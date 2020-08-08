e代精神：新冠埋情緒炸彈

【明報專訊】近日新冠肺炎疫情持續，相關新聞報道牽動着每個市民的情緒。正常情况下，當人面對一些輕微之情緒起伏，比如從精神緊張後突然冷靜下來，若感到無所適從乃正常反應。好比白天整日忙碌工作，以為放工後會因疲倦而較易入睡，但情况往往相反，因腦部未能立刻放下思維。

若所面對之衝擊帶來較明顯情緒落差，例如看見疫情從趨於緩和到發現爆發第三波，覺得當局應對疫情之束手無策而產生惶恐，可能會出現輕度的適應性情緒障礙（adjustment disorder）。病徵包括驚慌、情緒不穩、失眠、食慾不振，一般持續不超過半年便會自然康復。但當所面對之情緒衝擊較嚴重，比如自己或家人確診新冠肺炎，或是目睹生死情况，則可能會觸發「創傷後壓力症」（post-traumatic stress disorder）。

創傷後壓力症之徵狀包括：

1. 重複不由自主地憶起創傷片段

2. 重複發噩夢

3. 腦海突然出現栩栩如生的創傷畫面，感覺如同回到當時情景

4. 突然被外在事物或內在身心狀態勾起回憶，產生強烈的不安或恐懼

5. 為了避免回憶而逃避某些人、事、物、地方，以及內在感受和想法

6. 難以記起創傷的某些重要細節

7. 對自己、他人和世界產生不現實的負面想法

8. 對事件偏執於負面詮釋，持續責怪自己和他人

9. 覺得與其他人疏離，長期感到內疚、恐懼、憤怒、羞愧，沒法感受歡樂

10.易怒、容易受驚、過度敏感、難以集中精神、失眠，甚至出現自殘傾向

意國42%康復者受焦慮症影響

國際醫學權威期刊《刺血針》（The Lancet）曾於今年初刊登多篇文章，提出新型冠狀病毒疫情與精神健康的關係，並強調制訂精神健康應對措施的重要。根據以往全球重大公共衛生事故經驗，因疫情而衍生的精神問題其實相當普遍，以SARS為例，高達55%患者在康復後罹患了創傷後壓力症。而近日意大利亦有研究證實，新冠肺炎康復者中有28%患上創傷後壓力症，31%出現抑鬱，而受焦慮症影響之康復者更高達42%。

廣泛潛在的情緒問題會形成社會的計時炸彈。然而，目前針對受新型冠狀病毒影響的精神健康情况，關注依然不足。因此當局應把握時間和善用資源，做相關精神健康普查，統計服務需求的數據，加強前線醫務人員精神健康工作的培訓，以至完善對患者康復後續之情緒跟進工作，避免負面情緒在社區爆發蔓延。

文：傅子健（精神科專科醫生）