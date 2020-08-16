香港製造達人黎鈞國 回流尖子 逆境緊守 香港製造

【明報專訊】少年時，父親送Quinn（黎鈞國）一隻機械表。他看着不明白，「點解上足鏈，隻表唔會行快啲？」

後來上過物理課，他明白之後把表拆開來印證，又嵌回去，嵌出個趣味來。

之後時分秒針依然規行矩步，他的思路則依然偏離常軌，例如幾年前選擇投入去搞一個Made in Hong Kong的牌子。

困境 非由制裁開始

他猶記得EONIQ在荃灣南豐紗廠的店剛開業時，幾名鐘表業老行尊路過，撂下評語「三個月之後店就會倒」。這天訪問既畢，閘門在中午十二時照常拉起，這盤生意還未死。這個牌子賣的是客人可自家設計手表款式，零件有來自瑞士、日本、內地、香港等，由店內鐘表師人手裝嵌，另外店後方設工作坊，讓人體驗印製表盤的工藝。不過他們收入約七成來自網上銷售，銷往全球，網頁同樣設定可自由選擇表殼、機芯、指針、表帶、表盤設計，現時訂單約一半來自美國。

所以當Trump說以後沒有Made in Hong Kong，香港貨入美國唔該寫Made in China，他不禁在facebook出帖哀嘆一番，自己花上6年時間，正是為經營「香港製造」的品牌。朋友紛紛獻計，有人提議不如學Apple，中國製造、加州設計，印Made in China, designed in Hong Kong？「好無聊啫，最便宜的表在阿拉伯國家賣，都是Designed in California、Made in China，一寫上Made in China，全世界都知旁邊那句只是擺喺度。」

然而「香港製造」面對的困境，在他眼裏豈止是美國制裁才忽然降臨？

創「香港製造」品牌 「真的好困難」

「講真𠵱家香港咁嘅位，唔怪得人。」創立Made in Hong Kong的牌子，「在香港真的好困難」。全球城市發展都愛講如何培育初創企業，「你會聽到新加坡的朋友、台灣、法國的朋友也好，做本地品牌有很多支持，但在這裏，政府總是叫你去trade show啦。哈哈哈哈哈，去trade show做咩？」他說着自己也失笑，「我同意能在展場找經銷商，但創業是由0到1，未建立好就去展覽，咪盞畀個idea人抄？」不怕，政府提供中小企市場推廣基金，可是他也領教過，「我們說做網上銷售要用facebook，得向他們慢慢逐項解釋，差不多要開堂課來教什麼是facebook marketing」。又試過問政府申請商標能不能claim錢，「做國際品牌拿商標不是第一件事嗎？要開一堆會才說好似也可以，就像他們沒想過提供的資助可協助申請商標，整件事很bizarre」。

香港鐘表業卧虎藏龍

後來他的店沒有倒，鐘表業的前輩開始來找他說說話。「有個做表盤很厲害的人來到，直頭放低整本產品目錄說我不用了，放你們處吧。那本目錄不是印出款式，而是藏着他以前造過的表盤，讓他能在推銷時跟人說我造到這個質素。」人人都說香港鐘表業是夕陽行業，都說瑞士的手表好，但Quinn知道僅荃灣這一帶工廠區已卧虎藏龍，「附近有表的零件廠，造表盤、表殼的師傅，另外有兩三個做OEM（代工生產），造皮帶的就在隔籬，好犀利，我未見過咁犀利的人」。中國製造的瑞士牌子，工藝有的來自香港師傅，「師傅本身知道如何造一隻表盤，便將整個過程拆散，內地的廠只懂造某一部分，所以工藝的大腦還在香港」。美國底特律一個牌子，背後亦是香港一班前輩投入鐘錶工藝撐起，「所以我知道香港是有能力經營一個區域的品牌。最大的問題是沒有一個牌子掛鈎，不會有人入行」。

他開始想，「是不是只要我們一直做足功課，有一天可以集合這些最叻的人，做一個性價比在市場上不合理地好的香港牌子呢」。掃掃EONIQ網頁定價，最便宜的千多元，最貴那款5000多元，機芯有日本星辰，也有瑞士Sellita。何不全用港產零件？「香港有自己的機芯，但說出來沒人知道。造機芯的人從生意角度去想，當瑞士ETA機芯說停產，他便想造一模一樣的，他的工藝能造到有天文台認證水準。但你想想，當Sellita也造一樣的，香港製造跟瑞士製造，你會選哪個？除非造到一隻香港獨有的，否則是與瑞士硬撼。」天文台認證（chronometer），是機芯最高標準，「看機芯運作幾準有幾方面，首先是靜止狀態，然後是positional difference，不同擺法、倒轉擺，都要測試，還有上足鏈跟上不夠鏈爭幾遠，涉及很多這樣的元素，做到是很犀利，我很尊敬前輩有如此能力，只是覺得很可惜」。

從討厭香港到選擇留下

出過泄氣的帖文，翌日早上與Quinn詳談，他每句思路清晰，自信每一刻都不掉半分。他擁有非常亮麗的履歷表，皇仁書院畢業生、美國喬治亞理工學院修讀機械工程、拿全額獎學金入史丹福大學進修碩士、做過HP（Hewlett-Packard）實習生，2013年回流香港，因為國際頂尖管理顧問公司Mckinsey給他一份聘書，毫無疑問的「尖子」。說創業，加州的土壤誰不嚮往？「San Fran的lifestyle就係咁正，早上9點返工，4點幾5點做完就走得，揸車飲埋bubble tea，call個friend去Starbucks，傾兩句偈就兩個business idea，真係可以咁樣，那個ecosystem真的很創業friendly。」僅僅一句，明白科技尖子是何模樣吧？這時各位讀者應該會想，有錢人。沒錯，他自小住的，是澳洲五層大屋。

不過說的是兩三歲。那以後，家裏生意失利，他回到香港做窮人。窮到，弟弟在維園踢波傷到頭，入了醫院，阿媽讓他拿點東西過去，說有個後備銀包夠搭的士，上車打開只有廿蚊，「上車見到個表跳過銀包裏的錢，我又抵死，同司機講我冇錢得咁多，佢真係踢咗我落車」。我問起他這個在過往訪問說過的故事，哦，可能只是帶不夠錢？他補充一句，記得那時望過阿爸戶口，「得番130蚊」。

赴美留學 創業點子停不下來

「有段時間是難搞，不過都過了。」家人不喜歡他做生意，但他說創業是他的calling，「我不是不能打工的人，但我知我做生意時come alive」。考完會考，16歲的他就有點子。「堂妹找我補習物理，補下補下我自己唔係好想補，便找更厲害的人幫她補，想想又可以放大來做，去找我身邊全部9A、10A的同學做補習，去跟家長講時，他們對眼發光﹗」那時父母可能覺得他玩玩下，後來漸知他是走這條路的人，因為到了美國，他的念頭同樣停不下來。考GRE，背英文生字太難，他用心理學的記憶方法寫程式，「做了一排燈，今日呢盞燈着，我就背這100張字卡，明天另外100張，10盞燈不同時間着，最後真係考到」，贏了創業比賽。回到香港後，他用在天水圍學生身上，「因為家長不懂英文，老師又花不到那麼多時間」，他製作一個網頁，讓學生放學玩15分鐘，得出數據一年可學百個英文字。然而「學校red tape多到嚇死人，我唔試都唔知」，他說着指頭輪流在桌上彈，「我嬲到跟developer說back up起來，將來有錢時買下來送給學生」。

傘運改寫對香港看法

曾經他好憎香港。「那時我去美國不想回來，頭兩年同自己講，一句廣東話都不會再講，在香港沒有好生活，讀書搏晒命，咁又點啫？」然而他回來的第二年，「雨傘時令我決定真的應該留下」，「我擁有的體驗在香港可以做到很多，美國多我一個唔多，少我一個唔少，但在香港我可以鼓勵下一代」。原本創立公司，「是想寫一個playbook，其他人跟住這個方法，就可以做到香港牌子出來，特別是工藝或設計。點知一做，由IG、fb轉換演算法開始，全世界不斷塌下來，網上營銷更難了」。除了政府培育初創企業的政策，一個香港製造的品牌爭取私人投資也難，「香港的投資者有個習慣，不能說是壞，是對他們銀包非常好的一個習慣，是跟大陸巨頭去投。例如騰訊投誰，我就跟着投」，「我說香港有那麼多鐘表工藝，我集合在一起，亦能給出business model告訴你有機會賺錢，他們全部不care，只是說我上一代也做這些生意，現在想投新東西，你有冇block chain嘢？」

生意由他與另兩位IT及家品設計專業的朋友合伙，站穩陣腳後正籌備展開大計，「去年的想法是這間店在全球複製，在不同的地方教大家體驗工藝，那時是着眼印尼、台灣、日本，在日韓之後進軍美國」。借了錢開始計劃，又遇新一波社會運動，然而那只令他更想開拓「香港製造」的版圖。他照顧過學生，「有些哭着回來，說眼看自己的朋友被打到入ICU，什麼都做不到。我們可以在這段時間支持他們，令他覺得自己在做的不是完全沒有意義，我們在做很重要的角色」。是怎樣的角色？「真係要開條路畀佢哋行。」他說在店裏聘請年輕人，不必大學畢業，「我們這邊很多care about香港品牌的人，讀書不是全部都好叻」。如果將來能在外地有更多分公司，有能力請香港員工幫忙，「可以令本身沒有財政能力走的人走到」。他知道自己屬於有後路的一群，「咪反而可以搏盡啲囉，做得幾多做幾多」。

盼搞初創 聚集同路人

一直向初創公司分享經驗，他原本還有計劃，希望同路人能聚在一起。「初創企業家一齊做有很多好處，我已建立一些人脈，但剛開始做的那群人很難找到在做類似事情的同伴。如我條數在泰國突然下降了，找到原來是某個節日令人減少購物，一個人找到，其他人就知不是自己營銷策略出事，是泰國今日條數唔好。又如果其他人沒有問題，只有自己出事，就知道立刻要解決問題。」不過到了現在，他則在幫助初創企業去想，還是否適合留下來，抑或到台灣、新加坡、馬來西亞去闖。而他的生意則未走到放棄一步，年頭原本計劃mass production（大量投產），終於可打正旗號推出Made in Hong Kong的產品，現在卻不得不叫停，如果要標Made in China，他說公司正在研究各種可行方法，如分拆零件售出一個套裝，將工作坊的體驗裝在一個盒子中，讓客人組裝手表，「成表沒辦法，一定要在外殼標『中國製造』，但散件可以砌完隻表睇唔到」。

問32歲的Quinn，人生中有沒有哪個時期，覺得時間過得很慢？他說從不，「因為每日都打緊仗」，他不「捱時間」，「見到問題就解決」，回想得悉美國制裁措施時，自己反應是有點太大了，「因為計劃了幾年的事，一下子冇晒」，但他又站了起來，「既留下來，中了一槍就在哭的話，只會死得更快」。

後記：同行的人

訪問中一直伴在Quinn身邊的，是公司的市場總監Rebecca（李心儒）。未經她批准，Quinn先答應訪問，Rebecca說沒辦法啦，他很想為Made in Hong Kong說話。如此諒解，因為生活中他們是一對伴侶。她笑着回憶，當初回流的Quinn確是尖子模樣，懶理他只說英文，她照說廣東話。「他以前覺得這個地方，要好叻才可以立足，沒錢什麼都不用談，但回來看到原來很多人努力在做很多事，雨傘時他看到小朋友需要有個希望，沒有富裕背景都可以創業，便想如何一起去做。」言談沒向記者顯露半分軟弱，她說男友亦有灰心時，「佢會講我返去耕田喇，種有機番茄、屋企有塊田、水要點灑，哈哈。但我會說這不是我認識的Quinn，他不是那類人」。那你如何回話？「我唔想佢後悔。他也需要有這樣的人跟他同行吧。」有累的時候，也會吵架，不過「我覺得亂世中有個人跟你一起面對，是很幸福的。無論發生咩事，就算公司冇咗都好，佢都知我喺度，我都知佢喺度，這個世代，最重要是這樣呢，在這個時刻，有個同行的人很重要。」也許Quinn的創業精神算Made in California，但二人對身邊人與事「抱緊處理」的心，卻是如假包換的Made in Hong Kong。

文 // 曾曉玲

圖 // 林靄怡

編輯 // 王翠麗

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