知多啲：遇見導盲犬 忌撫摸餵食

樂詩與導盲犬Bene為伴4年，Bene除了為她領路，亦是她的忠實友伴。（林靄怡攝）

當導盲犬戴上導盲鞍時，代表牠正在工作。即使導盲犬脫下鞍，正在休息，也不會在主人不容許的情况下胡亂走動。（林靄怡攝）

【明報專訊】訪問途中，樂詩的好拍檔導盲犬Bene一直趴在主人腳邊，一動不動，冷漠又嚴肅。樂詩笑言：「平時看到牠，最好當牠沒到，不需要高呼或做動作吸引牠，令牠工作時分心。」

「三不」原則免打擾工作

平時看見導盲犬，只需記住「三不一問」的原則：「不拒絕」導盲犬進出公共場所及乘搭公共交通工具；「不干擾」或撫摸工作中的導盲犬；「不餵食」或以食物吸引導盲犬。至於「一問」，即看見視障人士在街上猶豫及徘徊時，主動詢問對方是否需要協助。導盲犬的領路方式是在視障人士知道如何抵達目的地的情况下，接受視障人士的指令行走，並帶領對方避開行人和障礙物。視障人士因而較難接觸人群問路，故健視人士的「一問」，對帶着導盲犬的視障人士尤其重要。

與導盲犬搭巴士被責罵

樂詩和Bene相伴相隨已有4年，但樂詩最近趁暑期上班實習期間，與Bene遇上多次不快經歷。

某天早上，小狗隨樂詩登上巴士下層的最後排車廂，並於樂詩座位前地面坐下，卻被乘客指摘霸佔位置過多；翌日他倆坐到優先座，又被一個已有座位的長者從上車罵到下車，不實地指控Bene咬人，即使有其他乘客為樂詩解釋，老人亦繼續對他倆冷言冷語。「其實工作時牠會乖乖坐下，不會亂動或傷害別人。」樂詩嘆息，香港人對導盲犬的認識仍有偏頗之處，社會對視障人士及導盲犬需要更多理解和包容。