街知巷聞：九龍坑村 盤王古廟「神蹟」

【明報專訊】大埔九龍坑被綿延的山巒環抱，或因而得名。坑即山勢凹陷的位置，九龍坑村陳村長帶領我們步上村公所的天台，憶述小時候有人定期在山中砍樹砍柴，山嶺起伏的線條因而較明顯，要數出九條坑並不難，山高入雲，雨水流到坑中山澗，匯聚成的幾條「大涌」，曾讓制水年代的村民不愁用水，「我們這條水完全沒斷過！一下雨就水浸，旁邊有個井，常常都河水犯井水！」陳村長相當自豪，笑說當年港島、九龍的人甚至專程駕車前來，村民裝滿一桶桶山水在村口兜售。

從雲山下遷至

九龍坑村公所旁邊，是已廢置的九龍坑公立育賢學校，校舍仍在原址保留，香港現已全面禁止使用的石棉瓦仍然鋪砌完好。沈思好奇村中有否出過秀才，村公所主席李叔叔與陳村長異口同聲：「我們耕田咋！」、「識寫自己個名已經好好喇！」我們同坐在村公所的方形大桌旁，說起前人的遷徙歷史。

陳、李兩姓現在是九龍坑的大族。據他們說，先祖原居於流水響上方的谷地，名為雲山下，以耕田維生。步往村公所的路途上，我們遇上每塊瓦片都完整、似是新修的陳氏祠堂，陳村長說最「正宗」的祠堂在雲山下，不過都倒下了。一八九八年前，他們太公輩有兩家人離開了交通不便的原居地，落戶在可以通往大埔的九龍坑，向原居民買地，並登記入籍，後來雲山下其餘的村民都陸續遷居至此。因為一心打算在此定居，錯失了為原村登記的機會，因此今天在新界鄉村登記冊上追查不到。

大榕樹下燈花會

村中有全港唯一的盤王古廟，據說非常靈驗。在帶領我們前往古廟的路上，陳村長說，有一名日籍婦人每天風雨不改地前來參拜上香。我們經過有大榕樹盤踞於中心的休憩公園，據知村中的燈花會每年的正月十五都會在此舉行。客家話中「丁」與「燈」同音，添丁的村民從前會在這一天帶一盞燈掛到樹枝上，向村中宗親報喜，舞麒麟隨後會臨到他們的家門前道賀。後來儀式簡化，同樣在每年的正月十五，添丁的村民會把一整隻雞帶來榕樹下，四分之三在樹下讓其他村民分食，餘下的四分之一（通常是一隻雞腿）就會帶回家中，寓意吉祥。

踏上位於斜坡上的古廟坡道旁，有水花飛濺的激動小河，由短小的石橋連接另一端。陳村長告知，在從前水流更洶湧的時候，石橋還沒興建，人們要涉水步行才能到達彼方，騎馬的人也要下馬走過去。繼續前行，不遠處有一個蝴蝶山莊，據知場主自資興建打理，曾請來台灣的保育學者提供經驗，為保育蝴蝶用心經營。場地維持有限度開放，需預約，我們便沒進內打擾。

古廟長年香火鼎盛

盤王古廟建築方正，在廟宇建築中別樹一幟。除了盤王像，村裏不婚的姑婆過世後神主牌也被供奉在廟中。陳村長說盤古王靈驗，三十幾年前，有個上水阿姨曾到全港不同廟宇求子也求不得，最終來到這裏，得償所願。而他自己，也有親身體驗。多年前的一天，陳村長有位兄弟跌倒，入院後昏迷了整整一星期，他便與弟弟前來古廟參拜，「我弟弟問，阿哥你有什麼願望？我說阿哥心足了，希望他早點醒過來啦。點知……」說起那個不可置信的神蹟，他說着便激動失聲：「點知夜晚十一點鐘醒番，我心裏面……」

廟宇多年前曾由一名來自禾坑的阿姑主持，懂得中醫學理的她為許多善信開藥解籤，加上盤王有求必應，古廟長年香火鼎盛。李叔叔說，每年的二月初八與十二月初八都是村中的大日子，為一年作願和還神。一九六幾年，當他還是小孩的時候，在廟外吃客家盆菜的村民足有數十圍，擺到上山仔，「沙頭角、元朗、大埔有好多善信過來。我們吃葷的，盆菜就是鹹菜仔豆腐卜炆豬肉」，仙女誕他們更會整晚在廟裏過夜，載歌載舞。

文、圖 // 潘曉彤

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生態圈：客家入世與盤古美學

自立雲山下

香港村名中最富詩意者，一為春花落，一為雲山下。詩意總不敵浮華，這兩條山村早已湮沒，不似芒角變形旺角興盛。有心人找到春花落遺址在青衣島南灣角附近，在谷歌地圖重生；雲山下雖沒標出，但石板古道、頹垣荒田和古墓，都有迹可尋，就在流水響郊遊徑營地以南。雲山下後人說祖父輩其實仍有上山打掃。十七世紀末遷海令撤銷後，朝廷招募客家人來新安縣拓殖，彼等多避開廣府大族勢力範圍，選東部無人荒野海濱落籍。客家人不畏艱困，拓荒地的崎嶇荒蕪，如雲山下者，往往令人不可思議。他們真的很可能連在山下租一小塊田地的錢財也沒有，但更不甘心不情願跟地主官府打交道，嚮往自立自足的生活，不管貧困隔絕到何程度。

入世九龍坑

落籍荒蕪之地一兩代後，當所有能夠應用的土地及山貨資源皆已耗盡，人丁增長來到極限，除非容許造地，村民為下一代着想，不得不與山下本地人合作，走入正常農地，成為佃農，次身廣府經濟文化圈，出入墟市，改用粵語，勤奮開拓依然。未幾英國租借新界，新安縣部分成為維城腹地，政府承認客家人地權，提供平等向上流動機會，提供農業輔助，建鄉村小學，提供到市區升中學額，客家人的才華，不再局限在打石、磨刀、織竹器、養豬、打功夫，進至工商文教政治。圍村婦女紮腳不出閨門，客家女生天足走天下，頭頂半邊天，更是客家族群發展一大優勢。客家男兒出國拼搏，帶金條歸來，向地主購地建宅，再植根和苗，勝那舊家鄉。民系之間的分界開始模糊，香港人身分比民系身分更獲認同。

野廟盤王驗

九龍坑盤王古廟所供奉神靈，砍開混沌，以手托穩欲墜之天、以腳踩實即崩之地，人類及諸神祗獲得存在的空間。盤古勇於開拓，傾力奉獻，所為者何？不似黃帝及後繼之歷代帝王，當時天下只他一人，沒有異性、未有經濟、沒有子民，可知他的努力不為女人、不為物欲、不為共主席位，只能解釋為一種無私向上的生命驅力。盤古勞苦致死，死後精神不滅，體內寄生蟲化生成人，遺存盤古基因，又去四面八方荒野開拓。客家人當然會選盤古，而不選軒轅黃帝，盤王古廟也必建築得簡樸潔淨而不花俏奢華，那是基於親緣愛好及審美判斷。我不知道建廟者陳炳嬌、張潭球是否受到盤王的感召，可以肯定的是古廟由原鄉貧農，一大圓一大圓集資，順勢迎接惠東石門山雷鳴庵眾客家仙姐。盤王古廟建於1925年，華人精英在不遠處粉嶺安樂村，建豪裝軒轅祖祠，亦在同一年。是年6月有省港大罷工，香港停航停電罷課，大量商戶倒閉，數以十萬計香港工人行路上廣州串連，鷹派港督司徒拔頒戒嚴令，力主英國出兵。無論是精英或漁農，人心惶惶，眼見即遭殃及，求神保祐及獲得指引之心特別殷切，而當前議題，似乎不是傳統及地方諸神能作反應，所以才史無前例地選擇了華夏神譜中位列最高階的盤古及軒轅？

誠動應人間

英政府改派金文泰接任，金督按兵不動，靜待國民政府，由依循孫中山聯俄容共政策，逆轉為清黨。果然，在1926年10月，國民政府解除香港封鎖，罷工結束。信眾會否定論，功在盤古與軒轅？總之，以後在盤王古廟所許的願望，不論是家宅、前途、婚子，很多都靈驗，否則難以解釋為何一間新建野廟，可以吸引國內、沙頭角至沙田客家女信眾遠道而來做誕，對歌騰跳、飲酒食肉、通宵達旦、盤宴百席，香火鼎盛50年；據說軒轅祖祠1933年更占卜出七七事變及二戰預言，華人精英因此接受占卜文「水巷仍須是樂邦，諸生不用走茫茫」的建議，反而作好迎接大批富貴難民的準備。因主持的更迭，抑或太平盛世下坊眾無憂無慮，祠廟到了八九十年代，都衰落了。近年重開，其一幻化金碧輝煌八層高廈，其一保留天然野趣，善信各取所需。

諸多長輩及九龍坑村村長言行引證，客家人對價值觀方面多持開放多元態度，不強獨尊，入世之後，大部分都不在公開場合提及自己的客家人身分，除非子女提出要求，否則從不主動誘導講客家話，婚嫁方面更絕不考慮對方是否客家人，由此推斷，未來一兩代內，客家人身分認同會在香港完全消失；不會消失的，唯有盤古美學而爾。

文 // 彭玉文

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掌故：育賢學校 保存良好

九龍坑村在大埔區北，背枕九龍坑山（俗稱雲山）的西北山麓，據說因村後有九條山澗分流而下，故有九龍坑之稱。

相對於新界其他原居民鄉村來說，九龍坑村的立村較遲，約在清朝咸豐同治年間，當時祖輩已落籍新界的村民，有李、陳、彭、徐、王等姓氏，先後遷到這裏。其中陳氏是從九龍坑村後山的流水響雲山下古村遷來，他們祖籍五華大嶺背，由於雲山下水源和耕地貧瘠，他們再遷現址，與李姓等共建圍村。

由於立村較遲，所以在1819年編《新安縣志》中，並無本村的記載。直至同治初年編的《廣東圖說》才見九龍坑村的出現，被劃歸為新安縣九龍司巡檢管轄的七都，同期在意大利和神父（Simeone Volonteri）繪的1866年「新安縣圖」也標記了本村。在1899年輔政司駱克的接收新界報告中，登記了這村共有130名客籍村民。

九龍坑村落所在，昔日曾是大埔區通往打鼓嶺和沙頭角區必經之處。在古道上，1925年，有客籍人士在合雲山腰建立「盤王古廟」，供奉香港唯一的盤古大王，並祀觀音、華佗、譚公和惠東石門山眾仙姐。當年廟姑為善信祈福問卜，診病施藥，香火鼎盛。但是隨着時日變遷，古道人迹漸稀，廟宇故趨沉寂，幸好近年在村民及善信努力下，成立重修委員會，古廟重拾靈光。

1946年，這裏建立了九龍坑，成為昔日的鄉村名校，隨着就學兒童減少，學校在2004年停辦，現校址保存良好。

在村的西北方，有一座採用中西合璧建築風格的別墅「浩然廬」，是潘天保（又名潘浩然）在1932年所建，建築富有近代色彩，屋頂仍見中式建築的鑊耳山牆，被列為三級歷史建築。

文 // 沈思

【Ways of Ruralist Seeing（21）】

編輯 // 蔡曉彤

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