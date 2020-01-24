新貨推介：新boombox兼具卡式帶USB功能

【明報專訊】CD和黑膠不再專美，卡式帶回歸熱潮也席捲全球。但買了卡帶後，如何聽？若沒修復二手機的能耐，還可像昔日般播帶「焚機」嗎？

各種新boombox及卡式帶播放器近年湧現，但音響達人李柏權認為整體水準參差：「大陸現在出產很多walkman仔，賣得很便宜，一百幾十都有，但質素大部分不太好，播帶時有雜音。」想「焚機」，他提議日本品牌Toshiba旗下Aurex前年推出的TY-AK1-N，一部機有齊卡式帶、CD、收音機、USB、SD卡功能，相當全面，「更特別的是它的high res功能，可提升CD或卡式帶音源的聲音質素」。他稱與其他家庭式音響相比，TY-AK1-N不算極高質素，但在卡式帶播放器的市場中，水準算是不俗。他又提醒，別期望新boombox有傳統機款震耳欲聾的「焚機」效果，需知道新機輸出較小，但勝在音色好。

播卡式帶 手機播歌 一應俱全

TY-AK1-N外形現代化，如果想入手外形懷舊的boombox，又有什麼選擇？常在店中販售二手卡帶播放機的本港獨立唱片店Analog Dept.主理人Jan，就推介日本品牌山水Sansui的SCR-B2：「物料ok，左右單元ok，經歷過卡式帶歲月的同事也讚這部機ok。雖然山水近年將廠房遷往內地，但相信日本公司仍對質素牢牢把關。」SCR-B2可用乾電或濕電，機內除了卡式帶、收音機、USB及SD卡功能，亦具備藍牙功能，無論是想復刻當年播卡式帶的場景，還是連接手機播歌，也一應俱全。

文：宋霖鈴