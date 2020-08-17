安老天地：「第三齡」自務學習

【明報專訊】葉鵬威在常去的社區中心裏，擔任中心轄下第三齡學苑自務學習計劃團隊的召集人。何謂「第三齡學苑」？隨着醫療進步，人類壽命延長，有學者提出當人們卸下工作及家庭責任的重擔後，至身體機能衰退而缺乏自理能力前，該有一段健康良好、財富足夠、能自由地追求個人志趣的「第三齡」階段。提倡第三齡人士自務學習的「第三齡學苑」，也就應運而生。在香港，多個安老社福機構皆設有第三齡學苑自務學習中心，由長者自行籌組課程，運用各自的知識和經驗，自助又互助地學習。

破格構思 學完開班教「老友」

葉鵬威正正演活第三齡學苑強調的宗旨：「自務」。除了退休初期在老人中心大展拳腳，後來他涉足第三齡學苑，義務擔起教授長者IT資訊、生態導賞、個人提升等十多個課程的重任，為他在前年帶來第三齡學苑的「最富才藝導師獎」冠軍。「自務，包括自發、自管、自學和自教，學完就能回來開班教其他人。自發是要破格，主動構思新點子，當然方向要和中心一致。」在疫情當下，他也不躲懶，閒時會用Zoom與老友記上課，另一邊廂，還密密在網上平台進修免費大學課程，如清華大學的音樂史課程、哈佛大學的管理策劃，相當忙碌！