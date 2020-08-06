1460靴子變身 藍領制服遇上白領高端剪裁

【明報專訊】很多人擁有的第一對Dr. Martens，就是那雙每邊帶有8個鞋帶孔、沿鞋邊黃色縫線，型號為1460的靴子，其經典之處在於它是第一雙Dr. Martens的靴子，品牌於1960年4月1日成立了生產線。起初1460靴子是品牌特別為工人階級而設，因為它比起當時的其他靴子更舒適、輕便和耐穿。始料不及的是隨着英國豐富的流行或次文化不斷發展，1460靴子演變成一個為年輕人充權及歷久不衰的反叛象徵。

聯乘設計師及時尚潮牌 賀60大壽

Dr. Martens 1460靴子面世至今60年，因此品牌特意推出1460 Remastered企劃，邀請不同的時裝設計師及時尚潮流品牌聯乘，他們的名字有如雷貫耳的Yohji Yamamoto、Raf Simons和Undercover的高橋盾，時尚潮流品牌的聯乘則有A Bathing Ape、Beams×Babylon和Pleasures。這個企劃一共有12個單位參與，來到第7個的聯乘就邀請到新進男裝潮牌A-Cold-War*合作。

A-Cold-War*是一個以倫敦為總部的streetwear品牌，創辦人是名叫Samuel Ross的年輕人，因為連Off-White的Virgil Abloh也是捧場客而令品牌聲名大噪。其設計充滿建築元素，但又並非是現代建築感線條流麗的那種，而是以一些建築工地用的布幕或散熱器零件之類的物件為設計元素，Samuel Ross的作品亦喜歡將英國工人服與Savile Row倫敦度身訂做西裝的剪裁融合。

Dr. Martens與A-Cold-War*，正好是兩個具有工人階級意識的品牌聯乘，1460 A-Cold-War*靴子省略了鞋帶孔，取而代之是好像西裝領的兩片皮革裝飾，鞋身中間以拉鏈取代鞋帶，把原有的1460靴子變成藍領制服遇上白領高端剪裁的感覺。

7種顏色 鞋身有油漆質感

除了1460 Remastered企劃外，Dr. Martens最近亦推出全新Colour Pop系列，把經典的1460靴子﹑1461皮鞋及2976靴子，換上薄荷綠、鋼灰藍、淡灰白、深墨綠、海軍藍、深紫和深桃紅7種顏色，平滑又帶點啞面的鞋身帶有油漆質感，相信是1460 Remastered限量版以外的另一個選擇。

文：溫兆明

■查詢：Dr. Martens 2892 1832 （銅鑼灣希慎廣場）