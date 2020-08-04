小知識：鎳鈦合金具記憶 美軍無意中發現

調節水溫——控溫水龍頭利用記憶合金隨溫度而改變形狀特性，推動活塞調節冷熱水比例，從而達到預設溫度。（網上圖片）

【明報專訊】廣泛應用的鎳鈦合金具記憶能力，是在一次偶然情况下被發現。話說在1950年代末到60年代初，美國海軍軍械實驗室正研製新武器，研究員收到一些彎彎曲曲的鎳鈦合金絲後，細心地把它們逐根拉直，然後外出午餐，豈料回來後，這些合金絲卻再次彎曲起來，經詳細研究後，發現箇中原因與溫度提升有關，自此之後，人們便開始研究鎳鈦記憶合金性能和應用。

「記憶枕頭」非形狀記憶產品？

形狀記憶合金及聚合物應用在不同領域，比如軍事、航天、醫療、消防、汽車等。部分已成為商品，亦有部分是概念設計或仍在研發當中。常見的「記憶枕頭」，特別之處是通常具有慢回彈功能，避免枕頭因經常使用而出現凹陷，能有效支撐頭部及頸椎壓力，不過，鍾志源認為，「它的回彈物理現象主要源於『黏彈性』（viscoelasticity），跟形狀記憶材料的『超彈性』不同，嚴格來說並不是形狀記憶材料產品」。

■記憶材料應用例子

①記憶衣物

荷蘭設計師Mariëlle Leenders曾發明了一件形狀記憶外套，外套前幅呈波浪形，但可隨喜好把它拉直，只要經風筒一吹，接觸熱力的地方就會變回波浪形，同一件衣服有兩個款式，而且經多次清洗也不會變形。

②控溫水龍頭

由於記憶合金在高溫和低溫呈不同形狀，能代替溫度計作為控溫器，有些水龍頭便利用這類合金做的彈簧來調控水溫。當彈簧感應水溫後改變形狀，從而推動活塞來調節冷熱水比例，達到用家預設溫度。

③輪胎

為了在未知的星球與環境中探索，美國太空總署（NASA）派出的探測車需要應付各種地形才能夠完成任務。早前NASA科學家便利用形狀記憶合金研發出超彈性輪胎，聲稱永不爆胎，而且重量輕，減少行駛時的能量消耗。

④太空站天線

國際太空站有無數大型天線，如果不能縮小便難以帶到太空。人們利用記憶合金特性，在地球製成大面積天線後，在低溫下把它壓縮成一個小鐵球帶到太空，當天線受陽光照射升溫，便恢復原來的大面積。