現場環境效果，同時保留細緻的音質。基於澤野弘之有不少動畫配樂，因此廠方亦加強了耳機的低音輸出，以配合這一類型音樂播放。

備兩種線材選擇

XJE-MH/nZk耳機之推出，同時亦是慶祝澤野弘之入行15周年而設，因此在耳機的金色金屬部分，會刻有「SH-15th-AVS」字樣及耳機型號。另外，澤野弘之亦有使用「nZk」為名推出音樂專輯，所以廠方亦把這個名稱加到型號之內。在限量版耳機包裝內，亦會附有印上澤野弘之留言和簽名的明信片，對於一班動畫迷來說，有一定的收藏價值。耳機備有3.5mm立體聲或4.4mm平衡線材以供選擇，無論是用什麼播放器，都總有一款適合。

規格單元：13.5mm動圈單元（低音）、動鐵式單元（中／高音）

最大輸入：100mW

售價：$19,888

查詢：2833 5129