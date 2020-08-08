唔戴口罩？堅持去茶樓？ 疫下護老「聽話」絕招

「反叛」老年——受社交距離限制，長者會容易感到被孤立、被隔離，日積月累，心情會變得煩躁，因而不願意配合防疫措施。（deeepblue@iStockphoto）

【明報專訊】第三波新冠肺炎疫情衝擊本港，多間護老院出現群組爆發，死亡個案多是70歲以上長者，令家有一老的市民憂心忡忡。有人苦惱老友記「唔聽話」不肯合作防疫，有人則擔心自己把外面的病毒帶回家中感染長輩。這波疫情來勢洶洶，究竟怎麼做才能守護「家中至寶」？

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70歲以上感染死亡率高2倍

早於3月初，香港大學醫學院與哈佛公共衛生學院已發表研究，指70歲以上長者的感染率和死亡率比年輕人高2倍。現時長者的感染數字和死亡數字的確不斷上升，背後有什麼原因？於2003年SARS爆發時在dirty team工作的香港中文大學醫院營運總監胡志遠表示，高齡人士較高危有兩個原因，首先是因為他們年紀大，加上有糖尿、心臟病等長期病患，抵抗力和免疫力都較低，容易受感染；第二，患有心、腎或肺病等慢性病，受感染後病情惡化時，「身體會捱不過最關鍵的一周，即使有最好的醫療，身體也應付不了，所以長者容易受感染，染病後容易因嚴重併發症而死亡」。

長者屬高風險群組，但要他們同心抗疫卻不時遇到困難。有些長者不願意配合防疫措施，亦有長者困在家中太久而鬱鬱寡歡，如何與「銀髮族」攜手抗疫？胡志遠和關護長者協會的兩名註冊護士有以下貼士：

胡：胡志遠

（香港中文大學醫院營運總監）

黃：黃慧萍

（關護長者協會營運經理、註冊護士）

劉：劉敏

（關護長者協會葵涌區銀鈴護士站註冊護士）

耐心解「毒」 分析「唔聽話」原因

問：家中長者「唔聽話」，甚至抗拒遵守防疫措施，有什麼勸導方法？

黃：疫情之下，日常生活很多方面都有不少改變，莫說老人家，年輕一輩也很難適應每日不同的政策和轉變，老友記「唔聽話」其實可理解。所以，家人不用動怒，先心平氣和地跟長者解釋「點解要正確戴口罩」、「點解唔好成日出街」、「點解要成日洗手」，原因就是「我希望你健康」。若不正確戴口罩，經常到人多的地方，或不常洗手，會增加感染的風險。所以希望他們「聽話」，減低自己感染風險，讓一家人都安全渡過這一關。

此外，家人亦需要為長者多想一些解決方案。例如為他們準備尺寸合適的口罩，幫他們調校好口罩帶的鬆緊度，減少口罩滑下，讓他們佩戴時感到舒服。

劉：要先了解長者是什麼原因拒絕，有無病理上的問題。例如老人家本身有慢阻性肺病或心臟衰竭，如果外出要戴外科口罩會呼吸困難，比平常人辛苦很多倍；又或者，已經提醒長者要戴口罩，但發現他出門又忘記戴，可能是認知障礙症。

如果跟長者說要戴口罩出外，他們抗拒甚至情緒激動，我們要了解他們的心理。因為自從1月中開始，為了防疫不斷擴闊社交距離，而長者的活動範圍比一般成年人窄，再加上社交距離，他們會容易感到被孤立、隔離，有時候想找人幫忙又找不到，產生「無人幫我，只會叫我戴口罩、叫我不要出街」的想法，日積月累，心情變得煩躁；特別是初期認知障礙症患者，他們記性、脾氣也會轉變。所以，當他們的情緒因疫情而高低起伏，就要多加留意，想想有否顧及長者的需要。例如家住葵涌的長者要到深水埗買東西，家人與其一味叫他不要外出，倒不如嘗試理解長者的需要，利用其他方法如網購，去幫助他解決問題。

孫兒「出馬」 解釋戴口罩也為家人好

胡：應付老人家的「殺手鐧」是子女或孫兒，所以子孫要向長者好好解釋，防疫除了為自己，也是為了家人，要保護自己也要保護家人。但若勸喻無效，真的沒有辦法之下，可能就唯有在家也戴口罩，防止互相感染。有時老人家因為各種原因而未能跟足防疫措施，家人也需要體諒，唯有自己做多一步。

重複示範教防疫 門口貼口罩圖

問：若家中長者記性差又或知識水平較低，防疫教育應如何入手？

劉：我們教育社區長者的有效方法是真人示範。例如戴口罩，要逐個步驟示範給他們看，通常教一次不會記得，所以教完要叫他做一次給你看，隔一段時間又再叫他做一次，確保他們記得步驟。我們亦會派發有圖示的小冊子給他們，忘記了也可以看圖勾起記憶。

另外，我們會提醒長者出街帶「百寶袋」，袋中除有銀包、鎖匙，疫情期間最好放2、3個口罩入袋中，萬一真的忘了戴口罩，袋裏也有備用；或在大門上貼一張口罩相片，提醒他們戴了口罩才出門。

與「老友」視像歎茶 家居運動分散注意

問：疫情嚴峻，長者是否一定要「禁足」？被困家中太久，變得悶悶不樂，又怎樣幫助他們？

胡：絕對不鼓勵長者去人多擠迫的地方，要暫時避免去茶樓這一類空氣不流通的地方。如果真的想見見「老友記」，唯有每人買些點心，用網上通訊軟件開視像會議見面。因為生活習慣的改變不止是短期，這種生活模式可能要維持一兩年，所以家人要幫長者利用資訊科技去重建社交關係。另外，超級市場也應盡量少去，如果想出街購物，要選擇人流較少的時間，回家後要更換衣物和鞋，避免將外面的感染源帶回家中。

但另一方面，老人家長期留在家中對身心亦有影響，所以可到住所附近較少人的戶外空曠地方如公園散散步、曬太陽，加強抵抗力；但要避開吃飯時間，確保不會撞到除下口罩吃飯的人。防疫亦不應該「去到咁盡」，因為一方面要抗疫一方面也要生活，要取得平衡，當然外出時要記得佩戴口罩。

劉：以往可以去酒樓與街坊談天，但現時不可以。長者獨自在家中，或很久無人與他傾談，會感到寂寞和無助，這些負面情緒亦會令長者抗拒防疫措施。要處理長者寂寞的情緒，可以教他們做簡單的居家運動，如協會向長者派發一些練力帶、練力球等，讓他們沉悶時可以做運動，分散注意力，情緒就不會過分繃緊。此外，家人每天都與長者傾談，與他們一起看新聞，因老人家看見新聞報道確診數字飈升，甚至自己居住大廈有確診個案時會很不安，家人在旁可以安撫，以免他們受驚，也令長者知道不止他一個人面對，而是全家人會一起陪伴他抗疫。

有病徵快檢測 打流感針免虛驚

問：如果老人家頭暈身㷫，要立即做病毒檢測嗎？

胡：如果有發燒和呼吸系統徵狀，都要盡快做檢測。因為就算居住大廈無確診個案，但不知道會否有隱形帶菌者，或有懷疑確診病人住在附近亦都「估唔到」，所以大廈有無確診個案，參考價值不高，有病徵都盡量做檢測。

另外，強烈建議所有老人家，無論有沒有患慢性病，都必須要打流感針。尤其9、10月又可能出現流感。而我們現在已開始討論新冠病毒會否在冬天再爆發，甚至比之前更猛烈，現時醫學界都表示擔心。所以避免誤中副車，虛驚一場，無論如何也要打流感針。

文：杜欣勇

編輯：梁小玲

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