藝術彈力抗逆 網上創作實驗空間

【明報專訊】「現在需要一種韌力，即是被搓圓壓扁後都可以彈返起身。」社區文化發展中心總幹事莫昭如說。立秋過後，肅殺感覺漸近，加上疫情波及多區，人人自危，總有一種泰山壓頂的鬱悶。社區文化發展中心沒有停下創作，推出「抗逆」網上藝術節，讓參加者遠距離投入劇場、音樂、舞蹈等表演及工作坊，在社交分隔的日子，調整步伐逆流而上。

閱讀「抗逆」網上藝術節簡介，團隊提到菲律賓教育劇場（PETA）的精神。PETA成立於1960年代，鼓勵民眾創作，促進由下而上的藝術發展，由此讓藝術走入生活，亦為當地當代劇場先驅。於1970至80年代戒嚴時期，PETA創立人更被迫流亡，惟藝團成員繼續以劇場介入反馬可斯獨裁政府的運動，持續為民眾充權、發聲。後來藝團一直推動發展劇場，至近年菲律賓頻繁受颱風蹂躪，PETA的藝術活動仍與民眾面對現况。莫昭如認為，此等不放棄的共生精神，正是港人當下所需，亦望劇場及藝術活動不要受外在因素折斷：「很多人會提心吊膽，或者疫情嚴重連街都不敢出，此段時間可以如何處理恐懼，甚至孤獨呢？網上創作其實仍有很多實驗的空間，讓我們去喘息，去跟別人連結。」

對不少人來說，減少社交距離「殘酷」在於面對自己的時間大大增加。所謂孤獨，不僅是否有人相伴，更是心靈上的。劇場導演及演員李俊亮將帶來一系列工作坊及演出「獨系」，包括「聽」、「看」、「觸」、「演」等各範疇，惟工作坊名額已滿，但公眾仍可欣賞獨腳戲表演。李俊亮說在同一空間太久，或會忽略感觀細節：「當大家專心地聽，可能會發現到時到候有小朋友彈琴，有雀仔聲等，而對身處環境有不同感受。」

情緒轉化獨腳戲

一個人，可能是整理思緒的好時機。李俊亮近幾年投入獨腳戲演出，曾以作品梳理自己作為兒子及父親的角色，亦曾詮釋契訶夫經典作品《海鷗》，及於《明日陽光燦爛》演出有關深水埗日治時期集中營外的故事。社區文化發展中心今年4月曾舉行「四日談」直播表演，由數個藝術家住進酒店房間，藉隔離處境及感受演出。李俊亮當時把去年社會運動積壓的情緒，轉化為幾段獨腳戲，而今次表演將延伸此等素材。他說當時創作主要有關年輕人故事，或者自己對未來的幻想。李俊亮解釋：「例如我想像將來晚上的街道是完全漆黑的，沒有光或燈，現實中可能代表宵禁，其實就是寓言式地講我們面對的壓抑，社會開始有一些對你行為及活動能力上的限制，甚至剝削。」

由一個人走到一班人

「其實從個環境可能就有很多共鳴，創作有一段跟張牀有關，之前到最近大家躺上牀，很多時候都睡不好，思緒不斷，亦有一段是浸在浴缸裏，浮浮沉沉。」李俊亮接道。早前於酒店的表演跟場域有密切關係，他考慮將部分影片放到今次作品，亦可能在家演出，不禁令人想起BBC近日發布的熱播短片作品Swan Lake Bath Ballet，27名來自世界各地的舞者在家中浴缸自行簡單拍攝舉手投足，最後剪輯成優美的疫下天鵝湖作品。創作者不斷找尋方法表演、表達，穿梭封鎖了的界線，李俊亮指出，近日於網絡表演的經驗讓他嘗試到新的連繫感覺，望由一個人走到一班人：「我們分隔在不同地方，很明顯地感到是獨自一個人，但同時是大家一起的狀態，大概是此段時間做集體創作的微妙感覺。」

如何跌下來 再站起？

「此時此刻，如何跌下來，又站起，又跌下來，再站起？可能大家都需要一些精神的力量，才可找回藝術節英文名字所指的『resilience』（彈力）。」莫昭如總結道。「抗逆」網上藝術節另有多場節目，當中「追尋故事，搵返自己」將由雄仔叔叔主持，游走幼兒園講古的早年，寫一個被警察查證搜身的故事；「應亮獲獎短片作品展」亦將放映3部短片作品，包括《媽媽的口供》及獲金馬獎最佳劇情短片獎的《九月二十八日．晴》。如果想動動身子，「舞蹈新常態」則請來來自印度、英國、希臘等導師，教授印度古典舞蹈卡薩克舞、寶萊塢舞蹈等，另有藝術治療工作坊等，疫時一同分享與分擔。

■「抗逆」網上藝術節

日期：即日至9月5日

（李俊亮「獨．個演」獨腳戲於8月29日 晚上8:00至9:00演出）

門票：免費

查詢：www.cccd.hk

文：劉彤茵

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

電郵/culture@mingpao.com