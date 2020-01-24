無間斷UVC消毒 無後顧之憂？ 扶手梯上走動亂摸易中招

何家榮表示，消毒器安裝在電梯入口處，扶手帶向前移動，可防止扶手帶上的垃圾進入機內。他提醒市民，若穿著長裙或佩戴長絲巾，避免接近消毒器，以防衣物攝入。（黃志東攝）

【明報專訊】乘搭扶手電梯時，緊握扶手可保障安全。不過，扶手帶每天被多人觸摸，表面或存在無數肉眼看不見的細菌甚或病毒，在疫情肆虐下，到底要不要緊握扶手呢？近年不少商場在扶手帶安裝了紫外線消毒器，目的是長時間替扶手帶消毒，市民使用時是否就無後顧之憂？

上環電梯扶手菌量高廁板百倍

人來人往的扶手電梯含菌量到底有多少？民建聯去年委託化驗所抽樣化驗中環至半山扶手電梯的扶手帶含菌量，其中堅道東行至摩羅廟街的扶手電梯含菌量最多，總細菌含量達1900CFU（菌落形成單位）。今年3月，民建聯再委託化驗所檢測中西區4個街市電梯扶手表面的細菌量，發現上環街市一條電梯扶手的總菌數量達14萬CFU，比家用廁板含菌量高逾116倍。有傳媒亦曾在本港4個商場，測試手部接觸扶手帶後的細菌量，發現在1個商場共搭11條電梯後，手部總菌量是680CFU，較接觸扶手帶前多約68倍。

可見扶手帶存在無數細菌，需要加強清潔次數，才能保障市民安全。民建聯在早前的新聞發布會中指出，「公眾地方常見細菌包括金黃葡萄球菌、鏈球菌及大腸桿菌等。若市民皮膚上有傷口，細菌便可在該處滋生，引致發炎、生瘡等；細菌亦會從人擦眼、進食時入侵身體」。若扶手帶上存在新冠病毒，市民接觸後再觸摸口、鼻或眼睛，大大增加感染風險。

使用後菌量 與用漂白水相若

清潔及消毒扶手電梯工作，以往主要依賴清潔工人用沾有消毒液的抹布按壓運行中的扶手帶，藉此清潔及消毒。但此方法效用短暫，在下一次清潔之前，扶手帶又可能黏有不同人士手上的細菌。近年一些大型商場在扶手帶上安裝紫外線消毒器，當扶手帶運行時，只要經過消毒器便會消毒，相比傳統消毒方法更有效率。市面上不同品牌的扶手帶消毒器，款式大同小異，同樣是利用紫外線（UVC）消毒，毋須額外供電便能自動操作。香港通用檢測認證有限公司（SGS）工業服務銷售工程師何家榮解釋：「裝置內設有兩個滾輪、微型發電機和UVC殺菌燈，扶手帶運行時帶動滾輪轉動，驅動微型發電機供電給殺菌燈，發出UVC照向扶手帶，從而達到消毒作用。因此，當扶手帶運作時，消毒器便自動運作，反之扶手帶停止運作時，消毒器亦會停止消毒。」

按波長劃分，紫外線波段可分為UVA、UVB、UVC。UVC是波長最短、能量最高的一個波段，一些研究指出，UVC可破壞微生物基因結構及病毒基因物質，從而達到消毒效果。市面上不少空氣淨化機、洗碗碟機亦用到UVC殺菌科技。

有商場在安裝消毒器後曾測試扶手帶細菌量，SGS環境衛生及安全服務項目發展經理温錦輝表示：「使用扶手帶消毒器與漂白水抹布相比，在現場取樣後證實，兩者在扶手帶表面的細菌數量相若。」

設計須兼顧扶手帶兩側

他提醒，商戶選擇消毒器時，要留意設計有否消毒扶手帶兩側，「因一般人常用指頭或指尖觸碰或拿起物件，增加接觸細菌風險，當我們握穩扶手帶時，指頭和指尖自然地置在扶手帶兩側，所以消毒器設計如能兼顧這些位置更為安全」。

「完全無菌無病毒幾乎不可能」

扶手帶運作時，消毒器會不斷運作消毒。雖然如此，也不能確保扶手帶完全無細菌或病毒。據韓國一扶手帶消毒器品牌資料指出，理論上經UVC照射5秒可殺滅99.99％細菌及病毒，然而扶手帶是以固定速度運行，測試結果顯示，照射一次0.7秒，殺滅率可達90％，扶手帶運行10次後，則達到99.9％以上。但在現實情况下，扶手電梯轉一次已可能有多人觸碰過，要完全無菌無病毒幾乎不可能，但可消除大部分細菌和病毒。另一方面，如市民不當使用扶手電梯，亦會增加接觸細菌或病毒風險。

企定定 減交叉感染

心急的市民要一改搭電梯的習慣，企定定，勿在電梯上行走。温錦輝解釋：「消毒器安裝在扶手電梯入口處，當扶手帶經過消毒器出來時經過了消毒程序，市民搭電梯時如全程只站在同一級，握着扶手帶同一位置，理論上接觸細菌風險減少。然而在現實中，很多人會在電梯上走動，邊行邊扶着扶手帶，後方的人跟着前行，觸摸別人接觸過的位置，這樣便會增加交叉感染風險。」

定時清潔 免污垢阻UVC穿透

消毒不等於清潔，商戶需要定時用含清潔劑的抹布等清潔扶手帶，以免影響UVC消毒效能，温表示：「如扶手帶沒定時清潔，會積聚細菌屍骸、塵埃、污垢，降低UVC穿透度，因此商戶要定時清潔扶手帶。此外，消毒器內部亦要按產品指引定期清潔，確保內部沒有灰塵積聚，UVC燈運作正常。」

■解構扶手帶消毒器

．消毒原理：扶手帶運行時，驅動微型發電機供電予UVC殺菌燈，扶手帶經過消毒器時以UVC消毒

．安裝位置：上行扶手電梯低位入口處；下行扶手電梯高位入口處，不能阻礙按動緊急按鈕

．安裝高度：以消毒器底部計算，一般安裝在距離地面40厘米內；避免安裝過高，否則阻礙市民握扶手帶，亦要避免過低，以免影響扶手帶進入消毒器內

〔資料來源：香港通用檢測認證有限公司（SGS）工業服務銷售工程師何家榮〕

文：李佩雯

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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