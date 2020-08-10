老友樂觀自強 戰勝狡猾新冠

照顧心理健康——減少社交活動仍然是最重要，期望斬斷傳播鏈；但此舉對長者的心理健康是一大考驗，我們要多加留意他們的情緒，保持聯繫。（設計圖片，gahsoon、archideaphoto@iStockphoto）

【明報專訊】面對第三波疫情，情况嚴峻。病毒已走進社區，在大家生活中的茶餐廳、粥麵店、街市、酒樓、診所肆虐。病毒亦變得更狡猾，近三分之一確診者源頭不明。而最顯而易見的是，這一波疫情衝着長者而來，恐怕連young old都不放過。

面對來勢洶洶的疫情，我們究竟還能做什麼呢？

2020年已過了一半有多！想不到鬱悶日子也可以過得這麼快。我不知道2020年是不是一個被詛咒的年份，大部分香港人都情緒低落、心情鬱結、生活困苦、失望痛心。

自今年初，香港人就如坐上了過山車，心情跌宕，尤其是剛過去的7月。每天讀報，7月1日打頭炮《港區國安法》生效，然後每天標題是：律政司警告叫口號可構成顛覆，港府措施下逾29萬人次免檢疫入境，社區現不明源頭感染，疫情擴散至安老及殘疾院舍，政府宣布晚市不准堂食，香港連續多天錄得過百染疫數字，政府宣布早午晚堂食全禁，限聚令收緊至兩人，市民冒雨踎街食飯盒，選舉主任DQ 12名參選人，陸續有港泰染疫院友離世，7月最後一日，政府宣布押後立法會選舉1年。身為香港人，看到這樣新聞，感到困惑、無奈和痛心！

不過，最使我神傷，是讀到這則報道：「88歲（編號1487）男確診者死亡。據悉死者離世前每天都往港泰護老院，隔着玻璃探望同時染疫的 67歲（編號1355）妻子。惟衛生防護中心張竹君醫生在記者會上透露，不確定夫婦有否見面。」

雖然病人只有編號，沒有名字，但我們彷彿認識他，感受到他的無奈。因為在疫症下，他的困境，也正正是你和我所面對的劣况。

第三波疫情嚴峻，病毒已走進社區，在大家生活中的茶餐廳、粥麵店、街市、酒樓、診所肆虐。患者亦已由較年輕或中產人士轉為普羅大眾，有的士司機、街坊、主婦、長者、老人院友等。病毒亦變得更狡猾，近三分之一確診者源頭不明，無徵狀或徵狀輕微者愈來愈多，大大增加檢疫工作的難度。而最顯而易見的是，這一波疫情衝着長者而來。

面對來勢洶洶的疫情，我們還能做什麼呢？

避到街市 緊記洗手

首先，減少社交活動最重要。世界各地都要求居民遵守social distancing，期望斬斷傳播鏈。疫情中首當其衝的長者，更應避免不必要的社交活動。多方面資料都確認，街市是高風險之地，人來人往，病毒極之容易迅速擴散。但是，傳統街市是長者喜歡及常到的地方。他們寧願往街市買餸多於在超市或網上購物。因此，定必要勸喻長者在這非常時期，盡量避免或減少往街市，買餸的工作交由其他人代勞。若長者迫不得已要外出，我們應該記錄他們所到過的地方及接觸過的人，緊記不應與不認識的人緊密接觸。

其次，大家也知道個人衛生的重要。疫情一開始，當政府還未鼓勵市民戴口罩，香港人已四出撲口罩，自動自覺戴口罩、勤洗手。在衛生防護方面，香港人質素很高，但長期抗疫，我們出現抗疫疲勞。尤其氣溫超過30℃，戴口罩在街上跑是何其辛苦的事呢！但希望大家繼續堅持，千萬別鬆懈。不過，保持雙手清潔其實比戴口罩更重要。新冠病毒與流感病毒一樣，主要靠接觸傳播。因此，就算戴上口罩，如果不停用手接觸面部，受感染風險仍然是十分高。洗手、洗手、洗手，千萬別忘記。

家人協調 每周一訪

再者，要盡量保持身心健康。在現時低壓鬱結的氣氛下，普通人也會產生負面情緒，長者尤甚。疫情下，長者多了心理負擔：擔心子女返工外出染疫，擔心自己染疫連累家人，或因日常生活驟然停止而感到焦慮。生活日常如到公園打太極、到茶樓飲茶、到長者中心活動、到街市買餸等，不知何時會恢復，其中最受影響的是獨居、雙老居住及住院舍的長者，更感困苦和孤寂。Social distancing減少人與人之間的接觸，鄰居也少了往來，子女更可能疏於探望。住院舍的長者就更糟，早在第一波疫情已謝絕探訪，相見太難。疫情下，長者心理健康是一大考驗。

我們要多加留意身邊長者的情緒，與他們保持聯繫及溝通，用電話或視像皆可，能親往探訪就更理想。不同住的家人可協商分批探訪長者，以輪替方式每星期由一成員探訪，減低接觸風險。至於院舍方面，相信未來半年，院舍及醫院都會繼續謝絕探訪。在疫情爆發下，此乃迫不得已。我期望家人及院舍負責人利用不同探視方式，例如互動電話訪談、視像探視等，好讓家人了解長者情况，而長者亦能與家人溝通，減低焦慮。

監察生命表徵 偏離正常即就醫

除了心理健康，身體健康尤為重要。疫情蔓延時，更應保持身體健康。長期病患者對自身的病情更應加倍留意，長者少不免有長期病患，如高血壓丶糖尿病、冠心病、慢阻肺病等，需要定期覆診；但因疫情嚴峻，因擔心往醫院或診所會受感染，很多病人都推遲覆診，而各公立醫院亦鼓勵病情穩定的長者，透過免診取藥形式延續治療。但是，希望大家無論在任何情况下都不要忽略自身病情的控制。在這時期，應定時監測各生命表徵，如血壓、脈搏、體溫、血氧、血糖、體重等。如果表徵一切穩定，當然可以免診取藥。若害怕親身往醫院取藥有感染風險，可以轉往社區藥房取藥，現在有多間大型連鎖藥房已與醫管局協調，可協助病人提取醫管局為病人開出的藥物。但是，我強調，如發覺身體表徵偏離正常指標，便應及早就醫；尤其是剛出院的長者，如生命表徵不穩定，最好依期覆診。因為擁有穩定的健康狀况，才是抵擋病毒入侵的有效方法。

睇片運動 在家鍛煉

最後，我們一定要保持身體活動能力，不能因戶外活動全取消了而懶惰起來，整天呆在家中。鍛煉體魄十分重要，留在家中都可以做各種運動，例如：在室內行出行入走動、原地踏步、舉手舉腳、拉筋舒展、踩健身單車等。有不少機構提供網上家居運動示範，例如：聖雅各福群會永嘉諾健體中心（bit.ly/3a4bVXo）及靈實寧養院（youtu.be/4YO1X_9Iehs）等，可以跟着做運動。

香港近日的新聞除了讓我感到痛心、焦慮、無奈外，最大感受是：荒謬。荒謬，自然想起卡繆。卡繆在《鼠疫》一書探討人應該怎樣在一場鼠疫的荒謬社會活下去。他告訴我們：唯有對抗荒謬，我們才能活着，才能好好感受生命。《鼠疫》中的主角，選擇默默堅守崗位，盡力治癒病人。我亦有同感，對抗現時環境，只有：不放棄、盡力做好本分，自省自救，積極樂觀。雖然不知能否將世界變好，但是最少阻止世界變壞。

文：梁萬福（老人科專科醫生）

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com