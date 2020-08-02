綠色生活：一圖睇盡24種香港兩棲類動物

【明報專訊】夏天除了為大地帶來雨水，還有青蛙！青蛙屬兩棲類動物，春夏季是牠們的繁殖季節，大家在夜裏不難聽到青蛙呱呱叫，甚或會巧遇「癩蛤蟆」（黑眶蟾蜍）隨街跳的景象。6個年輕人組成Wildlife Avengers，用了大半年時間，收集全港24種本地兩棲類動物相片，製作首張香港兩棲類動物圖鑑海報。究竟如何分辨不同的兩棲類動物？哪種是最難捕捉？

什麼是兩棲類動物？

兩棲類動物（Amphibians）是指於生長周期不同階段，分別在水中及陸地生活的動物。兩棲類動物分為有尾目、無尾目和無足目3類。香港現時共有24種兩棲類動物，包括1種有尾目（香港瘰螈（音：螺元，舊稱蠑螈）和23種無尾目，包括蛙和蟾蜍。盧氏小樹蛙、香港湍蛙及短腳角蟾均是瀕危物種，其中盧氏小樹蛙是香港特有品種。

在大帽山遇見6種兩棲動物

晚上7時從荃灣出發，駕車到大帽山看蛙。由於當天早上剛下了一場久違的大雨，濕潤的泥土與滿地蚯蚓正合青蛙胃口。在夕陽西下之後下車，Wildlife Avengers五男一女打開頭燈、電筒在溪流、坑渠間瓹窿瓹罅尋覓蛙蹤。

◆癩蛤蟆（黑眶蟾蜍）

趣致但有毒

很快，成員梁家驊（Franco）就在雜草坑渠間找到一隻黑眶蟾蜍幼體，身長不足2厘米，相信是今年才剛由蝌蚪變成蛙。記者讚歎竟能發現體積如此細小的蟾蜍，Franco說剛巧見牠彈跳。他解說黑眶蟾蜍雙眼後方有兩個凸起的毒囊，只要受到驚嚇就會分泌出白色毒液，令捕獵者中毒。

由於，蟾蜍一般皮膚乾而粗糙，長滿疣凸，有別於表面濕潤的蛙，所以黑眶蟾蜍因為「其貌不揚」而被稱作「癩蛤蟆」。不過，成員葉尚庭 （Dennis）自言，在兩棲動物中最愛黑眶蟾蜍，「黑眶好cute，有時整條路都是牠們，例如在城門水塘。牠們行路彈吓彈吓，不是跳到好遠那種」。的確，當晚短短1小時遇見至少5隻黑眶蟾蜍，牠們坐在青苔上，喉部鳴囊快速吹脹縮起，確是幾趣致。

◆香港瘰螈

唯一有尾目

全晚見得最多的，竟然是香港唯一一種有尾目兩棲動物──香港瘰螈，見到超過10條！雖然牠們與其他兩棲動物不同，主要是在9月至3月繁殖，但因為早上的一場大雨，雨水會將蚯蚓冲出公路，所以吸引香港瘰螈在路上覓食。有尾目的特徵是身體修長、擁有長尾巴和明顯的頸部，如何分辨牠們不是爬蟲類？「爬蟲類有硬的鱗片，而瘰螈沒有鱗片，表面是皮膚來的。」Franco解答。

每條香港瘰螈的顏色差異可以很大，顏色由深紅色至深啡色都有，原來兩棲類動物即使是相同物種，每隻動物身體的顏色都會隨環境的溫度和濕度有所不同。最驚艷的是香港瘰螈身體底部有着極鮮艷的黑橙色斑紋，而牠們的身體亦會釋放毒素。

◆劉氏掌突蟾

憂鬱的雙眼

「你好彩啦，竟然見到劉氏掌突蟾！」成員們驚呼。因為劉氏掌突蟾主要在晚冬和初春繁殖，在夏天並不常見。成員李穎謙（Henry）笑說：「牠有一雙憂鬱的眼睛。」原來，細看牠的瞳孔是打直，像貓咪，而大多數青蛙的瞳孔則是打橫。

◆大綠蛙

乸大過公

我們在樹幹上偶遇雌性大綠蛙，為何知道是雌性？Franco解釋，在本地兩棲動物中，除了大頭蛙外，雌性體型普遍較雄性大，而雌性大綠蛙體形更明顯較雄性大許多。此外，不少兩棲類的兩性間存在明顯的外形差別，即性異形（sexual dimorphism）。例如在繁殖期，香港瘰螈雄性的尾部會出現藍色條紋；雄性棘胸蛙胸口在繁殖期更會長出棘。

◆小棘蛙

一點也不小

先在平靜溪流見到兩大顆的小棘蛙蝌蚪，後來不遠處就見到小棘蛙成蛙，原來體積都頗大。抬頭細聽，又聽到牠的同類發出「擊擊擊」叫聲，很大聲。

原來青蛙肚子這麼大，不止藏着內臟，還可以用來發聲。不同蛙的發聲部位都不同，大多會利用喉部鳴囊發聲，有些蛙更會吹脹整個身體來發聲，例如俗稱「牛蛙」的花狹口蛙，「牠更會浮在水面，利用水的震動作最大程度的傳遞聲音，而且喜歡躲在坑渠，因此回音很大」。

◆香港湍蛙

吸力強

在流水湍急的瀑布見到細小的香港湍蛙，牠反地心吸力地垂直吸吮在牆邊。牠們喜歡在急速湍流中生長，其卵可依附在急流的石頭上孵化。值得注意的是，香港3種兩棲動物，包括香港瘰螈、香港湍蛙和盧氏小樹蛙均受香港法例第170章《野生動物保護條例》保護，狩獵或滋擾這些品種或牠們的卵均屬違法。另外，由於農業式微，原棲息於稻田的尖舌浮蛙已於多年前絕迹香港。

難見的蛙

◆短腳角蟾

會「扮死」

Franco說了3次短腳角蟾真的很美，聲稱牠的身形輪廓與其他蛙不同，包括牠眼睛上方有兩個角，而胸口更有兩個突出的「乳頭」。他又稱讚短腳角蟾個性很特別，除了天性冷靜，更會「扮死」，「例如用電筒照牠時，其他蛙可能會跳走，牠卻會扮死，靜止不動，甚或無端端向側面倒下」。

◆虎紋蛙

很少野生田雞

田雞真名是虎紋蛙，原以為當晚會見到田雞隨街跳，但其實一隻都見不到，原來香港現時已經很少野生虎紋蛙，而且亦好難分辨哪隻是本地原生，哪隻是外來，因為不少人胡亂放生外來虎紋蛙。

◆台北蛙

背部兩道直線

有留意本地生態的人，必定聽過香港獨有的盧氏小樹蛙，體長只有約1.5厘米，是香港體型最小的蛙。由於得到保育，盧氏小樹蛙的種群情况暫時穩定。今次製作海報最難拍攝的，其實是台北蛙，團隊曾出動五六次只為尋找台北蛙。「因為今年香港太乾（旱），本身香港台北蛙的數量好少，而且分佈得好零散。」Franco相信台北蛙在香港的生存環境相當嚴峻，因為牠們需要在淡水的濕地成長。

不說不知，台北蛙的英文名是Two-striped Grass Frog，因為背部有兩道直線。而長趾蛙則叫Three-striped Grass Frog，因為背部有3條線。Henry說自己最喜歡長趾蛙，因為牠的模樣最像大家印象中的青蛙，顏色是綠色的流線形青蛙。

青蛙也有可愛一面

Wildlife Avengers的6個年輕人，說起話來很成熟，但原來每個都只是約23歲，其中4人讀浸大環境科學出身，他們希望製作這幅海報讓大家多點認識兩棲動物，嘗試欣賞大自然的生物多樣性，「就像你說，人們總覺得青蛙好核突，但我們希望透過鏡頭將牠們最好的一面給大家看。未必個個都敢親身觀賞牠們，但看海報是大家可以用比較自在的方法去認識香港，保護和欣賞自己的土地」。

《香港兩棲類動物海報》

網址：bit.ly/2E8J9Zy

文 // 彭麗芳

圖 // 受訪者提供

編輯 // 蔡曉彤

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