劍球幻變花式 動用全身力量

5球相連——這5球相連的劍球，是李浩翔專為表演而設，操控上難度較一般劍球高，但視覺效果佳。（黃志東攝）

推廣劍球——李浩翔（左）及潘昊臨（右）是「劍玉兄弟」成員，之前參加了由籽識慈善基金主辦的賽馬會「今生不做機械人」創夢計劃，獲得2萬元起動基金，推廣劍球運動。（黃志東攝）

【明報專訊】疫情第三波爆發後，很多人乖乖留家抗疫。可是，在家活動不外乎打機或健身，難免開始覺得悶。想轉轉口味，不如試試講求手眼身協調的玩意，例如劍球或搖搖，雖然不少人對它們的印象是「小兒科」，但其實要玩得靈活熟練，一點也不容易，除了身體協調，也用上身體不同部位的肌力，隨時玩到一身汗。

劍球，又稱劍玉，整體分兩部分，分別是劍球（木球）及劍身（主幹），兩者中間有條線相連。劍球歷史約可追溯至17世紀的法國上流社會，初期是用獸骨當劍身及球，後來才演變成現時模樣。之後有日本留學生把劍球帶入日本。2014年日本舉行第1屆劍球世界盃，至今已是第7屆，吸引各地選手參加。香港花式劍球協會於2017年成立，由3次代表香港出戰劍球世界盃，於2014年世界排名第14的李浩翔創辦。

甩繩更靈活 玩創加空翻

不少人可能認為劍球只是把一個木球拋上拋落的小朋友玩意，沒什麼難度，但李浩翔不認同這說法，他認為劍球易學難精，易學是因為劍球的基本技巧不難掌握，即使兒童或長者也學得識，惟要把劍球操控得靈活自如，掌握球的走向及使用的力度，便需要大量時間訓練。

他又說，劍球的花式千變萬化，持劍身拋球只是基本動作，還可以反過來用手持球，把劍身拉回等，甚至把整支劍球拋起，做出不同動作，「劍球是講求創意的活動，掌握基本功後，想進一步提升難度，可以自創獨特花式」。有人為了增加視覺效果，甚至把連接劍球與劍身的線除去，讓整個花式動作更靈活多變。此外，近年有人加入體操元素，邊打空翻，邊玩劍球，他自己也不停學習新技術。

下肢肌力配合 講求專注

很多人以為劍球純粹是用手操控，只要有一對「巧手」便足夠，但其實也要用到下肢肌力。李浩翔以基本技巧，即把劍球拉起拋回劍身為例，雙腳也要發力，「雙膝要先蹲下，當拉起劍球時，雙腳蹬直以助發力，而接回劍球時，則要微微蹲下，緩衝劍球落在劍身時的撞擊力。因此，練習時身體經常要站直和蹲下」。

由於操控劍球時，身體同時要協調，才可準確地接回球，當中需要相當高的專注力。因此，李浩翔指練習劍球隨時會出一身大汗，而在比賽前夕的密集式訓練，甚至會練至雙膝及手腕痠痛，需要塗按摩膏紓緩不適。

李浩翔跟一眾志同道合組成花式劍球表演隊「劍玉兄弟」，疫情之前，他們製作不少劍球教學短片，放在其網頁上，方便新手參考。由於劍球體積細小，玩時所需空間也不算大，李浩翔十分推介大家留家抗疫期間自學解悶。

想了解更多劍球資訊，可登入香港花式劍球協會網址：www.hkfska.com

文：許朝茵

編輯：梁小玲

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