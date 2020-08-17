新一代長者先鋒 劃分「三老」 發揮最大潛能

葉鵬威自小在鄉郊田野長大，後來入職漁農處（漁護署前身），工作同樣與農作物及農民有關。退休後他不時打理家中的庭園，樂在其中。（黃志東攝）

葉鵬威（中）和母親、叔叔、妹妹等親人一同住在新界鄉郊村屋，樂也融融。青葱宜人的環境，馬傑偉（左）和梁萬福（右）讚不絕口。（黃志東攝）

【明報專訊】18年前退休，葉鵬威誤打誤撞來到老人中心，當時他才55歲，「未夠秤」做會員，分不到蛇齋餅糉，竟然還天天去，不為「着數」只有「付出」，在中心開班「授徒」。當年中心只有一部電腦，他偏偏要開電腦班，招來一班老友記上課，熱心程度令人誤以為他是受薪的社工。

今年73歲，葉鵬威仍然在老人中心領軍，回到家中還負責看顧兩名九旬至親，又幫忙湊孫。多工作業，他面面俱圓。難怪他為自己自豪：「我是新一代長者的先鋒！」

73歲葉鵬威 多工作業終身學習

鑽入天水圍鄉郊一條小路，看見「葉園」小木牌，拐進去，便見葉鵬威揚揚手，笑着迎客。大宅名副其實滿園是「葉」，綠野青葱，花果叢生，他和九旬媽媽、叔叔等一家人，自60多年前扎根這兒，葉鵬威的童年、青年、中年，再到老年，都在這片偌大庭園度過。

住在這兒享受退休生活，難免令人聯想到：睡到日上三竿，剪剪草、種種花，優哉游哉又一天。但葉鵬威自18年前退休，就一直往外跑，「我沒什麼退休計劃，只知道要退而不休，終身學習」。不甘於在家懶懶閒，就去做義工、培訓長者，現在回看，他語帶自豪：「那個年代，我是新一代長者的先鋒。」

教長者電腦 考牌帶團賞樹看文物

葉鵬威在漁護署做到55歲退休後，好奇之下，參加了住所附近老人中心搞的退休講座。沒想到，中心內的場面令他咋舌，不少老人習慣攤大手板，予取予求，叫他們幫手做事，總是萬分推搪，「中心內老友記真的好頹，是環境令他們頹。就像社會人士看長者『睇唔上眼、無用』」。他想改變這種風氣，「無理由人人坐在這兒，呆呆哣哣」。

當年尚未「登六」的葉鵬威，「未夠秤」做會員，卻雄心壯志，想「做些事讓大家開心」。起初他沒有遠大計劃，只是想做就做。想帶長者出外看看世界，於是他考了導賞牌，帶長者賞樹、看文物，又在只有一部電腦的長者中心開電腦班，「後來申請基金多了一部」。其實他並非什麼IT達人，自己邊學邊教，不許自己和老人被日月淘汰。

嘆社工保守 「老」不是鐵板一塊

年輕時從事過管理工作的他，漸漸看通了幾個問題成因。第一、社工太保守，不夠放手讓長者發揮所長，「如果是長者能做的事情，像開班、帶組，就應放手給他們做，社工應主力做專業的工務和輔導」。但如何吸引才剛退下職場的長者，像他自己般半途出家做義工？於是葉鵬威又想主意，利用教班來維繫義工，「大家參加各興趣班的出發點都是想學習，不是做義工；但只要吸引他們入了圈，就可嘗試安排義務工作，邊學邊做。一旦嘗試過，他們就會爭着做」。許多他教過的電腦基礎班學生，後來都成了導師，教其他長者剪片、砌機，青出於藍。

其二、他最怕社工將所有長者劃一看待，當每個長者都「懵盛盛」；醒目、能幹的長者自然感到沒趣，留不下來。葉鵬威強調，「老」不是鐵板一塊，青老、中老、老老，各有特長：「最簡單的賣旗、量血壓、點名，交給老老做便可以。中老、青老做這些？太浪費了，應該做策劃和組織的事情。」他希望改變長者只索求、不付出的心態；同時改變社會人士對長者的看法，長者能夠表現自己，自然會獲得更多社會資源分配。

老年人力資源 待開拓寶藏

嘉賓主持馬傑偉補充，長者自認為「沒用」，和社會人士視長者為負累，兩種概念互相強化；葉鵬威所做的，正是證明只要有人推動，長者的潛力不可小覷。

葉強調，中老和青老的角色尤其重要，前者是「發功」主力，後者則是接捧人。現在葉鵬威已由青老變為中老，看到新一代的青老，他心感欣慰：「幸好新一代青老和以前的差好遠。」青老知識水平較高，經濟條件更優越，應更有能力在退休後貢獻社會。如果社會更鼓勵長者發揮所長，長者能找到適合落腳的義工服務，「老年」的人力資源，是一片待開拓的寶藏。

文：宋霖鈴

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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