綠色生活：帶飯預埋同事 日慳10個外賣兜﹗

這款米線外賣碗很實淨，儲起來買番茄、蝦都用得着，很man的海鮮檔主見到面露難色，不過仍溫柔地將蝦放入碗。（曾曉玲攝）

她到街市買食材亦自備大盒小盒，訪問這天趁人少時份買菜，她說檔主也會寬容些，願意花時間將東西放入盒。（曾曉玲攝）

Natalie一星期5天要買菜準備超過10個飯盒，她說曾想煮魚，不過怕叮起腥味很重，「我一個人冇所謂，但搞到他們沒飯開就不好啦」。（曾曉玲攝）

【明報專訊】餓了，買外賣。回家開餐，先打開膠袋（1），拿出盛着例湯的膠兜（2），掀開蓋子（3），拿起膠匙羹（4）喝兩口，撕開膠套（5）拿出筷子（6），打開飯盒（7）便吃。飽了，用長匙羹（8）篤個檸茶個杯（9），再放入飲管（10）啜，啊，透心涼……整個外賣共製造了10件即棄廢物。

在全日禁堂食令生效那兩天，Natalie望着同事這樣叫外賣，想起他們之前看到她帶飯時的玩笑話，「可唔可以落order叫多一個？」，想想，其實都可以。

於是她開始每天為一眾同事多預備約10個「抗疫飯盒」，如此堅持超過10天，省下了百個外賣即棄餐盒，用以上條數，更已減少千件垃圾。

$30有住家飯食

「都ok啊。」戴着口罩的Natalie有雙腰果眼，常常笑得臉上有兩弧親切的彎。她每天返九放六，家在將軍澳，這天約我去附近街市買菜，從肩膊上好大一個袋拿出巨盒，在冷凍食品檔前開盒夾進差不多兩磅雞翼，然後又拿出兩個黃色膠碗，原來是同事吃米線外賣後洗剩給她的，去買車厘茄，看檔阿姐都讚這容器好，更均真地先為膠碗磅重再計番茄仔重量；海鮮檔哥仔接下膠碗，把鮮蝦塞進去，不過信不過那碗蓋，cool cool地拿條橡筋綁好。「我本來想讓他連橡筋都不要用的。」Natalie離開街市時偷偷跟我說，不過她知道有時互諒互讓也是這裏的交流之道。

問起她為何願意每天為一班同事預備飯盒，她笑笑說都ok，同事反應同樣ok，沒有古怪要求，還怕她辛苦，說哪天不想煮了，告訴他們一聲「聽日冇飯食」便可。以往她會為自己和同公司的男友預備兩個飯盒，「去到限堂食令，食飯個個叫外賣，我見到嘩咁多膠嘅，就想其實幫他們整都ok吖」。一招手，二變四、四變八，愈來愈多同事落order。

如何照顧12 人胃口？

她的公司在青衣，幸有公司車往返，提大袋飯盒最重也是上車落車時，不過開頭同事給她玻璃盒，實在太重，她另買些12蚊店的膠飯盒，算過之後若不作飯盒也合用，又易疊起來放入袋，方便很多。公司附近只有一間大家樂和一間「頹飯茶餐廳」，茶記食個飯都$60，「有同事是無飯家庭，晚上又是吃大家樂」，如今每人酌量付個$30，午飯就有住家飯吃。

一個人煮十二個人飯，也有許多細微心思。例如煲飯要分兩轉，她這陣子煮紅米，有同事腸胃弱吃不來，便煲一轉白米一轉紅米；有人不吃牛但不怕牛汁，煮牛肋骨時就加些豬仔骨。同事建議過煮一大盤餸讓他們自己盛就好，「我想過不是太好，到時10個同事盛多盛少又會有些不好意思，我就說分開好些，影相靚啲嘛」。除此之外，基本上她煮什麼同事吃什麼，「是omakase，廚師發辦，哈哈」。

她成長於有七兄弟姊妹的大家庭，早已身負一人煮一桌筵席的工夫，看她出入街市不到15分鐘買齊食材便知是廚藝高手。她說每天下班準備好所有飯盒，要到10時多才完成，雖是辛苦，但自己愛煮，同事又愛吃，是雙贏。可惜她快要離職了，都想過會否轉行用這門手藝為生，「所以我說他們是白老鼠，有時都中伏㗎﹗」試過煮通菜，翌日叮完顏色會變暗沉，賣相不討好；也試過遇上街市愛用膠袋的阿姐，幫她秤了兩磅雞翼袋起，煮時才發現每人只分到兩個，只好斬半將二變四；又或盒子未裝滿，她動動腦筋煮個日式蛋卷加料，又豐富些。

同事分工清理飯盒

一周五天，她仍喜孜孜地每天構思不同餐單，同事現在慣了吃過飯三兩到pantry，一人落清潔劑、一人過水、一人抹乾，把乾淨的飯盒還給他們口中親愛的「Nat豬」。也累的，Natalie說，「初初整純粹覺得他們冇得食，諗諗吓唔係喎，我咁環保L，每日慳到十個發泡膠飯盒，就覺得好有意義」。她在此分享一周五天有菜有肉的「抗疫飯盒」配搭，加多三天示範同樣食材的變化，其實自己一個帶飯也可做三文治，兼附幾種三文治款式，那是她之前自己帶飯也會預備的，「不過有些男同事怕吃不飽，其實幾大份的，我會早上吃一份、午餐吃一份，加個雜菜沙律可變飯盒」。帶飯可以由容易的一步做起，她也記低其中一個飯盒的食譜供大家參考試試（見另文）。

【抗疫飯盒8日餐單】

DAY 1‧韓式番茄甘筍豬仔骨+乾煸欖菜四季豆

DAY 2‧番茄肉碎意粉+肉碎炒蜜豆

DAY 3‧清湯蘿蔔牛肋條+鹹魚煎肉餅+玉子卷

DAY 4‧粟米肉粒+豬頸肉炒椰菜

DAY 5‧香醋雞翼+椒絲腐乳通菜

DAY 6‧叉燒醬豬仔骨+冬瓜燜魚鬆+清蒸南瓜

DAY 7‧韓式粉絲牛肋條/豬仔骨+蝦膠炒椰菜

DAY 8‧番茄蛋+鹹魚煎蓮藕餅

※韓式番茄甘筍豬仔骨

◆材料：3至4人份

‧豬仔骨……半磅

‧甘筍……2條

‧韓式醬……半樽

‧洋葱……半個

‧蒜頭……幾粒

‧番茄（可用車厘茄）……2個

◆做法：

1. 首先處理豬仔骨，用2茶匙鹽塗勻豬仔骨，再加水浸15至30分鐘

2. 將豬仔骨洗乾淨，加半樽韓式醬，加切絲洋葱及切粒蒜蓉，醃1小時

3. 豬仔骨落鑊煎至少許金黃色，在鑊中間預些空位，爆香醃料裏的洋葱，再落醃肉餘下的汁料及甘筍，慢火煮多20分鐘至熟，中途可加番茄煮，上碟前再大火收汁

註：

冰鮮豬仔骨烹調前可用淡鹽水浸15至20分鐘，有助清除冰鮮肉雪味及污物，雞翼也可用此方法。

◆帶飯貼士

‧可從超市買1包冰鮮肉碎，如以一個飯盒計，夠煮4、5次，可以煮魚香茄子、乾煸四季豆，煮番茄意粉又可落一些，亦可變肉餅，十分百搭。

‧蔬菜看時令，Natalie說現在煮瓜好，帶飯不會黃，她也避煮多葉的菜，「會變腍一patpat」。番茄仔則是能為飯盒加「色水」的好朋友。

抗疫、環保 不矛盾

疫情少了堂食，咁買外賣法，究竟塑膠垃圾增加幾多？綠惜地球環境倡議總監朱漢強指出，環保署曾給出「今年頭五個月的都市固體廢物量減少6%」的資料，不過問及當中家居、商業、工業廢物增減數字，部門沒有提供。署方回應即棄餐具等塑膠垃圾有否增加時，亦稱未能確定。事實上每年政府都有報告公開廢物量，2018年每日棄置在堆填區的塑膠餐具達169公噸，朱漢強以膠刀叉重量計，等於約2700萬件。「現在疫症之下更多人留家工作，加上這幾年外賣平台文化愈來愈成熟，蝸居亦愈來愈多，保守估計這個數字會double。」

非常時期 政府應及時調整政策

「非常時期可有非常處理的方法」，他指出政府若能及時了解及整理情况，而非等年底做報告，有助政策對應調整。台灣環保署因應即棄餐具銷量在疫情期間估計增加五成，為提高紙容器回收率，補助餐廳設紙容器回收區。其他國家亦見相關資料，《曼谷郵報》5月報道泰國控污部門數據顯示，疫情期間外賣需求增加，塑膠垃圾尤其是塑膠包裝，由每天5500噸增至6000噸，增加15%。新加坡國立大學6月發表研究亦指，兩個月隔離禁足令期間，家居垃圾因外賣而額外增加1334噸。至於香港情况，朱漢強說：「我曾向地區幫辦、前線清潔工及食環工會等了解，有人說負責的垃圾車收一個大屋苑的垃圾，平時半架車，現在每日都裝滿一整架。」綠惜地球現推動網上調查，等外賣的你，可以多問店家一句「外賣在禁堂食令實施後增加幾多成」等資料（bit.ly/33WqA5O）。

塑膠回收先導計劃 三區試行

朱漢強亦提及政府今年展開塑膠回收先導計劃，在東區、沙田區、觀塘試行，即屋苑、屋邨、學校收集塑膠垃圾，會有承辦商免費來收，更乜膠都收，「中央收膠不計3號膠，1至6號膠都收」。連發泡膠也包括在內。咁筍點解冇乜人知？他認為政府應趁疫情大力推廣及理順回收渠道，亦應在今屆政府2022年落任前將計劃擴至其餘15區，「至少可發出標書」。

他知道社會也許會有聲音說疫情未過，談何環保？像Natalie原本空閒時會到「不是垃圾站」當義工，惜「不站」現因疫情暫停開放，連她帶手巾仔的習慣亦要暫時改變。朱漢強說環保朋友這陣子不免沮喪，「星爺（環境局長黃錦星）也可出來做些人性化的事情，鼓勵一下大家，疫情下未必完全做到環保，但這些日子總會過，我們做到幾多得幾多吖，調整好心態，疫情過去再加倍努力」。若是全盤放棄，「外賣文化、速遞文化養成習慣便很難改」。抗疫與環保不必然矛盾，做多少少都好。盡量不用即棄餐具當然最好，用了也不妨看看哪些可以洗乾淨回收，錫紙兜、發泡膠盒都有回收點，列表在此：bit.ly/3kLuK6o

文 // 曾曉玲

圖 // 受訪者提供、曾曉玲

編輯 // 王翠麗

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