自助烘焙「幸福摩天輪」 DIY寵物蛋糕 毛孩舔舔脷

寵物蛋糕有專屬的食材，包括南瓜、寵物罐頭、肉條等。罐頭和肉條方面，也可選擇帶上自家狗狗慣用的食材。（林靄怡攝）

特色蛋糕：「花花世界」（前）是甘筍雞肉蛋糕，成分主要有甘筍、雞肉罐頭、麵粉、雞蛋、植物油、麥片和薯仔；像朱古力蛋糕的「點紫兵兵」（後）則是角豆海綿蛋糕，成分主要有角豆粉、雞肉罐頭、紫薯蓉、薯仔和藍莓。（林靄怡攝）

薯蓉代忌廉：店舖採用薯蓉代替人類蛋糕所用的忌廉，唧花效果不俗。創辦人之一Vika說，她們寧願用新鮮薯仔，也不想用經過加工的薯蓉粉，雖然製作步驟複雜了，但安全就更有保障。（林靄怡攝）

【明報專訊】疫情下，我們都躲在家裏，為自己為深愛的人入廚，可有想過為你家的毛孩下廚，親手替牠們炮製一個寵物蛋糕？最近有自助烘焙店推出寵物蛋糕系列，讓一眾狗奴、貓奴學做造型漂亮的毛孩專屬蛋糕，把「主子」寵得更壞。

近2、3年自助烘焙店在香港開得成行成市，皆因它能抓住年輕一代的消費模式需求，既可消磨2、3小時，又可體驗入廚樂，製成品更加可以拍照呃like，還可填飽肚子，一舉數得。2017年開業的Bake Your Own（BYO），短短3年已於本港設有3間分店，最新店舖設於九龍灣MegaBox，亦是唯一一間提供製作寵物蛋糕的分店。

創辦人之一Vika Vuong表示，一開始已打算把九龍灣分店定位為家庭及寵物主人的自助烘焙店，所以BYO logo後加有「P」字，代表店內供應「Pet 產品」。Vika說，受疫情影響，寵物系列蛋糕最後推遲至7月推出，恰巧又因疫情大家都愛上親自下廚，那就不如為家中的愛犬或愛貓親自炮製寵物蛋糕，與寶貝同享。

角豆粉+南瓜蓉 假扮「黑森林」

現時店內共有5款不同口味及造型的寵物蛋糕，跟其他蛋糕一樣，menu都是由BYO自家設計，由於3名創辦人都有養貓狗的經驗，所以深知寵物可以安心進食哪些食材，避開對牠們有害的食物。其中兩款蛋糕「毛孩黑森林」和「點紫兵兵」，外貌看上去像朱古力蛋糕，但其實是用角豆粉代替了可可粉，再加入南瓜蓉便可做到貌似朱古力的效果；海綿蛋糕則純粹用雞蛋，不加糖和牛油打發，所以要成功打至企身，不但要輕手，還要花更多時間，這一點就要考主人的手勢和耐性了。

採低敏罐頭 列明成分防敏感

九龍灣分店店長Idy表示，店內有5款不同造型的蛋糕，一來希望客人有更多選擇，二來是不想來來去去都是雞肉、南瓜等傳統寵物蛋糕款式，讓寵物可以有一個又靚又好味的蛋糕，用來拍照或開生日會時可更有驚喜。「我們亦明白每隻狗或貓都可能對某種食材敏感，所以每款蛋糕除了列明成分，採用的寵物罐頭也以低敏為主，而甘筍和南瓜則可二選一，配合其寵物的喜好。」Idy說。寵物蛋糕適合成年狗和貓進食，不過由於其中一款加入了狗餅作材料，所以貓奴只能選擇其餘4個款式。

和其他自助烘焙店一樣，客人只要上網預約日期時間，便可以兩手揈揈來到店舖，用平板電腦邊看教學短片邊跟着做。好像我們今次製作的「幸福摩天輪」，難度屬於最高級別，用餅乾拼砌摩天輪的部分要花上不少心機，有些步驟也令第一次為愛犬製作蛋糕的model感到迷惘，幸而店員適時出手協助，教授竅門，Idy鼓勵貓奴狗奴說：「依着程序製作是不會不成功的，只是有可能做得較鬆散，但寵物也一樣會吃得開心。」

■BYO自助烘焙MegaBox店

地址：九龍灣宏照道38號 MegaBox L2 32至33號舖

價錢：$320起/個，1份蛋糕最多2人做，第2人須付$60同行費；第3人起須製作第2份

查詢：2122 9411（須預約）

文：顏燕雯

模特兒：Kelly Chin & 西施Top G

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com