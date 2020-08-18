知多啲：手機「越獄」 黑客有機可乘

上網不留痕——在Chrome瀏覽器開啟「無痕模式」，不會儲存用戶瀏覽紀錄、cookies和網站資料，但互聯網服務供應商（ISP）可能仍會看到你瀏覽哪些網站。（網頁截圖）

【明報專訊】除了使用VPN，亦需要留意以下事項，才可保障個人私隱。

勿用公用電腦登入帳戶

當使用電腦或手機登入網站，瀏覽每一個網頁，網站會產生cookies（小型文字檔案）並儲存於瀏覽器內，當中包含使用者IP地址及瀏覽紀錄等資訊，讓你下次重訪網站時毋須再次登入，或放於購物車的商品仍然保留。Cookies既為使用者提供便利，但同時容易讓第三方得知這些「足迹」。

龐博文提醒市民，不要使用公用電腦登入電郵、社交媒體、網上銀行、股票帳號等戶口，因黑客能從該電腦中找尋你留下的cookies，冒認你身分登入。

翻版軟件多蠱惑

「一個原本需要花錢購買的軟件，為什麼有人會這麼好心將其破解，然後供人免費下載？」龐表示這些翻版軟件可能植入木馬病毒或廣告軟件，即使以VPN上網，也容易產生漏洞，隨時因小失大。

破解手機系統 中門大開

手機不要「越獄」（jailbreak）和「root機」，這等於把手機的保安系統打開，讓黑客有機可乘。

用私密瀏覽或無痕模式

很多時在瀏覽器上使用搜尋功能後，隨後便會收到相關內容廣告，令人覺得私隱蕩然無存。楊和生解釋：「在瀏覽器上搜尋過的資料會被記錄下來，進一步推薦你可能感興趣的商品或活動。無論使用手機、平板或電腦，只要以同一用戶名稱登入同一瀏覽器，亦可能會收到相關廣告。」

楊建議，若使用Chrome瀏覽器，可開啟「無痕模式」視窗；Safari瀏覽器則使用「私密瀏覽」視窗來瀏覽網站，有助減少接收相關廣告。在這些模式下，瀏覽器不會儲存你的搜尋資料或瀏覽紀錄，也不會記錄你在表單填寫的信息，其他人使用同一裝置時，也不會看到你的歷史紀錄。不過，互聯網服務供應商或仍能得悉你到訪的網站，追蹤到你的瀏覽習慣。