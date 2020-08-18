離繩花式多變——阿軒專長是離繩花式，一個搖搖一條繩子已可做出千變萬化的招式。（林靄怡攝）

軸距窄適合新手——軸距較闊的搖搖可令空轉時間拉長，玩更多花式；相反軸距較窄的搖搖（圖前黃色款）回繩速度較快，較適合新手使用。（林靄怡攝）

A. 右手持搖搖，彎起手臂約90度角，將搖搖向外和下拋，順着手指下滑，搖搖離手後，手掌心向下。B. 確保搖搖垂直及穩定，不會左搖右擺，否則難做下一步。C. 左手食指放在繩子約中段位置，再慢慢拉起搖搖。D. 左手拉起繩子至近胸前位置，右手把繩子放進搖搖中央坑位後再慢慢向下拉，令搖搖如升降機般慢慢上升。示範：Let's Yo隊員Brian（林靄怡攝）

搖搖高手——Let's Yo隊員陳浩煌（Harold，左起）、梁栢維（Brian）、陳俊軒及高琨皓（Denny）全是高手，坐在梳化上已可玩多個花式。（林靄怡攝）

【明報專訊】說到予人「小兒科」印象的玩意，搖搖必然榜上有名，因不少人認為搖搖只是一個掛在手指上，滑上滑落的兒時玩具。可是Let's Yo專業搖搖表演團隊（簡稱Let's Yo）成員之一的陳俊軒（阿軒），則有另一番見解，「把搖搖滑上滑落，只是基本玩法，事實上搖搖可以變奏出不同花式，需要相當多的技術」。

搖搖的發展史由1928年說起，當時有名菲律賓裔美國人開了第1間搖搖工廠，1932年被另一名美國企業家收購，其後經大力推廣，搖搖在1960年代爆紅。香港方面，1980年代因汽水公司推廣，掀起搖搖熱潮，但後來熱潮漸退，90年代曾復興一段時間，2002年動畫《超速搖搖》在港播出又再帶起搖搖熱，但未算非常盛行。至於世界搖搖大賽，第1屆是於1932年在英國舉辦，但於1992年相隔60年才舉行第2屆，之後每年舉辦1次（今年因疫情影響而停辦）。

經過多年發展，搖搖的表演及比賽格式分成5大類，分別是單手線上花式、雙手迴轉花式、雙手線上花式、離繩花式及離手花式，每個玩法各有特色。Let's Yo是由阿軒於2014年與一群搖搖愛好者組成，每個隊員都曾在本地或海外多個搖搖比賽中奪得佳績，阿軒於2013世界搖搖大賽獲離繩組季軍，他們亦經常獲不同機構邀請表演。

花式轉動快 致「身心俱疲」

一個搖搖，可以表演出千變萬化的花式，有型又好玩，但精彩背後是要付出大量汗水。Let's Yo另一隊員陳浩煌（Harold）解釋，花式搖搖的轉動速度很快，要用上肢肌力控制，其間需要不停留意搖搖的轉向，精神必須高度集中，有時練習後身心俱疲。

阿軒補充，練習後特別是練離繩花式，肩膊及腰部都十分痠軟。而為了保持體力，確保操控搖搖的表現，他平日會跑步及練習引體上升。

新手睇片學基礎30招

阿軒指疫情期間，隊友留家的時間多了，「宅」在家中主要活動都是練習搖搖。不過，很多人一想到在家中玩搖搖，自然擔心會打破家中物件，但阿軒不同意這想法，「其實玩搖搖所用的空間不大，基本上一張單人牀大小的面積已綽綽有餘，有些簡單的花式甚至可坐在櫈上玩」。但他強調，練習之前一定要留意身邊四周會否有人經過，或有易碎易爛物件。玩前亦要檢查搖搖的繩子，確保繩子狀况良好，太殘舊可能發生斷繩意外。

若對搖搖有興趣，應從何入手？阿軒表示，搖搖的基礎招式有30式，現時網上有不少相關的教學影片，新手可從這渠道學習。待疫情過後，可以參與一些搖搖學習班或活動，結識更多志同道合朋友，互相交流，提升技術。

想了解更多搖搖資訊，可登入Let's Yo專業搖搖表演團隊網址： www.letsyocrew.com