唔使叮飯等餐懵 打工仔翻熱神器 準時開餐

加熱時，大約3至4分鐘才會冒出水蒸氣，而翻熱飯菜（沒冷藏）大約需12至15分鐘才夠熱，而將飯放在下層效果最好。蒸煮米飯則約需15至20分鐘，視乎米量多少而定。（黃志東攝）

自熱飯盒：堂食座位大減，外賣又大排長龍，因此不少人都改為帶飯返工，不想在午飯時排隊等「叮」飯，自熱飯盒便可解決不少問題。（黃志東攝）

【明報專訊】抗疫日子，排隊買外賣已是常態，堂食座位大減，「搵食」愈來愈艱難。不少上班族都改為帶飯盒上班，但當公司多人帶飯時，一樣要排隊等候使用微波爐。想更加省時衛生，具自動加熱功能的飯盒（下簡稱自熱飯盒）便可幫到手，機體內置發熱功能，免卻排隊「叮」飯的苦况。

雙層蒸煮 真空防漏食得安心

提到自熱飯盒，不得不提數年前已推出這類產品的Rasonic，品牌最新型號為RSB-B2SP迷你雙層蒸煮盒。設計原理與一般小食店常見的電子蒸爐差不多，只要為內置水箱加水，發熱線便會加熱煲水，之後可利用水蒸氣來翻熱或蒸煮米飯。新型號與上一代最大分別是由單層變成上下兩層，分別提供兩個相同體積的兩格金屬盤及單格金屬盤，在兩層中自由配搭使用。根據廠方指示，兩格金屬盤主要用作翻熱及蒸煮餸菜，單格金屬盤則用作翻熱或蒸飯之用。當然對於女士們來說，單格金屬盤的飯量或許太多，兩格金屬盤單格可存放的蔬菜分量又太少，以細格放飯，大格放餸菜反而更加適合。

手動抽出空氣 減食物變壞風險

不少人不想帶飯，是怕飯菜在帶返公司期間變壞有餿味，因此，RSB-B2SP特別為金屬盤設計防漏蓋，用家除了可以只攜帶金屬盤回公司，減少重量之外，防漏蓋更設有真空設計，只要利用跟機的手動真空泵便可為飯盒抽真空，減低食物變壞的風險。為了確保蒸煮時的食物安全，廠方特別使用食用級304不鏽鋼製作金屬盤，耐熱之餘亦不會產生異味。雖然使用蒸煮方式加熱，但實際試用翻熱食物時，其水蒸氣量不算太多，就算放在辦公枱加熱亦不怕影響其他人，但加熱時整個盒都會發熱，要小心燙手。值得留意的是RSB-B2SP並沒有內置電池，因此使用時需接駁電源。所以，如果公司同時間有多人使用這種自熱飯盒，都有可能要排隊等電掣蒸飯。

規格

體積：240×150×125mm

重量：1.3kg

售價：$288

查詢：2861 2767

文： 勞耀全

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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