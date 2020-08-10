知多啲：院舍長者難退院 靠「隔空」防疫

【明報專訊】新一波疫情來襲，有不少護老院友或職員「中招」，護老院爆發疫情，如果有家人在院舍生活怎麼辦？要馬上辦理退院手續嗎？

香港中文大學醫院營運總監胡志遠表示，現時香港疫情最難守的確是護老院。首先院舍環境一般比較擠迫，牀位分隔、防飛沫等未能做到十分完善。另外，老人院人手有限，而且工作繁忙，不能像醫院一樣照顧不同病人之間可換衫消毒。再者，護老院日常工作包括餵飯、幫長者洗澡和清理排泄物，都有傳播病毒的風險。

胡志遠指以上的客觀環境因素，再加上老人家自身因素，如較難跟足防疫指引，或本身患有慢性疾病，都增加了感染風險。所以若環境許可，值得考慮從老人院接走家人。他亦引述美、加例子，兩國疫症初期也有院舍爆發，有新聞報道提及，一些人因家裏環境許可，也認為反正自己也要在家工作，就把長者接回家，結果整間院舍的長者也受感染，甚至死亡，退院的人則避過一劫。

但如果不能退院，有辦法減低院舍中長者的感染風險嗎？胡志遠提出兩個建議給徬徨的家人。第一、保持聯繫，如果不能探望護老院中的長者，未能親身指導，唯有多與長者聯絡，可用視像通訊，看看他們有沒有戴口罩，戴得正不正確 ；而且老人家容易鬆懈，「年紀大了覺得（防疫措施）很大的束縛，未必跟他們說一次就肯做，要多提點」。他亦指，有些長者可能記憶力較差，或患有認知障礙症，便需要在早上下午都要致電提醒他們。

幫手補充物資 搓手液好過漂白水

第二、抗疫物資要充足。胡志遠表示，院舍未必能夠提供足夠的抗疫物資給長者， 家人要注意補充足夠的抗疫物資，如消毒搓手液，放在牀邊，「老人家未必能像我們一般使用稀釋漂白水，因為會影響到附近的院友，所以消毒搓手液就比較合用」。他亦建議可以在牀邊放置一個盒子，內有加了消毒液的濕毛巾，讓長者隨時抹手清潔；家人也可提供消毒濕紙巾，讓老人家清潔牀位周圍地方和會接觸到的公用設施，例如牀頭櫃、洗手間門把等。

病毒檢測 盡快重點支援院舍

不過，胡志遠認為實際上家人可以做的不多，而且院舍的資源有限，所以他建議政府應重點支援護老院。他認為，政府首先應該在院舍及早做大規模病毒檢測，「現時國家已表示會支援香港的病毒檢測，如果在短時間之內未能滿足到全香港的需要，重點支援一定是院舍，包括護老院和其他有特殊需要人士的院舍，例如殘障人士的中途宿舍，因為那是最容易爆發，亦最難做防疫措施的地方」，因為難做防疫措施，所以就要盡早做檢測、圍堵和隔離。

進一步就是增加院舍的個人保護裝備。如果物資供應比較充裕，可以應付到醫院以外的地方，應重點支援的社區設施就是院舍，讓院舍職員上班時穿著防護衣，「但未必可以像醫院一樣經常替換，因為環境未必許可，經常替換反而增加感染風險」。胡認為，折衷方法是「去幫第二個老人家換片、餵食的時候，先用酒精抹一抹防護衣。此舉希望將一個牀位病毒帶到第二個牀位的風險，可以相對減低一點」，他不諱言做法未必達醫院規格，但取一個中庸之道，保護院舍職員之餘，亦減少長者之間傳染的風險。

裝空氣清新機減感染

此外，胡志遠亦建議在院舍中裝置空氣清新機。院舍環境很擠迫，而且天氣悶熱不能開窗，始終需要開冷氣，所以如果在密閉的環境加裝空氣清新機，能盡量減低感染的風險，「未必做到醫院規格那種醫學用的空氣清新機，但如HEPA filter、光觸媒等設備的家用空氣清新機，建議都要安裝，做唔到100分，也至少做到70分，總比不及格好」。

最後，他建議政府運用資源，加強護老院從業員的教育，提醒他們在處理廢物時，如長者排泄物、尿片、嘔吐物等，要加倍小心。

文：杜欣勇