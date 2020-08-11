常現藍天白雲 多得高壓脊強勢

【明報專訊】「藍天白雲」除了是麥兜念茲在茲的馬爾代夫印象，也是近月炎熱天氣下香港上空的一道風景。有人聯想到，是否因人類在疫情期間活動大減，例如交通工具使用量、工廠運作時間減少，因而「催生」藍天白雲？事實上，香港每逢夏天都會受副熱帶高氣壓系統影響，因而出現較多晴朗天氣，是正常的季節性天文現象，專家為你解構箇中的形成原因，另外也解釋原本黑色天空，為何變成藍色？

「連續放晴了一段日子，最近終於下雨了。不過，不旋踵又回復天晴。」香港中文大學地球系統科學課程副教授戴沛權解釋，近月香港常見藍天白雲，最主要原因是基於氣象條件，其次才是天空中懸浮粒子的數量變化。

高氣壓較難形成密雲和雨

戴沛權指出，太平洋的副熱帶高氣壓系統，每年在北半球夏季時會稍向北移，因而為香港帶來晴朗天氣。這段時間，赤道地區的熱空氣上升，在緯度30度一帶下降，令區內產生一股由上而下沉的氣流，形成高氣壓。「高氣壓令水氣難上升，較難形成密雲和雨，天氣因而普遍晴朗。」他解釋，今年的副熱帶高壓較往年強和廣泛，較多時間向北延伸至南中國海一帶，因而影響香港，令最近一段長時間出現藍天白雲。「由於少了密雲和雨，陽光直接照射的時間較長，氣溫會較高。」

至於疫情期間，市民少了外出活動，交通工具使用量和工業活動相繼減少，是否帶來藍天白雲的其中一個因素？戴解釋，副熱帶高壓系統是先決條件，而人類活動理論上亦會有某程度的影響。「當空氣中少了懸浮粒子，除了改善空氣質素，亦減少降低能見度的污染物，令肉眼看見較清晰的景象。」

空氣中懸浮粒子的數量，也跟雲的生命周期息息相關。戴沛權解釋，當天空有懸浮粒子，水氣會在其表面不斷積聚而形成雲。因此，空氣中少了懸浮粒子，雲的生命周期會縮短，便減少遮擋藍天的機率。但由於副熱帶高壓系統的影響因素很大，目前較難在科學上證明香港最近常見藍天白雲，是因疫情期間市民活動減少所致。

懸浮粒子致光線散射 能見度低

常在電視節目教市民「測天」、香港天文台前助理台長梁榮武說，若想知道香港各地區的能見度，可留意天文台網站的相關數據。「當能見度一般低於8公里，即是屬於『能見度低』。按天文台資料，今年6月（至截稿時7月未公布）能見度低於8公里的時數是『0』，所以大部分時間可看見清晰的藍天。」他解釋當陽光射過空氣時，當中的懸浮粒子會令光線向四方八面散射（scattering），因而削弱景致的清晰度。「若天空中積聚太多污染物，有可能把藍天遮蓋。」

「空氣質素高時，理論上可看見20至40公里以外的景觀。若污染物過多令天空一片灰濛濛，就算在沒有雲的時間也看不見藍天。」他分享20年前往北京，中午時候在街上的觀察，當時天空沒有雲，但一片灰濛濛，太陽好似日落時的「鹹蛋黃」。「正常來說，中午時分太陽光非常猛烈，肉眼無法直視。但當年我可直視太陽，證明空氣中的污染物阻擋了大部分陽光。」

夏天風多從海吹來較「乾淨」

香港夏天能見度高，除了因為氣壓高，原來也和風向有關。梁榮武指香港夏天主要吹西南季候風，即風多從海面吹來。由於海上較少人類活動，吹過來的空氣質素自然較好，但冬季則不同，「冬天時，風主要由東北方向的內陸吹來，由於內陸工業活動多，吹過來的風會帶有較多懸浮粒子，因而令空氣質素變差」。他說減排廢氣、廣泛使用電能車輛、電廠使用較乾淨的天然氣發電，長遠也對香港空氣質素有幫助。「天氣是自然現象，從氣象學說沒所謂好壞天氣，人類應努力研究如何適應和生存。」

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

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