哲學大牌檔：網紅賣性感 係物化女性定身體自主？

【明報專訊】日前，網紅「搣時潘」（Miss Pun）與Emilia相約一名男生前往酒店，並在網上直播性虐待過程，不久後警方接報到場，以「破壞公眾體統罪」將二人及同場攝影師拘捕時，兩人聲稱遭男事主性騷擾多時。因為她們以往曾多番引用「身體自主」、「性解放」等女性主義概念作為進行公共評論的基礎、解釋自己行為理念，二人被公眾廣泛理解為「女權先鋒」。網民因此對這次報復的動機、直播的做法異常反感。響應衛生防護中心「無咩事唔好出街」的呼籲，這次哲學大牌檔移師網上進行。社交平台的朋友清單上，總有些人跟你只有過一面之緣，因訪問認識的阿強便是其一，上一次對話（為了公事）已是四年前。除了那個今天已說不出究竟的參展作品，我對阿強一無所知，甚至誤會他是建築師。搭訕的的第一句是，「hi，阿強，記得我嗎？」睡醒後就得到回覆，他樂意傾傾。

選擇裸露 可以收番？

事件主角Miss Pun事後在網上貼出多張與男事主的對話截圖，力圖證明她已受性騷擾多時，「報復」事出有因。男方說話露骨，多次直白表達對Miss Pun的欲望，在日常語境下，必然屬於性騷擾的一種，但不少網民卻基於女方背景而不敢苟同。阿強也認同算是有點「你情我願」。

鹽：有連登仔話，你賣得呢啲（性感）相，挑起人地性慾，忍不住dm（私訊）下你，問你價錢，都好合理啫。

強：係係係……咁我理解，尤其佢哋keep住喺Patreon賣相，又與人互動，說你給幾多錢，就看到我做什麼動作，明顯是吸引人留言找你啦。這樣的context又真的不算性騷擾喎。

鹽：所以有點麻煩的，有人會覺得即使是性工作者，都有自己的生活。

梳理網民的說法，首先從兩名KOL往常的行徑與主張入手。阿強正正經經，事前竟並不認識兩名KOL，我和鹽叔在視訊給他來個快速簡介：先是兩人拍攝性感甚至裸露照片，會放到網上供人付費訂閱收看。Emilia就曾於不同訪問中表述她行為背後的理念，指女性選擇裸露或主動提及性事，均毋須得到男性批准，由此逐漸奪回自我展現身體的自由；只要物化是自主選擇的結果，物化本身就無問題。

強：我唔太理解，我想露給你睇就露給你睇，這就顯示了自己有自主性？給我的感覺是給個藉口自己，合理化自己來賺錢。

鹽：我估她們的意思大概是，就算是物化，都不是你物化我，是我物化自己，我可以收番的。我邀請你，你就有權看，我唔邀請你，你就無囉。同社會一般情况唔同，被物化的女性往往是不想的。舉個例，女政治人物你都會對她評頭品足。

強：哦，咁都同意嘅。但咁係咪有少少反映咗，當她們選擇物化自己時，就用Patreon拍，不想的時候就繼續在facebook做番另一個人，所謂收工。但網民就是將兩件事搞亂咗嘛，defeat咗她們原本宣揚的那件事，咁她們咪嬲囉。

性別紅利 消費原來制度？

潘：咁你覺得這種身體自主的行徑，會不會是推動性別平權的一種方式呢？

強：唔會啊，反而就好似自我貶低，實際上都是物化了自己，反而加強了不平等的制度。

潘：有些批評認為，她們思想上想打破制度，行為上又像精神分裂，就像這次的事，私了還私了，但她們仲直播，藉此換來更多KOL的個人資本，其實是繼續利用這種制度得益。

鹽：好似有些人會批評，唔好理背後點諗，效果上啦，她們最後獲得一些着數、性別紅利。

強：我覺得是譁眾取寵添，我話自己與其他人不同，點裸露法，有少少似包裝，以這樣的理論支撐我的行為，但實際上大家消費緊你嗰樣嘢，都係嗰樣嘢咋嘛。

潘：你似乎有少少估計她們動機是想得到利益，但假設她們是真心呢，如果唔涉及賺錢，比如純粹免費post裸照，會唔會令你覺得她們的主張同行為一致啲？

強：一定要睇效果。純粹看主張都講唔通囉，好抽象咁。OK我身體自主係我自己話事，但我睇唔到個理路，點去幫佢達到自主，係唔係唔畀你睇就唔畀你睇咁簡單？如果我真係好鍾意睇，你唔post住，我最多咪等你post，我覺得無得變啊。或者我繼續用𠵱家的模式，比如去追女仔時，去取悅她，再等她除衫給我睇。我看不到她們如何改變（現况），好簡單，我啲朋友分享呢單新聞，第一個問題是問，呢個Miss Pun邊個嚟，靚唔靚㗎，就這樣而已。

性別平權 如何推及大眾？

覺得香港性別平等嗎？身為城市規劃師的阿強想到辦公室裏大部分都是女生，甚至老闆都是女性為主，平時接觸的男女都會互相尊重，整體算是平等。鹽叔便提起性別定型，說性別不平等很多時指的是結構問題，「舉個例，一對男女結了婚生了小朋友，如果要放棄份工，一定是女方。好多時不完全考慮兩個人的能力和興趣」。阿強方醒覺，性別定型的確暗地裏引致許多傾斜。

潘：你覺得她們所做的不能推動性別平權，點先可以？有種講法係，自主裸露，又被人認為我始終迎合緊male gaze（男性凝視），但我着得好密實不給你看，又係迎合緊另一種male gaze。男性一方面可能鍾意女仔性感，另一方面又鍾意好賢良淑德的女性形象。好似點做都不是辦法。

強：嘩……頭先我都諗過，但真係諗唔到。文化的演變、接受程度的變化是循序漸進，一代一代，當然要有行動推動。上一代的諗法，男人女人的角色應該係點，到我哋呢輩個變化喺邊度嚟？提倡改變的行動有喺度，但我覺得Miss Pun那種，唔係咁樣坐低同你哋傾，我同十個人講，十一個都唔會同我傾呢啲，無個反省喺度啊。

潘：係咪無可避免我們一定要以成效衡量？有人會覺得自主就是看那個人自己點諗，我唔想屈服在這種制度下，就透過自己嘅行動表達。

強：自己點諗是第一步囉，但係純粹大家自己諗完，結果發覺個社會其實無分別，我覺得又無咩意思。

鹽：如果要幫她們辯護，我諗到的是，成效未必是透過改變男性如何看，未必做到。但調轉可能有機會，女性會多咗啲榜樣，可能被她們啓發，慢慢影響到其他女性，大家多啲身體自主，唔依附男性。長遠的影響，唔知做唔做到。她們圍內我估有些效果的，但個圈子出唔出到去，就是個問題了。

性慾羞辱 倒置權力關係

事件的另一個討論點是，有人認為這次直播行動推翻了Miss Pun與Emilia一貫的主張。說要爭取性別平權，到頭來不過將男女的權力關係倒轉了。社會上污衊女性的常見方式是恥笑女生從事性工作。而這次二人侮辱男事主，其實是換了一種近似的方式，以他的性慾貶損其為人。

鹽：有個專頁叫「香港男權關注組」，他們有個講法，說你們一方面叫人不要slut-shame（蕩婦羞恥，以女士的性經驗貶低她們）女仔，就算她們同過好多人拍拖或有過性關係，唔見得會令到個女仔貶值……

潘：咁反映男仔對女性貞潔嘅追求。

強：咁就係唔平等囉。

鹽：咁個page就話，這個case見到另一個相反，Miss Pun和Emilia做的事就是「鹹濕羞辱」、「性慾羞辱」，當一個男性表現出性慾，你就羞辱他，男性這樣好自然，不應因此而價值低了。當然這個說法成不成立我覺得好有爭議性，她們一定覺得不是，笑的不是他有性慾，而是不恰當地表達吧。

強：我們講的不平等，好多時都是男性對女性的幻想和需求，好簡單，大部分AV都是女性做主角。如果我們要將「性別」這個元素抽走才做到平權，Miss Pun她們這次和一直做緊的是，將「性」做賣點，或者強調。繼續用「性」切入，某程度上就是套入番𠵱家個context、對女性的偏見。有少少是深化了這一套，多過去平權。

文 // 潘曉彤

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隨意物化，是不尊重她們身體自主

女性主義者常會反對人「物化女性」，但何謂「物化女性」？有一些支持女性平權運動的人，也同時會支持「性工作」去污名化，支持女性性工作者可以有身體自主，以「性」作為工作沒有問題。但很多人都會懷疑，女性從事性工作，不也是某一種的「自我物化」，若自己成為滿足男人性慾的工具？這不會自相矛盾嗎？

先從什麼是「物化」的問題說起。人與物，有些重要的不同。人之為人，有所謂人的「主體性」，有自由，能為自己下決定，也有行動能力，去改變自己，成為一個不同的人，這突顯了我們作為「主體」的一面。而這一切，都是「物」所沒有的。一張枱、一塊石頭，沒有所謂自己的意志，沒有自己的喜好，不能為自己下決定。在這角度來說，「物」只能被其他事物所決定。

因為人有主體性，不能以對待物的態度來對待人。例如人可以把物當成純粹的工具，當要一塊石頭時，隨意拾起就可以拿來用，因為石頭沒有意志，它的意義可以隨我決定，沒有尊重不尊重的問題。但人可不同，人有自己的想法和意願，其他人和我一樣，都是個能自我決定的主體，我不能把其他人當成純粹的工具，只滿足我，這樣的話就沒有尊重他也是一個人。

這樣說來，「物化」女性的問題也就清楚可見。在傳統社會中，男性主導，把女性當成滿足社會和男性需要的工具。在父權社會的性文化中，這也是再明顯不過。期待女性被男性支配，覺得在性行為中男性是主導角色，若果有女性顯得十分有喜好，主導性事，往往會被配以污名，覺得她是蕩婦。就算到了現代社會，在色情電影中，仍可見到這種男性主導，並把女性當成滿足男性性慾工具的情節仍然是主流。這樣的視角和文化，把女性當成男人的工具，就是「物化」女性，因為沒有尊重女性也是一個有自由和自己意願的主體。

有人覺得香港社會已經十分男女平等，為何還要「平權」？在制度上，可能很多決定已經不會只對男性有利，大家盡量做到性別中立。但在文化細節上，仍可看到大量的性別不平等。就以性經驗為例，一個有過很多性伴侶的男人一般會被視為有吸引力，但一個有過很多性伴侶的女性則往往被視為是個蕩婦，不懂愛惜自己；女性最好還是未經人事，才是最為純潔。這種文化現象，不正好反映出社會普遍仍未尊重女性的主體性，不尊重女性自己的自由選擇，而把女性視為滿足男性「擁有」女性的性權力想像嗎？

如果我們衷心支持不要物化女性，就會明白到必然會支持女性的身體自主。女性有權決定怎樣使用自己身體，不用再考慮要不要滿足父權社會下男人對女性身體的看法和限制。女性可以決定自己身體給誰看、怎樣看，不容其他人過問。而這也意味着性工作也可以是女性身體自主的一種。但從這角度來看，性工作中就算有時女性會物化自己去挑起男性性慾，這種物化也是一種自主意願下的「物化」，是由女性做主導的物化，女性可以隨時收回的。若果有男性以為既然她們都物化自己，就可以隨意物化她們，那就是不尊重她們的身體自主了。

文． 嚴振邦@好青年荼毒室

圖 // Alison Hui@a.h.inkpen

編輯 // 陳志暘

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