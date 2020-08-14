e新品：識行識叫視像鏡頭 遙距陪伴毛孩

【明報專訊】作為「貓奴」及「狗奴」，最想的當然是無時無刻都可看到「主子」毛孩的身影，有些人甚至會在家中安裝網絡視像鏡頭，上班時也可觀看牠們的一舉一行。不過，一般的視像鏡頭設計難以吸引這班主子的興趣，更難以看到主子大頭模樣。最近有代理便引入專為寵物而設的網絡視像鏡頭，外形設計可愛，更可與主子互動，不在家都能哄主子開心。

小小機械人 手機遙控陪玩「傾偈」

一般網絡視像鏡頭的設計，大多在機面設有一大個鏡頭，同時要放在固定位置使用，雖然實用度高，但對於一眾貓狗來說，只算是家中電器一部分，難以吸引牠們注意。而今次引入香港的寵物網絡視像鏡頭，名為Ebo Catpal，上年1月開始在Kickstarter上眾籌，並籌得約340萬港元的佳績，同時亦奪得Red Dot Design Award Winner 2020（Smart Product）獎項。能夠取得獎項，全因其設計夠特別，既能拍攝寵物也能成為牠們的玩具。

Ebo Catpal既是一個網絡視像鏡頭，同時亦是一個小型機械人，除了設有鏡頭及喇叭外，其底部更加入車輪，而機身上設有LED屏幕用來顯示表情。用家可利用專用手機App透過互聯網連接Ebo Catpal，即時觀看寵物一舉一動之餘，也可設定Ebo Catpal的表情，更可利用屏幕上方的紅點激光發射器及車輪，吸引「主子們」追趕紅點或機體四處跑動，順便在家中做運動收身。此外，用家也可利用機身喇叭和主子「談話」，聽一聽主子們的呼喚，可收療癒之效。

預設互動時間 拍下寵物玩耍時刻

由於機體既要拍攝也要走動，耗電量高，最怕玩兩玩便無電，因此廠方亦特別加入不少吸塵機械人都有的自動返航充電設計，當使用了約2小時、電量低或用家退出手機App後，便可自動回到充電座。怕自己太忙而冷落主子？機體亦支援排程功能，用家可在專用手機App設定時間自動與主子互動，配合機內內置16GB容量，會把排程遊戲時主子的相片或短片記錄下來，用家可即時透過手機專用App收看或之後收藏到手機中，不怕錯失主子一舉一動。

規格

最高影片像素：1080p@30fps

最高影片傳輸像素：720p@30fps

使用時間：約2小時

體積：76×76×70mm

重量：223g

售價：$1999

查詢：3700 5700