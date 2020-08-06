飲食Q&A：損神經系統腎功能 狗狗忌吃朱古力

【明報專訊】問：一般狗有哪些東西不能吃？如不小心進食，對牠們會有什麼影響？

答：最常見有朱古力，特別是濃度愈高的（如黑朱古力）便愈危險，因為朱古力含有一種稱為可可鹼（theobromine）的物質，狗進食後對其神經系統和腎功能也有可能出現不良影響，就如有人一下子喝了100杯咖啡般一樣危險。狗狗不宜的食物，還有洋葱和蒜（可導致貧血）、連心的粟米（不能消化，會卡住腸道）、果仁、煮過的骨頭等。值得一提的是代糖，有些主人以為用代糖可以減輕食物中的糖分，但其實代糖當中的木醣醇（Xylitol）有可能令狗的血糖急降。

忌過甜肥膩 糖可免則免

問：如為狗狗製作蛋糕，有什麼常見用於人類蛋糕的食材要避免使用？有什麼代替品嗎？

答：製作時應盡量避免用過甜和肥膩的材料，例如牛油可改用植物油、椰子油、橄欖油等；用來唧花的忌廉也可用薯蓉、香蕉蓉取代。糖可免則免，但如有需要，可採用小量的天然蜜糖或楓糖。

問：個別狗狗會否對某些食材敏感？常見有哪些食物敏感？

答：常見有對牛肉、雞肉、豬肉、魚肉等含蛋白質的食物敏感；也有些狗會對穀物敏感。所以如你的狗對某種食材敏感，便要留意蛋糕或餵飼牠的食物內有沒有這些材料。

1歲後可驗血檢測致敏原

問：主人如何得知狗對什麼食物過敏？如人一樣，可以預先做檢測嗎？

答：如果狗出現腸胃不適如屙嘔、皮膚敏感或神經系統異常，應立即帶牠們求醫。在香港，寵物出現食物敏感或皮膚敏感都是常見的，如人類一樣，主人可以透過驗血的方式檢測寵物對哪些食物或物件過敏，一般可以檢測到大約100種常見引致過敏的食物或物件，通常狗1歲後便可測試。

資料提供：香港非牟利獸醫診所醫生林己知